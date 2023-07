Lo que necesitas saber: Ante una posible huelga de actores de Hollywood, la cual detendría a la industria, acá les contamos sobre las series y películas que se verían afectadas por este paro.

Las cosas se pondrán color hormiga dentro de la industria del entretenimiento, pues después de varios días de negociaciones y que no llegaron a ningún acuerdo, es casi un hecho que se viene una huelga de los actores de Hollywood, quienes desde hace más de cuatro décadas no se manifestaban de esta manera.

Como recordarán, hace algunos días les contamos que el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés), que representa a la mayoría de los actores en Estados Unidos, estaba renegociando el contrato que tienen con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP en inglés), la cual maneja a las más grandes empresas creadoras de películas y series.

Imagen ilustrativa de actores apoyando la huelga de guionistas de Hollywood/Foto: Getty Images

Dicho sindicato, busca que los actores de Hollywood tengan un mejor sueldo por sus apariciones en producciones para plataformas de streaming, así como más prestaciones e incluso está presente el tema del uso de la inteligencia artificial en la industria. En un inicio, parecía que las pláticas de ambas partes iban de maravilla.

Sin embargo, la fecha límite para terminar con las negociaciones entre el SAG-AFTRA y la AMPTP era el 12 de julio, es por eso que es inminente que se viene una huelga de actores, la cual se suma a la de guionistas que arrancó hace unos meses.

Si no llegan a un acuerdo justo, los actores de Hollywood entrarían en su primera huelga en más de 40 años/Foto de Mark Ruffalo: Getty Images

Pero, ¿qué significa esto? Bueno, pues que los actores miembros del sindicato no podrán trabajar en ninguna serie o película (para el cine, televisión o streaming), ni tampoco tendrán chance de dar a conocer sus proyectos que están por estrenarse (o sea, no deberán dar entrevistas ni participar en eventos para promocionar sus producciones).

Estas son las series y películas que se verían afectadas por la huelga de actores de Hollywood

Por supuesto que los estudios y ejecutivos de la industria del entretenimiento están preocupados por una posible huelga de actores de Hollywood, pues ya detuvieron un buen rato varios proyectos por las protestas de escritores y guionistas. Sin embargo, parece que la situación se pondrá más tensa si es que el SAG-AFTRA aprueba por completo el paro de las estrellas que tiene entre sus filas.

Si esto no era suficiente como para que los altos mandos del cine y la televisión se estuvieran mordiendo las uñas, el sindicato de actores del Reino Unido, Equity, se está preparando para que algunos sus actores internacionales hagan huelga en solidaridad con sus colegas en Estados Unidos. Y sí, esto implicaría que en ambas partes del Atlántico se paren algunas producciones.

La Junta Nacional de SAG-AFTRA votará para echar a andar la huelga de actores de Hollywood/Foto: Getty Images

Pero antes de que se hagan oficial y para que chequen el impacto que esta tendrá dentro del negocio, a continuación les contamos cuáles son algunas de las series y películas que se verían afectadas por la huelga de actores de Hollywood.

Series

House of the Dragon

La segunda temporada del spin-off de Game of Thrones se está filmando en Reino Unido y España. Si se detiene por la huelga de actores de Hollywood, esta sería la filmación más importante y dolorosa de HBO, pues la primera temporada nos dejó picados y los fans ya no pueden esperar por ver qué pasará entre los Targaryen.

Day of the Jackal

El remake de gran presupuesto de Frederick Forsyth de Day of the Jackal: Sky and Peacock tiene como protagonista a Eddie Redmayne en el papel principal y se está rodando en Londres, Budapest, Croacia y Austria. Y sin duda, es probable que le afecte la huelga de actores.

Industry

La tercera temporada de esta serie sobre el fenómeno financiero, producida por la BBC y HBO se encuentra en filmación, pero tienen a los actores estadounidenses Myha’la Herrold y Ken Leung en los papeles más importantes.

Bad Sisters

La creadora de esta serie, Sharon Horgan siguiendo escribiendo el éxito ganador del BAFTA durante la huelga de escritores (aunque detuvo los proyectos que tiene planeados en Estados Unidos) y se tenía planeado comenzar con las grabaciones de la segunda temporada de Bad Sisters en Irlanda en las próximas semanas.

