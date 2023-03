Sin duda, The Last of Us es una de las mejores series en lo que va del 2023. Para sorpresa de todos, HBO y todo el equipo involucrado nos entregó una historia impactante basada en este popular videojuego. Pero al parecer, no a todos les encantó lo que pasó en los últimos episodios, y entre los que andan enojados está el mismísimo Rainn Wilson (aka Dwight Schrute)… así como lo leen.

Como recordarán, la primera parte de la adaptación televisiva de The Last of Us cerró fuerte, pues Ellie y Joel tuvieron que pasar por un montón de cosas gachas. Sin embargo, el penúltimo episodio de la serie fue el que hizo enojar a Rainn Wilson, pues cree que es el reflejo de la representación de la comunidad cristiana en Hollywood.

Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en la serie de ‘The Last of Us’/ Foto: HBO

Rainn Wilson criticó a ‘The Last of Us’ por su representación de la comunidad cristiana

A través de su cuenta de Twitter, Rainn Wilson opinó sobre el penúltimo capítulo de The Last of Us, donde (spoilers) vemos a un grupo de caníbales liderados por alguien que parecía ser un predicador cristiano. Este personaje llamado David resultó ser el villano principal del episodio, pero no solo eso, pues al final intentó agredir a la protagonista de la historia, Ellie.

En varios tuitazos, Rainn Wilson –quien cabe aclarar que no es cristiano– declaró lo siguiente después de ver el episodio: “En cuanto el personaje de David en ‘The Last of Us’ empezó a leer la Biblia, supe que iba a ser un villano horrible. ¿Podría haber un predicador que lea la Biblia en una serie que sea realmente cariñoso y amable?”.

Rainn Wilson en 2022/Foto: Getty Images

Rainn Wilson dejó claro que no estaba impulsando ningún discurso dando su opinión sobre The Last of Us, pero señaló que la mayoría de los cristianos que conoce son personas “amables, que aceptan y quieren (a los demás)”. Además, declaró que le parece incongruente que Fox News tomara sus palabras como una de sus noticias principales cuando ellos son parte del problema que exhibe.

“Mi tuit de opinión (sobre ‘The Last of Us’) fue tomado como noticia de portada por Fox News. Eso sí que es parcialidad. Una organización creada como una pantalla corporativa para crear división únicamente con fines lucrativos basada en la indignación de la guerra cultural”. Dijo Rainn Wilson sobre la representación de la comunidad cristiana en Hollywood

Este fue el tuit con el que Rainn Wilson aprovechó para hablar sobre la representación de la comunidad cristiana/Foto: Captura de pantalla

Continuando con su punto, Rainn Wilson declaró que “la coalición evangélica/política le está haciendo mucho daño” a Estados Unidos, prohibiendo libertades y sacando un discurso de odio en contra de distintas comunidades, entre ellos las personas LGBTQ+ y los cristianos.

Pero al final, Rainn Wilson cerró diciendo que los cristianos merecen una buena representación que los honre en los medios de comunicación. ¿Cómo lo ven? ¿Están de acuerdo con la opinión de Dwight Schrute sobre The Last of Us?