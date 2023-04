Una de las cintas animadas más esperadas del año por fin llegó, y no solo lo hace para emocionar a los fans que aman los clásicos de Nintendo; también lo hace con muchas referencias de videojuegos y canciones increíbles… Así que sí, vale la pena repasar el soundtrack de Super Mario Bros. La Película.

Imagen de ‘Super Mario Bros. La Película’. Foto: Illumination/Universal Pictures.

Pst, pst… antes de entrarle de lleno a lo de la música de la película, por acá recordamos esa otra película de Super Mario Bros de 1993 y lo que supuso para sus creadores. Ahí se las dejamos… ahora sí, a repasar el soundtrack de Super Mario Bros. La Película.

Las referencias sonoras de videojuegos en la película de ‘Super Mario Bros’

Si lo es o no, eso ya se lo dejamos al gusto ajeno. Pero entendemos que muchos fans de hueso colorado cataloguen el soundtrack de Super Mario Bros. La Película como una maravilla. Y es que en ese sentido, el largometraje animado no solo tiene varias referencias sonoras a videojuegos de Mario y otros títulos títulos de Nintendo en escena…

Los fans nintenderos reconocerán inmediatamente las referencias a varias melodías de los juegos, muchas creadas hace varias décadas por Koji Kondo. Todas esas pistas son introducidas como arreglos orquestales en la película y corren a cargo del compositor Brian Tyler (Iron Man 3, Fast & Furious, The Expendables, Avengers: Age of Ultron y más).

Jack Black, vos de Bowser, y el compositor Brian Tyler. Foto: Getty.

“Koji Kondo, el escritor original de esta música, a quien adoro y del que soy amigo, fue una gran parte de esto… Lo que quería hacer era traer la simplicidad de esos temas de Mario de ocho bits y varios bits realmente geniales a lo largo de los años, desde Donkey Kong e incluso Jumpman“, dijo Brian Tyler a Screen Rant sobre cómo creó la banda sonora.

Y bueno, a todo esto, ¿qué temas de videojuegos de Nintendo dentro del soundtrack de Super Mario Bros. La Película? Más allá del tema clásico del videojuego de 1985 de Shigeru Miyamoto que escuchamos en los tráilers, quizá uno de los temas más reconocibles es el “DK Rap” del Donkey Kong 64. Sí, esa extraña melodía es la referencia con la que se introduce al gorila en la película.

Otra genial referencia musical es la de “Fury Bowser”, que originalmente aparece en el juego Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Y siguiendo con los homenajes a Donkey Kong, hay una canción llamada “Drivin’ Me Bananas” que es una rola basada en el famoso “Donkey Kong Island Swing” de la franquicia del icónico gorila.

Las canciones en el soundtrack de ‘Super Mario Bros. La Película’

El soundtrack de Super Mario Bros. La Película no solo tiene referencias sonoras a la saga de Mario de otros videojuegos de Nintendo. También puede presumir de tener canciones originales como “Peaches”, una balada cantada por Bowser al piano y sí: esta fue compuesta por Jack Black (voz del personaje) junto a los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic.

Incluso, es justo decir que cuando esa canción llega en la película, es uno de los mejores momentos que se ven en la historia. Pero más allá de eso, esta cinta tiene un listado de canciones geniales que vale la pena enlistar, porque son geniales. Aquí se los dejamos:

“Holding Out For A Hero” de Bonnie Tyler

“Take On Me” de A-ha

“Thunderstruck” de AC/DC

“No Sleep Till Brooklyn” de Beastie Boys

“Mr Blue Sky” de Electric Light Orchestra

