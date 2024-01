Lo que necesitas saber: El mexicano Rodrigo Prieto buscará un Oscar gracias a su trabajo en 'Killers Of The Flower Moon'.

La ceremonia más importante de la temporada de premios está cerca y sí: hay talento mexicano compitiendo. El director de fotografía Rodrigo Prieto, recibió su nominación a los Oscar 2024.

Todo se debe a su trabajo en Killers Of The Flower Moon, la cual también compite en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección (para Martin Scorsese). Puedes checar la lista completa de nominados acá.

Entrevista con Rodrigo Prieto en ‘Killers of the Flower Moon’ / Foto: Getty Images / Apple TV+

Rodrigo Prieto, su nominación a los Oscar 2024 y el éxito del último año en Hollywood

El mexicano nominado a los Oscar aspira a conseguir la estatuilla en el apartado de Mejor Fotografía, donde compite contra otros reconocidos cinefotógrafos como Hoyte van Hoytema (Oppenheimer) y Robbie Ryan (Poor Things) por mencionar algunos.

Pero esta nominación para Rodrigo Prieto llega también como un enorme plus para un año en el que ha brillado en Hollywood. No solo destacó por su trabajo en la ya mencionada Killers Of The Flower Moon… Recordemos que también fue el director de fotografía de Barbie, quizá el mayor éxito de taquilla del verano pasado.

Rodrigo Prieto junto al equipo de ‘Barbie’. Foto: Getty.

La importancia de la fotografía en ‘Killers Of The Flower Moon’

No es para menos que Rodrigo Prieto recibiera la nominación al Oscar 2024. Después de todo, su trabajo ha sido reconocido a lo largo de la temporada de premios pues, bajita la mano, las cualidades técnicas del mexicano ayudaron a resaltar partes importantes de la historia que tiene a Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone como protagonista.

Killers Of The Flower Moon se basa en hechos reales, precisamente en los abusos y asesinatos contra la comunidad nativa Osage, propietaria de importantes yacimientos petroleros. El crimen fue perpetuado en gran medida por William King Hale y su sobrino Ernest Burkhart.

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en el nuevo tráiler de ‘Killers of the Flower Moon’/Foto: Apple TV+

“Una de las características de los Osage es su conexión con la naturaleza. No solamente a nivel práctico sino nivel espiritual. Entonces hay una cosmovisión que toma muy en cuenta a los astros, el sol…”, nos contó el mexicano nominado al Oscar en una reciente entrevista que tuvimos con él respecto a su trabajo en la película de Scorsese.

“La posición del sol es una cosa muy importante para los Osage para como construyen, por ejemplo, sus aldeas. Para los fotógrafos, la posición del sol también es muy importante. Entonces, busqué tener la presencia del sol en los rituales de los Osage“, remató Rodrigo Prieto. Pueden leer la entrevista completa aquí.

El cinefotógrafo mexicano Guillermo Prieto, fue importante para que el color rosa se hiciera presente en la película de ‘Barbie’/Foto: Getty Images

La carrera de Rodrigo Prieto, el mexicano nominado al Oscar

Killers Of The Flower Moon se une a la larga y destacada lista de proyectos que delinean la carrera de Rodrigo Prieto a nivel nacional e internacional. Nacido en la Ciudad de México, él comenzó su preparación académica en el reconocido Centro de Capacitación Cinematográfica de la capital mexa.

Hacia finales de los 80, comenzaría a trabajar en algunos cortometrajes como Llueve otra vez, protagonizado por Bruno Bichir. Ya en los 90, se empezó a instalar como un director de fotografía de confianza para cineastas como Carlos Carrera y Alejandro González Iñárritu, con quienes colaboró en Un embrujo (1998) y Amores perros (2000) respectivamente.

Su carrera internacional despegó eventualmente con cintas como 8 Mile (protagonizada por Eminem), Frida (con Salma Hayek), Brokeback Mountain, Babel y Argo, solo por mencionar algunas.

Rodrigo Prieto y Alejandro González Iñárritu han trabajado juntos en diversas películas. Foto: Getty.

En los años más recientes, se le reconoce por sus constantes colaboraciones junto a Martin Scorsese, quien le ha encomendado la dirección de fotografía de películas como The Wolf of Wall Street, Silence, The Irishman y la ya mencionada Killers Of The Flower Moon.

Rodrigo Prieto recibe esta nueva nominación al Oscar 2024 luego de haber sido nominado en ocasiones anteriores, precisamente por Brokeback Mountain, Silence y The Irishman. En aquellas ocasiones no se llevó el premio… así que ¿será esta ocasión la buena?

Y no solo eso, sino que Rodrigo también está listo para incursionar por primera vez como director de una película con la próxima adaptación de Pedro Páramo para Netflix. Muy rifado el buen Rodrigo Prieto.

¿Será que Rodrigo Prieto se lleve el Oscar en este 2024 por su trabajo en ‘Killers Of The Flower Moon’ de Martin Scorsese? Foto: Getty.

