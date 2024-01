Lo que necesitas saber: Aunque Barbie está considerada para el Oscar a "Mejor Película", ni su protagonista ni su directora alcanzaron nominación en su respectiva categoría.

Ryan Gosling se sumó a las críticas a la Academia por no haber nominado al Oscar a su compañera en la película Barbie, Margot Robbie. En una carta, el actor dijo estar más que decepcionado de que la protagonista de la taquillera película no tendrá oportunidad de ganarse una estatuilla por su trabajo, lo mismo que la directora Greta Gerwig.

“Greta Gerwig y Margot Robbie son las más responsables de Barbie“

“No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie”, señaló Ryan Gosling que, por cierto, sí alcanzó nominación de la Academia por interpretar a “Ken”… lo cual shockeó más a los fans de la película basada en la muñeca de Mattel y que fue tomada como símbolo del empoderamiento femenino. Gosling fue incluido en el selecto grupo de actores que contenderán por el Oscar a “Mejor Actor de Reparto”.

Aunque dice estar muy honrado con la nominación (y no da señales de que renunciará a ella como protesta o algo parecido), a Gosling como que le sabe mal, ya que no será acompañado por sus compañeras del filme, las cuales, a su consideración (y la de millones de personas que vieron Barbie) son las que se rifaron: Greta Gerwig y Margot Robbie son “las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo”.

Greta Gerwig y Margot Robbie en una premier de ‘Barbie’. Foto: Getty.

También America Ferrara se decepciona por cepillada de Robbie y Gerwig

Ayer se anunciaron los nominados al Oscar y, cumpliéndose algunos los pronósticos, Barbie de Greta Gerwig y Openheimmer de Christopher Nolan acapararon las nominaciones… salvo, en el caso de Barbie, las de “Mejor Actriz” y “Mejor Director”. De esas categorías cepillaron a Margot Robbie y Greta Gerwig, respectivamente.

“Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, señaló Ryan Gosling, quien sí fue considerado al Oscar por su actuación en la película de Gerwig, lo mismo que America Ferrara, quien también reprochó que no nominaran a sus compañeras.

Foto: Warner Bros. Pictures

“Me decepcionó muchísimo que no estuvieran nominadas”, señaló Ferrara en entrevista para Variety, en la cual, al igual que Ryan Gosling, no dejó de sentirse agradecida por tener la oportunidad de ganar un Oscar… pero lamentó que no fuera lo mismo para la protagonista y la directora de Barbie.

Barbie fue considerada por la Academia en las categorías de “Mejor Película”, “Mejor Diseño de Vestuario”, “Mejor Diseño de Producción”, “Mejor Canción Original” y “Mejor Guion Adaptado”. En esta última, Greta Gerwig podría llevarse la estatuilla… pero junto a su esposo, el también director Noah Baumbach.

Te puede interesar