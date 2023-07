Lo que necesitas saber: Se dice que Quentin Tarantino estaría pensando en la posibilidad de darle a Bruce Willis su última aparición en una película... Y sería precisamente en 'The Movie Critic', la película con la que Tarantino se retirará como director.

El hombre detrás de Pulp Fiction está listo para darle una última aparición cinematográfica precisamente a una de las estrellas de la película antes mencionada… o eso dicen. Quentin Tarantino buscaría que Bruce Willis tenga una aparición especial en The Movie Critic.

Recordemos que este nuevo largometraje, el décimo en la carrera de Tarantino, es con el que este último se retirará como director. Y pues parece que este momento especial lo quiere compartir con otra de las figuras con las que ha compartido los sets de filmación.

Bruce Willis se retiró de la actuación en 2022, pero podría volver solo para la última película de Quentin Tarantino. Foto: Reuters.

¿Es verdad que Quentin Tarantino le daría su último papel en una película a Bruce Willis?

En marzo del 2022, se anunció que la estrella de Die Hard y The Sixth Sense se retiraba de la actuación. ¿La razón? Su diagnóstico de demencia frontotemporal y afasia; una condición médica neurodegenerativa que afecta la capacidad del lenguaje.

Desde entonces, su familia ha dado algunos detalles sobre cómo se ha tratado la enfermedad, al tiempo que en redes sociales hemos podido ver al actor acompañado por sus seres queridos. Pero parece que hay más gente que quiere darle al interprete de John McClane una despedida digna de Hollywood.

Como les contábamos, Quentin Tarantino podría darle a Bruce Willis un cameo en su próxima película, The Movie Critic, que se comenzaría a filmar en otoño de este mismo año (aunque con el tema de las huelgas de guionistas y actores, no podemos descartar una posible reagenda en el calendario de la producción).

Quentin Tarantino/Foto: Getty Images

La noticia viene del diario británico Daily Express, quienes citan a una fuente cercana al equipo de producción del cineasta. Según esta fuente, la idea de Quentin Tarantino es darle un papel breve a Bruce Willis en The Movie Critic, siempre y cuando la familia del actor esté de acuerdo.

Y en caso de que Bruce no pudiera actuar, el director buscaría otro tipo de cameo no presencial. “Quentin aún no se ha acercado a la familia de Bruce y desistirá por completo si dicen que está demasiado enfermo… Si ese es el caso, su objetivo es incluir un breve clip de una de las muchas películas anteriores de Bruce“, dijo la fuente.

Uma Thurman, Quentin Tarantino y Bruce Willis en Cannes por el estreno de ‘Pulp Fiction’ en los 90. Foto: Reuters.

The Movie Critic, la última película de Quentin Tarantino

The Movie Critic será un lanzamiento especial para Quentin Tarantino pues será la última película de que el afamado cineasta dirija. En un principio, se especuló que la cinta se basaría en la polémica crítica de cine Pauline Kael, de quien se dice que Tarantino siente un profundo respeto. Pero pronto el propio director desmintió ese detalle.

Quentin contó a Deadline que la película se inspirará en un crítico que escribía para la columna de cine de una revista pornográfica a finales de los años 70. Tarantino menciona que le gustaban sus críticas de películas pues esta persona –de la que no reveló el nombre– era un escritor cínico al que describió como “una combinación de Howard Stern y Travis Bickle de Taxi Driver”.

Por ahora, se dice que la película se comenzará a rodar en otoño de este 2023, pero como dijimos, habrá que ver si las huelgas de guionistas y actores lo permiten. Y ustedes qué dicen, ¿les gustaría que Quentin Tarantino le haga su homenaje a Bruce Willis con un breve cameo en The Movie Critic? Sería un detallazo sin duda, a muchos años de su colaboración en Pulp Fiction.

Bruce Willis y Quentin Tarantino junto al elenco de ‘Pulp Fiction’. Foto: Reuters.

