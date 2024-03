Lo que necesitas saber: ¿Alguna vez la carrera de Anne Hathaway se vio en peligro? Sí, y una persona muy destacada de la industria medió por ella.

Un día Anne Hathaway buscó su nombre en internet. Mientras navegaba por Google, hasta arriba (o entre lo más leído), encontró un artículo titulado “Why does everyone hate Anne Hathaway?” o “¿Por qué todo mundo odia a Anne Hathaway”.

Esta búsqueda sucedió después de que Hathaway se llevara un Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su personaje de Fantine en Les Miserables de 2012. Pero, ¿en verdad todo mundo odiaba a Anne Hathaway o se trató de uno de esos rumores del internet que no se pueden frenar y parecen irreparables?

Anne Hathaway como Mia Thermopolis en ‘Diario de una princesa’ / Foto: Disney

Para Anne Hathaway, el rumor sobre su supuesta toxicidad, primero, no se puedo frenar y se convirtió en uno de los temas más comentados no sólo en redes sociales, sino también entre los circuitos de Hollywood. Todo este tema se elevó al grado de que la carrera de la actriz se vio afectada: nadie quería contratarla aunque tuviera un Oscar en su estante.

¿Pero cómo logró superar esto que, como comentamos, parecía irreparable? Pues resulta que hubo una persona, o un “ángel” como la misma Anne Hathaway lo describe, que ayudó a levantar su carrera y evitó que se detuviera dentro del chisme. Acá les contamos quién fue y cómo sucedió.

Anne Hathaway durante el Festival de Cannes 2023/Foto: Getty Images

El ‘ángel’ en la carrera de Anne Hathaway

A principios de 2013 en internet surgió un rumor sobre la personalidad de la actriz, y fue tan fuerte, que la dejaron de buscar para que interpretara a algunos personajes. Fue así como en una reciente entrevista para Vanity Fair, Anne Hathaway reveló que fue un director el que salvó su carrera.

“Mucha gente ya no me daba papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había hecho mi personalidad en línea“, dijo la actriz en la entrevista. Pero entonces llegó Christopher Nolan y le ofreció uno de los roles más importantes en una de sus mega producciones.

Anne Hathaway con su Oscar en 2013 / Foto: Getty Images

“Christopher Nolan fue como un ángel, pues no le importaba nada de eso y me dio uno de los personajes más hermosas que he hecho en una de las mejores películas en la que he participado”, dijo. Hablamos de Interstellar y la doctora Amelia Brand, una científica de la NASA que forma parte de un equipo que debe explorar el espacio para encontrar un planeta habitable para los humanos.

Esta no fue la primera vez que Nolan y Hathaway trabajaban juntos. La actriz neoyorquina interpretó a Selina Kyle en The Dark Knight Rises de 2012 junto a Christian Bale para la aclamada trilogía de Batman.

La carrera de Anne Hathaway

Anne Hathaway comenzó su carrera cuando tenía 19 años, y lo hizo con el protagónico en Diario de una princesa como Mia Thermopolis en 2001. A partir de ahí se convirtió en una de las figuras favoritas de Hollywood, y pronto participó en varias producciones destacadas como Brokeback Mountain y El diablo vista a la moda, entre muchas otras.

Su primera nominación al Oscar llegó tras interpretar a Kym Buchman en Rachel Getting Married, y para ese entonces, ya era una de las actrices más destacadas y aclamadas, diversificando su carrera con títulos que fueron desde dramas y comedias románticas como Guerra de novias o Love and Other Drugs hasta mega producciones como el live action de Alicia en el país de las maravillas.

Anne Hathaway en ‘Rachel Getting Married’ / Foto: Sony Pictures

Ahora bien. Hathaway comentó que aparecer en Interstellar revivió su carrera de algún modo; sin embargo, nos atrevemos a decir que si bien no dejó de aparecer en distintas películas, tampoco fueron las más destacadas. Hablamos de apariciones en películas como The Intern, The Hustle o en algo tan extraño como Serenity, que si bien representaron su presencia en la industria, tampoco significaron un éxito mayúsculo entre la audiencia.

Lo que sí es que en los últimos años, su filmografía ha sido más destacada. Armageddon Time fue una de esas cintas que la regresaron a los dramas donde destacó su actuación, y este 2024 protagoniza The Idea of You, la cual ha sido muy aclamada por su personaje.

