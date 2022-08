Netflix celebra al cine mexicano y lo hará en grande de cara al futuro inmediato. Esto lo decimos por el reciente anuncio de la iniciativa ‘Que México se vea’ anunciada por la plataforma, con la cual reúnen a varios de los directores más destacados de la escena cinematográfica nacional para traernos algunas producciones geniales… En ese sentido, una de las que más nos emociona es la de Pedro Páramo.

Este jueves 11 de agosto, se dieron a conocer más detalles sobre el proyecto y ahora, ya conocemos quién ocupará la silla del director: Rodrigo Prieto. Por acá les contamos todo lo que sabemos sobre la cinta.

‘Pedro Páramo’ es una próxima producción de la plataforma / Foto: Netflix

Rodrigo Prieto dirigirá la adaptación de ‘Pedro Páramo’ de Netflix

La literatura mexicana no sería la misma sin Pedro Páramo de Juan Rulfo. Incluso si no le han echado ojo al libro, el legado y trascendencia de esta obra son tan grandes que cualquiera la ha escuchado aunque sea de nombre. Por ello nos sorprendió cuando Netflix anunció en agosto de 2021 sus intenciones de adaptarla como una película original.

Pues bien, ha pasado un año desde entonces y ya tenemos más detalles de esta producción, esencialmente sobre quién se encargará de dirigirla. Se acaba de revelar a Rodrigo Prieto como el cineasta que estará detrás del proyecto.

Rodrigo Prieto es reconocido por su extensa carrera como director de fotografía, destacando sus incursiones en películas de la talla de The Wolf of Wall Street, Silence de Martin Scorsese (que le valió una nominación al Oscar), Brokeback Mountain (que también le valió nominación a la Academia), 8 Mille con Eminem Amores Perros, Babel, The Irishman, Argo, Frida, la próxima Killers of the Flower Moon entre otras.

Ahora con la adaptación de Pedro Páramo, Prieto registra una incursión más desde la silla de director. Su staff de producción también incluye a Anna Terrazas (Spectre, Rudo y Cursi, Days and Nights) como diseñadora de vestuario, además de Eugenio Caballero (El laberinto del fauno, Romeo + Juliet, Roma)como diseñador de producción.

Rodrigo Prieto, conefotógrafo mexicano y nominado al Oscar, será el director de la película de 'Pedro Páramo' para Netflix ?? ¡Gran noticia! #QueMexicoSeVea pic.twitter.com/5YGGLidClT August 11, 2022

Que México se vea

Como mencionamos, el anuncio de Rodrigo Prieto como director de Pedro Páramo se da como parte de la iniciativa de ‘Que México se vea’ de Netflix. El proyecto, presentado formalmente este jueves 11 de agosto en conferencia de prensa, tiene contemplados varios lanzamientos de películas en la plataforma, con renombrados cineastas nacionales.

Entre los filmes destacados encontramos BARDO de Alejandro González Iñárritu, ¡Que viva México! de Luis Estrada, No voy a pedirle a nadie que me crea de Fernando Frías, Invitación a un asesino de José Manuel Cravioto, Ruido de Natalia Beristáin, El último vagón de Ernesto Contreras, entre otras.

POR ACÁ les hablamos más de los anuncios revelados por Netflix respecto a estas producciones. A continuación, les dejamos nuestra entrevista con Natalia Beristáin y Ernesto Contreras sobre sus nuevas películas que formarán parte de esta iniciativa.