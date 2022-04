Un elencazo: ¿Quién es quién en ‘The Northman’ de Robert Eggers?

Si algo nos queda muy claro es que este 2022 será increíble para la industria cinematográfica. No solo lo decimos porque se vienen un montón de películas espectaculares que veremos muy pronto en los cines de todo el mundo, también porque ya se estrenaron cintas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Una de ellas es The Northman, el más reciente proyecto de Robert Eggers que sin exagerar y fácilmente, podríamos decir que es una de las mejores producciones del año y por mucho.

Fue en 2019 cuando surgieron rumores que indicaban que el cineasta estadounidense se encontraba planeando su siguiente película, una aventura sobre venganza vikinga con un toque épico. Por supuesto que esto nos emocionó y por muchas razones, no solo porque este directo es uno de los mejores de la actualidad y la historia prometía sonaba de maravilla, también porque nos fuimos enterando que contaría con un elenco de lujo que muy pocas cintas grandes de Hollywood puede reunir.

‘The Northman’ por fin llegó y cuenta con un elencazo de aquellos

Para que se den una idea, The Northman cuenta con las actuaciones de figuras como Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Claes Bang y como cereza en el pastel, una participación especial de la grandiosa Björk. Por si esto no fuera suficiente como para que las expectativas estuvieran por el cielo, las cosas se salieron de control cuando apareció el primer tráiler de esta película, el cual nos voló la cabeza y dejó muy claro que esta trama nos dejaría con la boca abierta.

Finalmente y después de mucha espera, este 14 de abril por fin llegó la nueva producción de Robert Eggers a las salas de México y de una vez les avisamos que si no saben qué ver, deben darle chance a esta cinta porque los dejará al filo del asiento y si son fans de la cultura vikinga, la amarán por completo. Sin embargo, para que no lleguen en blanco a su asiento y sepan más o menos cómo está la cosa, acá les contaremos quién es quién en esta historia llena de venganza, violencia y redención.

Alexander Skarsgård – Amleth

Empecemos con el protagonista de The Northman, ni más ni menos que Alexander Skarsgård. Este actorazo interpreta a Amleth, un joven vikingo heredero al trono que a temprana edad es testigo de como su padre, el rey Aurvandil es traicionado por su propio hermano, Fjölnir. Este último no solo toma su lugar, también se queda con la reina Gudrún, lo cual obliga a Amleth a huir de su lugar de origen pero con la convicción de vengar la muerte de su papá y rescatar a su mamá de su tío.

Sin embargo, al tener que sobrevivir prácticamente por su propia cuenta y en una situación muy complicada, Amleth se convierte en alguien que se debate entre ser un humano y un animal. Es gracias a esto, a la frialdad en su interior y su estadio físico que se convierte en un guerrero brutal (sabrán de lo que hablamos cuando vean la película) que solamente tiene en mente la sed de venganza y recuperar lo que por derecho le pertenecía y que de un momento para otro le arrebataron.

Ethan Hawke – Rey Aurvandil

Por otro lado tenemos a Ethan Hawke, quien en The Northman da vida al Rey Aurvandil. Este personaje es el responsable de forjar el carácter del protagonista de la historia, pero también es sumamente importante para la trama pues a pesar de que no aparece en toda la película, su muerte y la traición de la que es víctima son los detonantes que causan que Amleth decida vengarse y regresar al que alguna vez fue su hogar para reclamar lo que es suyo.

Nicole Kidman – Reina Gudrún

No podíamos dejar de lado a la espectacular Nicole Kidman, quien también forma parte del elencazo de The Northman. En la cinta interpreta a la reina Gudrún, madre de Amleth y una de las pocas personas que el joven vikingo realmente ama. Sin embargo, tras el asesinato del rey Aurvandil, su vida da un cambio por completo porque inesperadamente, tiene qué permanecer en el reino ahora comandado por Fjölnir para quedarse junto a él y prácticamente convertirse en su esposa.

Claes Bang – Fjölnir

Ahora es momento de conocer al villano de The Northman, el cruel, interpretado por Claes Bang. Este personaje es el tío de Amleth y hermano del rey Aurvandil, por el cual siente muchos celos y resentimiento. Es por eso que sin pensarlo, no solo traiciona al dirigente del reino, también al pueblo, pues inventa cosas para crear una imagen de su hermano. Sin embargo, al asesinar a Aurvandil y quedarse con el trono y hasta con la reina Gudrún, despierta la ira de su sobrino quien lo buscará para vengarse.

Anya Taylor-Joy – Olga

Por supuesto que en la búsqueda de cumplir su destino, Amleth no estará solo. Una de sus aliadas será Olga, personaje que da vida la espectacular Anya Taylor-Joy, quien cruza sus caminos con el protagonista de The Northman en medio de su travesía y a pesar de que al principio no queda muy claro cuál es el papel que jugará esta chica en la historia, conforme avanza nos damos cuenta de que será una pieza clave para que el joven vikingo logre lo que tanto desea.

Willem Dafoe – Heimir

Si algo nos queda claro con The Northman es que además de contar una historia increíble y brutal, su elenco también lo es. Willem Dafoe vuelve a trabajar con Robert Eggers después de The Lighthouse en esta película donde interpreta a Heimir, el bufón, un personaje que a pesar de su aspecto un tanto raro, conoce a Amleth cuando este está planeando regresar a su hogar y sin pensarlo, decide ayudarlo a luchar contra sus enemigos.

Björk – Seeress

Por último pero no menos importante tenemos a Björk, quien nos emocionó cuando supimos que regresaba a la pantalla grande para participar en The Northman. En esta película, la cantante islandesa da vida a Seeress, una bruja que a través de su oráculo, le revela su destino a Amleth. Sin embargo, también le da otros detalles que le servirán para el plan que está armando, porque debe elegir entre el amor por su gente, o la violencia y la venganza.