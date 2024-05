Lo que necesitas saber Se está haciendo tradición que los equipos estrenen sus nuevos jerseys en las jornadas finales

Despedimos una temporada que nos dejó grandes emociones, triunfos increíble y una que otra chulada de camisetas, pero, afortunadamente le damos la bienvenida a la campaña 2024-2025 con varios lanzamientos de jerseys que dividen opiniones.

Será una temporada 2024-2025 con grandes historias que contar y para hacerlo como corresponde, los equipos se ponen de pipa y guante con sus mejores garras para estrenar a lo grande.

Pero, más allá de los lanzamientos, tenemos que contar las historias detrás de los lanzamientos de jerseys para la 2024-2025 y es que, -alerta de chismecito- algunos clubes podrían cambiar de marcas patrocinadores.

Liverpool se despide del patrocinador de su camiseta: Foto: Getty Images

El lanzamiento de los jerseys para la temporada 2024-2025

Liverpool fue uno de los primeros en aventarse a lanzar su camiseta, porque posiblemente sea la última con Nike, porque parece que tiene todo amarrado para irse a Adidas.

La camiseta es roja, tiene un diseño interno con las siglas “Y”, “N”, “W” y “A”, de su himno el ‘You’ll never walk alone”. Destaca la polémica que se desató con el cuello, porque algunos les parece un buen detalle y otros, simplemente no les gustó.

Los fans del Liverpool no recibieron con tanto entusiasmo uno de sus jerseys para 2024-2025 – Foto: Captura de pantalla

Otro que se metió en problemas con sus aficionados, fue el Bayern Munich. En el partido final de la temporada en el Allianz Arena, estrenó la nueva camiseta de la campaña.

Diseño en rojo con detalles en negro, en uno de los mejores jerseys de la temporada 2024-2025. Solo que los fans quieren el color blanco en su camiseta y para demostrar que está en contra, usaron un tifo con la frase: “Los colores del club son sacrostantos“.

La camiseta de la polémica en Munich – Foto: Captura de pantalla La protesta de los fans del Gigante Bávaro – Foto: Getty Images

Puede que las cosas en París no estén tan del ánimo positivo, principalmente -por no decir -únicamente-, porque Kylian Mbappé se va del equipo y no apareció ni en el anuncio del jersey para la temporada 2024-2025.

La nueva playera del PSG, la primera sin Mbappé en mucho tiempo – Foto: Captura de pantalla

El Chucky Lozano ya conoce el jersey con el que disputará la temporada 2024-2025 con el PSV, por lo menos el de visita. Será en color base negro, en el centro de la camiseta tiene detalles en horizontal que están inspirados en la pantalla de prueba de los televisores, en honor a Phillips, compañía que lleva al club.

Muy moderno se puso el PSV – Foto: Captura de pantalla

Difícilmente, el Lyon tenga una camiseta fea y no romperá esa tradición con su jersey para la temporada 2024-2025. El característico blanco como base, con dos líneas, una en azul y rojo que se unen desde el cuello y se difuminan en la parte baja.

Estas líneas de colores hacen referencia a los ríos Rhone y Saone, que se unen y terminan separándose, como en la camiseta.

La playera del Lyon es todo un homenaje a su ciudad – Foto: Captura de pantalla

El Arsenal quiere asegurarse de que las nuevas generaciones de Gunners conozcan la historia del club y el cañón es un símbolo del equipo. 34 años después, lo regresan a la camiseta de local.

El cañón vuelve a estar en un jersey de local – Foto: Captura de pantalla La última vez que se utilizó fue en la 1989-1990 – Foto: Getty Images

Manchester City no se quiso quedar atrás con estrenar y lanzaron la playera de la siguiente temporada. Base azul cielo, con puños en tono azul más oscuro y los números 0161, que hace referencia a la clave para marcar en la ciudad.

La indumentaria del City para la siguiente campaña – Foto: Captura de pantalla

Puede que la Fiorentina no compita mucho en la Serie A desde hace un ratote, pero en cuanto a lo bonito de sus camisetas, siempre está hasta arriba y aquí la muestra.

La Fiore nunca decepciona – Foto: Captura de pantalla

