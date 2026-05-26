El Papa León XIV publicó su encíclica, un documento extenso que funciona como una carta dirigida a obispos y otras autoridades de la Iglesia, además de los fieles católicos en todo el mundo. Y en la primera que redactó citó a J. R. R. Tolkien y una frase de El señor de los anillos.

El título de la encíclica del Papa León XIV es MAGNIFICA HUMANITAS, y su subtítulo es “SOBRE LA CUSTODIA DE LA PERSONA HUMANA EN EL TIEMPO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL”. Está dividida en una introducción, cinco capítulos y una conclusión.

Ya les decíamos que, al ser uno de los documentos más importantes redactados por el Papa, es extenso y posee una validez particular que ofrece una mirada profunda sobre la narrativa de la Iglesia bajo la autoridad del pontífice que la escribe; en este caso, León XIV.

Papa León XIV / Foto: Shutterstock

Los dilemas de la humanidad en el tiempo

De entrada, el Papa León XIV habla sobre cómo, en cada época que atraviesa la humanidad, la sociedad enfrenta distintos dilemas, quizá el más importante: qué tipo de comunidades se construyen, aquellas donde se habita en armonía a partir de la palabra de Dios o las que se definen por las injusticias.

Hace referencia a varias encíclicas escritas por otros Papas, con especial atención a Rerum novarum del Papa León XIII, de la que rescata lo revolucionario que fue plantear la relación entre el trabajo y el trabajador desde la dignidad, el derecho al salario justo y el valor de la persona por encima del capital.

De ahí menciona otras que se relacionan de una u otra manera, llevando la conversación hacia las problemáticas de cada época. Por ejemplo, Laudato si’ del Papa Francisco sobre la crisis medioambiental y cómo enfrentarla implica una conversación entre política y economía, sobre todo en una realidad marcada por la desigualdad y la desconfianza.

Foto: Pexels

Humanidad en tiempos de inteligencia artificial

La razón de plantear ese inicio para la encíclica es abordar de lleno la definición de humanidad en tiempos de la inteligencia artificial; sin duda, uno de los grandes dilemas que enfrentamos actualmente, relacionado no sólo con su implementación, sino con quienes están detrás de ella: los que valoran más el capital que al individuo mismo y ponen en jaque al planeta, agravando diversas crisis de un solo golpe.

Lo que busca con su encíclica es recordar que debe ser la inteligencia humana —“con su conciencia y su libertad”— la que guíe las innovaciones técnicas y establezca con responsabilidad su uso y sus límites.

Sin entrar en definiciones específicas sobre inteligencia artificial, porque reconoce que ya existen tratados al respecto, aborda el tema como una herramienta valiosa que requiere prudencia y cautela.

Foto: Ron Lach-Pexels.

“Para que la IA respete la dignidad humana y sirva realmente al bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas: desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes deciden confiarles decisiones concretas.

En muchos casos, sin embargo, los procesos internos que conducen a un resultado pueden ser poco transparentes, y eso hace más difícil atribuir responsabilidades y corregir errores.

Es aquí donde se vuelve decisivo lo que llamamos ‘responsabilidad’: la posibilidad de identificar quién debe ‘rendir cuentas’ de las decisiones, motivarlas, controlarlas y, cuando sea necesario, cuestionarlas y remediar los daños que deriven de ellas”.

La propuesta es, entonces, una responsabilidad compartida para evitar que las innovaciones derivadas de la inteligencia artificial procuren un desarrollo integral en lugar de excluir y dominar: “Sólo así la promesa del progreso podrá ser reconocida como verdadera, porque estará medida en función de la dignidad inviolable de cada hombre y cada mujer”.

Fotografía ilustrativa Pixibay

El señor de los anillos en la encíclica de León XIV

Para el quinto capítulo, titulado LA CULTURA DEL PODER Y LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR, León XIV se va directo hacia el tema de la guerra y cómo la inteligencia artificial, separada de la responsabilidad, puede volver más “impersonal la decisión sobre la vida y la muerte”, proponiendo de manera más inmediata la violencia.

Y es aquí donde menciona a J. R. R. Tolkien, mundialmente famoso por ser el autor del universo de The Lord of the Rings, el cual surgió a partir de sus experiencias personales durante la Primera Guerra Mundial, caracterizada por el uso de tecnología con potencial destructivo.

J.R.R. Tolkien / Foto: Wikimmedia

León XIV citó una frase que Gandalf menciona en El retorno del rey:

“No nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por el bien de los días que nos ha tocado vivir, extirpando el mal en los campos que conocemos, y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza”.

León XIV habla de la colaboración que se construye con el paso del tiempo para procurar una civilización del amor a través de cinco acciones: desarmar las palabras, construir la paz desde la justicia, asumir la mirada de las víctimas, cultivar un sano realismo y relanzar el diálogo y el multilateralismo.