Doctor Who

La primera temporada de esta serie emblemática de ciencia ficción de la BBC –la cual ahora coproducen para Disney– está a punto de filmarse, pero parece que esta nueva versión del icónico personaje británico protagonizada por Ncuti Gatwa podría esperar un rato si es que se da la huelga de actores.

Andor

La segunda temporada del drama de Star Wars filmó la mayor parte de la temporada 1 en Pinewood Studios, la cual está protagonizada por Diego Luna, así como los actores estadounidenses Kyle Soller y Adria Arjona. El creador de la serie, Tony Gilroy le dijo a Deadline que los sindicatos de actores y guionistas “están tratando de preservar nuestra industria” al criticar las tácticas de negociación de la AMPTP.

Alien

La nueva versión de FX para la pantalla chica de Alien, la icónica franquicia de Noah Hawley y Ridley Scott se encuentra actualmente en preproducción en Tailandia. Y sin duda, pinta dentro del panorama para que se retrase por la huelga de actores.

The White Lotus

La tan esperada tercera temporada de la serie creada por Mike White, que también moverá su filmación a Tailandia, está en pausa debido a la huelga de escritores y ahora, también se retrasará un rato más por el paro de actores de Hollywood.

Emily in Paris

Al igual que con The White Lotus, la cuarta temporada de la sensación de Netflix protagonizada por Lily Collins de Netflix ya se pospuso por la huelga de escritores. Y con la huelga de actores en puerta, todo indica que no veremos a Emily in Paris tan pronto que digamos.

Películas

Paddington in Peru

El cierre de la trilogía que sigue las aventuras del oso favorito de todos comenzará su producción el 24 de julio. La última película de este personajazo estará protagonizada por la actriz estadounidense Rachel Zegler, junto con Olivia Colman, Antonio Banderas y Emily Mortimer. Aunque la huelga de actores podría hacer que Paddington retrase su regreso a los cines.

Amateur

Amateur, la nueva película del director de Slow Horses, James Hawes, se está filmando en el Reino Unido y está protagonizada por el ganador del Oscar, Rami Malek, quien también le entró como productor. Deadline confirmó que la película se detuvo a partir del 13 de julio.

Gladiator 2

Una de las películas más esperadas de los últimos meses es Gladiator 2, dirigida de nuevo por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal junto a Pedro Pascal. Actualmente es uno de los rodajes más grandes actualmente fuera de Estados Unidos y se ha estado filmando en Marruecos, pero parece que también detendrán la producción.

Mortal Kombat 2

Otra secuela que se verá afectada por la huelga de actores es Mortal Kombat 2. La película que tiene como protagonistas a Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Damon Herriman y Martyn Ford se ha estado filmando en Australia, y tenía poco tiempo que arrancaron con las grabaciones.

Heads of State

Amazon Studios también le entró a todo este asunto, pues su nueva película llamada Heads of State (cuyos detalles aún no revelan) se estaba filmando en Londres con Idris Elba junto a John Cena y Priyanka Chopra Jonas. Y tendremos qué esperar otro rato para conocer más información de esta cinta.

Wicked

La adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway es una de las producciones más grandes que se estaban filmando en el Reino Unido en este momento. La nueva versión de Wicked del director Jon M. Chu, y protagonizada por Ariana Grande, Cynthia Erivo y Michelle Yeoh se estaba montando en Sky Studios Elstree, y sería una gran víctima de cualquier huelga de actores.

Beetlejuice 2

Continuamos con las segundas partes que se verían afectadas por la huelga de actores, pues Beetlejuice 2, protagonizada por Michael Keaton, Jenna Ortega y Monica Bellucci inició sus grabaciones recientemente y también está en la cuerda floja con todo este asunto en Hollywood.

Speak No Evil

Blumhouse se encuentra en la producción de un remake de Speak No Evil, la cinta danesa de 2022 con James McAvoy y Mackenzie Davis como protagonistas. Arrancaron con la filmación en el Reino Unido, pero parece que detendrán todo hasta que las cosas se calmen entre los sindicatos de actores y guionistas.

‘Beetlejuice 2’ también se vería afectada por la huelga de actores de Hollywood//Fotos: Getty Images/Warner Bros.

Hasta el momento, estas son las series y películas que se verían afectadas por la huelga de actores de Hollywood. Sin embargo, seguiremos actualizando esta nota con toda la información que salga en el futuro.

