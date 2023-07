Lo que necesitas saber: Con el estreno de la película 'Barbie', miles se han enamorado del personaje de Allan, interpretado por Michael Cera.

Amamos a Allan…. La película de ‘Barbie’ finalmente llegó a los cines y la fiebre que ha despertado es innegable, pues no lleva ni una semana y ya rompió varios récords. Uno de ellos es el debutar con una recaudación estimada de 155 millones de dólares, lo cual la convierte en el mejor estreno de 2023.

Esto no es sorpresa para nadie. Basta con pararse cerca de un cine para comprobar que la fiebre de ‘Barbie’ es real gracias a todas las personas que, vestidas de rosa o con ropa similar a la de la famosa muñeca, se han lanzado a ver la película de Greta Gerwig.

Foto: Warner Bros. Pictures.

La película de ‘Barbie’ es todo un éxito en taquilla

Para quienes aún no han tenido la oportunidad de ver la película de Barbie, les recomendamos no continuar leyendo ya que este conteo tendrá varios spoilers que podrían arruinarles la experiencia. Así que si ese es su caso, mejor vayan al cine y después vuelven a esta nota.

Volviendo un poco al tema, si ya tuvieron la oportunidad de ver la cinta seguro se han dado cuenta que las personas ya debaten sobre varios puntos interesantes que vimos en la película, como el poderoso discurso de Gloria (America Ferrera) o temas sobre el patriarcado y el feminismo que se muestran en la historia.

America Ferrera en la película ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures.

Greta Gerwig apostó a la diversidad e inclusión en la película de ‘Barbie’

Sin embargo, uno de los temas importantes es la representación que la película de ‘Barbie’ da a través de sus personajes, pues aunque la mayoría del tiempo vemos a la Barbie de Margot Robbie y al Ken de Ryan Gosling, diversas muñecas y muñecos aparecen en pantalla.

En la película vemos a muñecas Barbie con diferentes tonos de piel, complexiones físicas y hasta aparece una con silla de ruedas. Algo que nos deja en claro que la película dirigida por Greta Gerwig apostó a la diversidad y la inclusión en su cinta.

Las Barbies y los Ken en Barbieland son muy diversos. Foto: Warner Bros. Pictures.

Muchas personas se han identificado con el personaje de Allan

Sin embargo –y la razón por la que entraron a esta nota–, hubo un personaje que ya se robó el corazón del público. Sí, hablamos de Allan, el mejor amigo de Barbie que en estos días se ha convertido en el estandarte de personas de la comunidad LGTBQ+ (en su mayoría).

Allan aparece en la película de ‘Barbie’ interpretado por Michael Cera, y desde el principio nos deja ver que es diferente a los Ken. De hecho, es el único Allan que existe en Barbie Land tal como en la vida real, pues sólo existió un muñeco con su nombre (que fue descontinuado).

Michael Cera interpreta a Allan en la película ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures.

Acá les contamos 5 razones por las que Allan es nuestro personaje favorito de ‘Barbie’

Las personas que ya vieron la película se han enamorado de la interpretación de Michael Cera en ‘Barbie’, algo que ha llevado a Allan a ser uno de los personajes más populares y queridos de la cinta. Una situación que seguramente ni los de Mattel vieron venir.

Las razones para amar a Allan son simples y aprovechando la conversación sobre él, acá les enlistamos cinco motivos por los que Allan es nuestro personaje favoritos en la película de ‘Barbie’:

5.- Allan es el único Allan y eso ya lo hace especial

Como ya les contamos, en la vida real Mattel sólo hizo un muñeco Allan que no fue popular entre el público. Ni siquiera cuando la compañía le cambió la narrativa al convertirlo en el mejor amigo de Ken y la pareja de Midge, la llamada ‘Barbie embarazada’.

Sin embargo, en la película de ‘Barbie’ el rol de Allan es un tanto diferente. Sí, es el único Allan que existe en Barbieland (de hecho hasta se bromea al respecto), pero aunque el tema le confunde, el muñeco es consciente de que es diferente a los Ken.

Allan es el único Allan en Barbieland. Foto: Warner Bros. Pictures.

4.- Allan es el verdadero “No todos los hombres”

Allan es todo lo que la sociedad, en su mayoría, no espera ver en un hombre: es sensible, se cuestiona las cosas y no comparte los gustos de la mayoría de los hombres. En su caso específico, no le llaman la atención los caballos, las cervezas o vestir como vaquero.

El personaje representado por Michael Cera ayuda y apoya a las mujeres de manera genuina y sin esperar nada a cambio (porque uno no debería hacer eso por esperar ser reconocido), por lo que a diferencia de la mayoría de los hombres, Allan es un verdadero aliado.

Michael Cera en la premiere de Barbie en L.A. Foto: Getty Images

3.- Allan es la prueba de que la amistad entre hombres y mujeres sí existe

En la película de ‘Barbie’, Allan es presentado como el mejor amigo de Barbie y realmente lo es, pues nunca le insinúa a ella –o a alguien más– el tener otro tipo de interés y disfrazarlo de amistad (como ocurre en la cinta y también a varias mujeres en la vida real)

De hecho en la película vemos que Ken jamás se pone celoso de Allan, pues no lo ve como una amenaza a diferencia de otros Ken que le “tiran la onda” a Barbie cada que tienen la oportunidad, lo cual confirma el punto.

Allan veía a Barbie como lo que era: sólo su amiga. Foto: Warner Bros. Pictures.

2.- Allan no tiene que demostrar su masculinidad en la película de ‘Barbie’

A diferencia de los Ken que al tomar el control de Barbieland muestran su masculinidad al hacer mucho ruido, ser desordenados y beber cerveza, Allan no hace nada de eso y se limita a ponerle un parche de caballos a su camisa para convivir con los demás.

Él no hace alarde de su masculinidad de manera innecesaria y sólo hace uso de su “fuerza bruta” cuando es necesario. Por ejemplo, en su intento de escapar de Barbieland, donde se enfrenta a golpes contra los trabajadores de una construcción.

Allan es un personaje “afeminado” para muchos. Foto: Warner Bros. Pictures.

1.- La representación que Allan da a varias personas

Miembros de la comunidad LGBTQ+ se han identificado con Allan, pues a muchos este personaje les recuerda a esos días donde sobrevivieron gracias a los grupos de mujeres que los cobijaron (como en la época de secundaria, por ejemplo).

En la película de ‘Barbie’ vemos que Allan nunca se sintió cómodo en un mundo gobernado por Kens e incluso él es el único hombre que ayuda a las Barbies a recuperar el control de Barbieland, ya que es consciente de que es un mundo mejor para todos.

Poster de Allan en la película ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures

En redes sociales muchos afirman que Allan también es la representación del género no binario, pues aunque sus “actitudes” son más de las que vemos con las Barbie, él no es como ellas. Aunque tampoco es como los Ken; Allan es simplemente Allan.

Lo cierto es que en la película de ‘Barbie’, Allan representa a muchos tipos de personas: desde los que tienen ansiedad social, hasta los que se sienten más cómodos al convivir entre mujeres, e incluso para quienes sienten que no pertenecen a ningún lugar. ¡Lo amamos!

