Si hay un par de películas del Universo DC que nomás no hayan el momento ideal para estrenarse, esas son las próximas entregas protagonizadas por Jason Momoa y Zachary Levy. Shazam! Fury of the Gods y Aquaman and the Lost Kingdom se han retrasado en varias ocasiones y esto vuelve a suceder.

Estas entregas cinematográficas se retrasarán varios meses más, esto como parte de la recalendarización que Warner Bros y DC están armando, la cuál llega tras la serie de cambios anunciados por Warner Bros Discovery en las semanas previas.

Logo de la nueva cinta de ‘Shazam!’. Foto: WB.

Las nuevas fechas de ‘Aquaman 2’ y ‘Shazam! Fury of the Gods’

Con todo y que hay una gran incógnita sobre lo que pasará con el universo extendido de DC en el cine, aún hay bastante emoción de por medio con películas como las segundas partes de Aquaman y Shazam… Pero habrá que esperar más tiempo del debido para poder verlas.

Tal como informa The Hollywood Reporter, Aquaman and the Lost Kingdom retrasará significativamente su estreno pasando del 17 de marzo del 2023 hasta el 25 de diciembre del mismo año. Sí, la cinta que verá a Jason Momoa de nuevo en la piel del guerrero de Atlántida caerá hasta esa Navidad.

Por su parte, Shazam! Fury of the Gods ya no se estrenará en diciembre de este 2022 como se tenía pensado, sino que tomará la fecha del 17 de marzo del 2023 que dejó la otra cinta de DC. Recientemente, se lanzó un primer tráiler oficial de Shazam en la Comic-Con pasada, donde también vimos uno de Black Adam (que puede ver AQUÍ).

Algunas películas de HBO Max se estrenarán en cines

Junto con el anuncio de las nuevas fechas para las segundas partes de Aquaman y Shazam, también se dieron a conocer la reprogramación de otros estrenos de Warner Bros y sus diferentes estudios.

Evil Dead Rise y House Party (producida por LeBron James) estaban originalmente pensadas para estrenarse en HBO Max, pero ahora tendrá su lanzamiento en cines los días 4 de abril del 2023 y 9 de diciembre del mismo año, respectivamente. Otra película que tiene fecha de estreno nueva es The Nun 2 (8 de septiembre del 2023). Salem’s Lot, que estaba destinada a estrenarse el 21 de abril del próximo año, ahora está a la espera de una nueva fecha de lanzamiento.

Como recordarán, hace unas semanas Warner Bros Discovery anunció que cambiará por completo su esquema de lanzamientos cinematográficos. La mayor modificación será que ya no habrá películas hechas únicamente para HBO Max ni estrenos de largometrajes exclusivos de esa plataforma de streaming.