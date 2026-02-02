Cuando vemos a Meryl Streep en una entrevista o alfombra, es imposible no ver algo de Miranda Priestly. Y ojo, no estamos diciendo que la actriz sea tan cruel como la icónica editora. Pero siempre hay una mueca, un vistazo… un algo que pedía a gritos que Presley y su maravilloso sentido de la moda volvieran. Y este 2026 se hará realidad con el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2.

Desde que se anunció la segunda entrega de El diablo viste a la moda, con el regreso de los cuatro actores principales, el internet se puso a su merced. Cientos de fotos y videos de la filmación, teorías alrededor de la ropa, de la historia, del destino de los personajes.

Y ahora, con el primer tráiler de El diablo viste a la moda 2, por fin sabremos hacia dónde va esa historia qué tanto de la Miranda Priestly que vimos por 20 años en Meryl Streep, sigue ahí. Así que vamos por partes.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci en ‘El diablo viste a la moda 2’ / Foto:20th Century Studios

El primer tráiler de El diablo viste a la moda 2

A pocos meses de el estreno de El diablo viste a la moda 2, tenemos el primer tráiler de la cinta que trae de regreso a Miranda Priestly junto a Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel y con un montón de nuevos personajes y cameos que nos anticipan los rostros que, ahora, 20 años después, lideran la industria de la moda.

A grandes rasgos, El diablo viste a la moda 2 nos muestra a Miranda siendo tan icónica pero despiadada como siempre. Sigue siendo la cabeza de Runway porque, recuerden, “La verdad es que nadie puede hacer lo que…” ella hace. Pero está en aprietos porque las revistas impresas ya no son lo que eran antes… o al menos ya no se venden igual que hace 20 años.

Por lo tanto, pide ayuda a Andy junto con Nigel. La cosa es que no sólo necesitan de ella, sino de Emily, quien ahora es la ejecutiva de un conglomerado de marcas de lujo que podrían o no invertir en la revista a través de anuncios. La asistente maltratada ahora tiene en sus manos el futuro de la Runway.

Meryl Streep, Anne Hathaway y todos los personajes

Tenemos clarísimo que Meryl Streep con Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. No podríamos imaginar una secuela sin ninguno de esos actores y sus personajes.

Pero también vuelven dos nombres interesantes: el de Tracie Thoms vuelve como Lily (la amiga que desea las bolsas de Andy en su nuevo empleo pero la crítica al mismo tiempo) y el de Tibor Feldman como Irv Ravitz (el inversor principal de Runway).

Entres los actores que le entrarán al quite en El diablo viste a la moda 2 están Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Rachel Bloom, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet. Pero no son todos. Helen J. Shen, Conrad Ricamora, Caleb Hearon y la influencer Kennedy Walsh tendrán su aparición en la secuela.

Emily Blunt vuelve como Emily en ‘El diablo viste a la moda 2’ / Foto: 20th Century Studios

El director también vuelve

David Frankel, quien dirigió la primera entrega de El diablo viste a la moda en 2006, también vuelve para dirigir la esperada secuela. Y no viene solo. Junto a él está Aline Brosh McKenna, responsable del primer guion y la adaptación de la novela homónima de Lauren Weisberger, publicada en 2003.

Meryl Streep en ‘El diablo viste a la moda’ / Foto: 20th Century Fox

¿Por qué esperamos tanto por El diablo viste a la moda 2?

El diablo viste a la moda de 2006 fue una de las películas más exitosas de la época. Recaudo un total de 326 millones dólares y le dio a Meryl Streep su nominación al Oscar número 14 (en total), pero la número 11 como Mejor Actriz.

La ganadora de esa edición fue Helen Mirren por The Queen. Otra actriz que interpretó a un personaje complejo, duro, a veces frío.

Helen Mirren ganó el Oscar contra Meryl Streep en 2007 / Foto: Shutterstock

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

El diablo viste a la moda 2 se estrenará el próximo 1 de mayo de 2026. Sin duda, es una de las mejores películas para arrancar los estrenos más destacados del verano.