En 2024, Lionsgate anunció que El proyecto de la bruja de Blair volvería a la pantalla grande. No se revelaron detalles sobre cómo, con quién ni cuándo, pero la noticia emocionó a los fans del género ante la posibilidad de presentar la historia a nuevas generaciones.

Ahora, tras dos años de espera, ya tenemos las primeras noticias y confirmaciones. Se trata de un reboot que ya tiene director y en el que, además, participarán los creadores y rostros originales que aparecieron en El proyecto de la bruja de Blair hace 27 años.

Esto último es clave. Quizá lo más importante de este reboot. ¿La razón? En 1999, ninguno de los actores obtuvo ganancias del enorme éxito de la película y, con el paso del tiempo, fueron quedando en el olvido. Hoy, la historia podría ser distinta.

Heather Donahue en ‘El proyecto de la bruja de Blair’ / Foto: IMDb

El reboot de El proyecto de la bruja de Blair

De acuerdo con la información más reciente, el encargado de dirigir este reboot será Dylan Clark, conocido por escribir y dirigir el cortometraje de horror Portrait of God, que se hizo viral en 2022. ¿Lo recuerdan?

Esto genera expectativas positivas, ya que su camino es similar al de los creadores originales: financiar una idea potente, desarrollarla con recursos limitados y dejar que el público la haga suya.

Con El proyecto de la bruja de Blair, las cosas no fueron tan favorables en su momento… pero con Clark, al menos en su trayectoria reciente, sí. A finales de 2025 se anunció que Portrait of God se convertiría en largometraje, además de contar con la producción de Jordan Peele y Sam Raimi, y la colaboración en el guion de Joe Russo.

Vuelven los creadores y actores originales

La mejor noticia es que para este reboot regresan los directores y guionistas originales, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, quienes enseñaron a los actores a utilizar cámaras para construir la sensación de found footage.

Myrick y Sánchez fungirán como productores ejecutivos, junto a los actores Joshua Leonard y Michael C. Williams. Además, James Wan, desde Atomic Monster, y Jason Blum, con Blumhouse, compartirán créditos de producción.

El proyecto de la bruja de Blair

Insistimos en la importancia de que todos ellos regresen, porque su impacto en la historia del cine —y particularmente en el género de horror— es enorme. Y hace 27 años, ese reconocimiento no llegó como debía.

Con un presupuesto de apenas 35 mil dólares, la película recaudó cerca de 250 millones a nivel mundial, desatando un fenómeno entre la audiencia: la duda constante sobre si lo que se veía era real o no.

Cuando se estrenó en Sundance ese mismo año, Artisan Entertainment la compró por un millón de dólares y la llevó al mundo. El resultado fue una locura que incluso la posicionó en el Festival de Cannes.

Imagen de ‘El proyecto de la bruja de Blair’ / Foto: Lionsgate

Lo más curioso (y duro) es que los actores nunca se beneficiaron de ese éxito. La estrategia de marketing buscaba hacer creer que las víctimas eran reales. Y lo lograron. Durante meses, mucha gente pensó que los protagonistas habían muerto… mientras en la vida real apenas podían pagar la renta.

Con el tiempo, esa narrativa terminó afectando sus carreras. Según una entrevista con Variety, cuando la película superó los 100 millones de dólares, la “recompensa” que recibieron fue una canasta de frutas.

Traerlos de vuelta no es sólo un tema de nostalgia porque, al final, ellos no aparecerán frente a la cámara. Pero sí es una forma de reconocer su trabajo, su originalidad y lo que realmente importa en el cine (aunque no siempre en la industria como negocio): crear algo tan honesto, tan personal y tan poderoso que el público llegue a creer que es real.