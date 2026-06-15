Diciembre de 2027 es la fecha que tenemos marcada en el calendario para volver a la Tierra Media con El señor de los anillos: The Hunt for Gollum. La nueva película traerá de regreso a Andy Serkis como el mítico Gollum y ahora suma a su elenco a Anya Taylor-Joy.

A mediados de marzo de 2026 se revelaron varios detalles sobre esta nueva entrega dentro del universo de El señor de los anillos. Ya sabemos lo más importante: de qué trata la historia, quién la dirige, quiénes la escriben y producen, y desde luego, quiénes forman parte del elenco.

Por ahora les adelantamos que Andy Serkis retomará su papel como Gollum, antes conocido como Sméagol. Pero una de las grandes novedades es la incorporación de Anya Taylor-Joy como un personaje llamado Seren. ¿Quién es y cómo encaja en la historia?

Anya Taylor-Joy / Foto: Shutterstock

El señor de los anillos: The Hunt for Gollum

The Hunt for Gollum funciona como una precuela de la trilogía de El señor de los anillos y, al mismo tiempo, como una secuela de The Hobbit, ambas dirigidas por Peter Jackson.

Como su nombre lo indica, la historia se centra en la búsqueda de Gollum por parte de Gandalf y Aragorn —quien en aquella época era conocido como Strider— con el objetivo de obtener más información sobre el Anillo Único.

La trama toma como referencia los relatos de Tolkien en los que Gandalf le explica a Frodo las décadas que pasó intentando localizar a Gollum antes de los acontecimientos de La comunidad del anillo.

El personaje de Gollum por Andy Serkis / Foto: New Line Cinema

¿Quién es Seren?

Si han leído la obra de Tolkien, ya saben que Seren no forma parte del material original. Se trata de un personaje creado específicamente para la película y cuyo propósito parece estar relacionado con la expansión de la historia para la gran pantalla.

Warner Bros. no ha revelado detalles concretos sobre el personaje. Sin embargo, muchas teorías apuntan a que se trata de una elfa, perteneciente a una de las razas más antiguas de la Tierra Media.

Las apuestas de los fans se inclinan especialmente hacia los sindar o los silvanos. Y a juzgar por la primera imagen promocional, Seren parece estar más cerca de los sindar, el mismo pueblo al que pertenece Legolas.

Orlando Bloom como Legolas / Foto: New Line Cinema

El elenco de The Hunt for Gollum

Ya sabemos que Andy Serkis volverá como Gollum y que Anya Taylor-Joy interpretará a Seren. Pero ellos no serán los únicos rostros conocidos de esta nueva aventura en la Tierra Media.

El elenco también incluye a:

Ian McKellen como Gandalf.

como Gandalf. Elijah Wood como Frodo Bolsón.

como Frodo Bolsón. Lee Pace como Thranduil.

Mientras que entre los nuevos personajes encontramos a:

Kate Winslet como Marigol.

como Marigol. Jamie Dornan como Aragorn.

como Aragorn. Leo Woodall como Halvard.

El elenco de ‘El señor de los anillos: The Hunt for Gollum’ / Foto: Sopitas.com

¿Cuándo se estrena?

El señor de los anillos: The Hunt for Gollum tiene previsto su estreno para el 17 de diciembre de 2027. La película estará dividida en dos partes y ambas serán dirigidas por Andy Serkis bajo la producción de Peter Jackson.

Además, este proyecto es independiente de otra producción ambientada en la Tierra Media que actualmente desarrolla Stephen Colbert bajo el título The Lord of the Rings: Shadows of the Past. Esta última estará basada en algunos pasajes de La comunidad del anillo que no lograron formar parte de la adaptación cinematográfica de 2001 dirigida por Peter Jackson.