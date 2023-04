Super Mario Bros. La Película, una de las cintas animadas más esperadas del 2023, por fin se estrenó. Y es cierto que la historia luce llamativa desde los tráilers hasta las referencias a diferentes videojuegos de Nintendo. Pero en medio de toda la euforia, seguro que varios se les viene el recuerdo de aquella extraña película live-action de Super Mario Bros de 1993.

Qué curioso que la nueva peli llegara 30 años después de la entrega de antaño, ¿No? Y sí, aunque regularmente muchos ‘críticos expertos’ la ha catalogado como una de las peores películas jamás hechas, con el paso del tiempo ha ganado un estatus de culto innegable.

John Leguizamo y Robert Hoskins como Luigi y Mario. Foto: Hollywood Pictures/Walt Disney

Ya si es buena o mala, eso quedará a tu consideración. Pero quizá, ahora más que nunca, Super Mario Bros de 1993 está más vigente que nunca. De hecho, los directores de esa película, la pareja de esposos Rocky Morton y Annabel Jankel, nuevamente han hablado sobre la cinta que hicieron hace tres décadas.

Las repercusiones en sus carreras, si bien no fueron excesivamente duras, tampoco han sido menores. Y en el entendido de lo que hoy genera el largometraje animado de Illumination/Universal, ellos sienten una reivindicación también de su trabajo.

Annabel Jankel y Rocky Morton, directores de Super Mario Bros de 1993.. Fotos: Getty.

‘Super Mario Bros’ de 1993

¿Y qué hacía especial a Super Mario Bros de 1993? Aunque estaba basada en el clásico videojuego de los 80, esta cinta estaba pensada como una precuela del mismo. Y para quienes no la ubiquen del todo, esta historia era más bizarra de lo que uno podría pensar para un público infantil. Tampoco es que fuera muy adulta, pero tenía sus detalles.

A grandes rasgos, era una película de ciencia ficción con sus tintes ahí, medio distópicos/post-apocalítpicos. Tras estrellarse un meteorito hace millones de años, la realidad se divide en dos dimensiones paralelas: la que conocen los seres humanos y una a la que escaparon algunos dinosaurios tras el impacto de la roca espacial.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Hollywood Pictures/Walt Disney

En ese mundo paralelo, los dinosaurios evolucionaron en una raza humanoide y fundaron la ciudad de Dinohattan (el equivalente de Manhattan), gobernada eventualmente por un sujeto llamado Koopa (interpretado por Dennis Hopper).

Ya en la época actual, conocemos a los hermano Mario (Bob Hoskins) y Luigi (John Leguizamo), dos italoestadounidenses que trabajan como plomeros en Nueva York y que de un momento a otro, conocen a una arqueóloga llamada Daisy (Samantha Mathis).

Esta última, a su vez, es raptada por los ayudantes de Koopa pues se descubre que es descendiente de los antiguos gobernantes de Dinohattan, además de que ella ha encontrado un fragmento de roca que podría unir al mundo real y al mundo dinosaurio. Es así como Mario y Luigi se unen a la misión para salvarla… ¿Ven? La cinta de Super Mario Bros de 1993 es bastante bizarra.

La escena que pudo cambiarlo todo

Al final de Super Mario Bros de 1993, se maneja la idea de que Daisy vuelve a buscar a los hermanos para una nueva misión. Es decir, si se hubiera realizado la secuela, posiblemente veríamos a Mario y Luigi en un nuevo mundo buscando salvar, ahora sí, a la Princesa Peach posiblemente. Y de acuerdo al estilo de los directores, podríamos esperar una historia nada convencional.

Pero más allá de eso, hay una escena eliminada en la película que pudo cambiar de alguna manera el rumbo de la mala recepción que tuvo. Se supone que tras la aventura en Dinohattan, Mario y Luigi serían buscados por ejecutivos de Nintendo, quienes los habían visto en las noticias y estaban interesados en su historia para desarrollar un videojuego.

“Dos ejecutivos de Nintendo aparecen en el apartamento de los hermanos en Brooklyn. Y quieren escuchar su historia porque está en las noticias y están creando un videojuego… Eso explica la razón por la que la película no sigue literalmente la historia del juego… Los Mario Bros. le cuentan la historia a los ejecutivos de Nintendo y era malinterpretada”, contó Rocky Morton a Variety.

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Hollywood Pictures/Walt Disney

¿Qué pasó con los directores de ‘Super Mario Bros’ de 1993?

Ya con solo ver el tráiler, uno se da cuenta que ni de chiste Super Mario Bros de 1993 era una adaptación que se mantuviera fiel al videojuego. El productor Roland Joffé, quien consiguió los derechos cinematográficos de la franquicia, tenía bien claro que esta no iba a ser una reinterpretación del mundo del juego de Nintendo.

El gigante japonés, en un intento de calar cómo podría explotar sus marcas más allá de las consolas, accedió al proyecto… Pero se mantuvieron alejados de la realización como tal.

El guión no convenció a ningún director, excepto a los ya mencionados Rocky Morton y Annabel Jankel, quienes ya habían probado el éxito con entrega de ciencia ficción como la serie cyberpunk Max Headroom, también inclinada hacia la ciencia ficción. Así que entrarle a esta extraña interpretación de Super Mario Bros no parecía una mala idea en un inicio… pero el asunto no salió bien.

Personaje de Max Headroom creado por Morton y Jankel. Foto: Especial.

Rocky Morton y Annabel Jankel vieron un fracaso en esa cinta, que los mantendría alejados de los grandes reflectores de Hollywood para el futuro. Y fue una experiencia complicada, pues antes de Super Mario Bros de 1993, ellos habían dirigido la genial D.O.A. de 1988 con Dennis Quai y Meg Ryan.

Pintaban para grandes proyectos, pero la adaptación del juego hizo un bache en sus carreras. Bueeeno, no es como que sus trayectorias terminaran ahí, pues tuvieron más chamba en videos musicales de artistas importantes y algunas películas de éxito mediano… Pero la escena hollywoodense principal los hizo a un lado.

El legado de la película para quienes la realizaron y protagonizaron

Sin embargo, con el estreno de la cinta animada de Illumination/Universal de este 2023, Super Mario Bros de 1993 ha tenido –por decirlo de alguna manera– su reivindicación. Como dijimos, ahora le persigue un peculiar estatus de culto con una base de fans nada despreciable.

La prueba está en que el pasado 11 de marzo, como menciona Variety, se realizó una proyección especial de la película noventera en uno de los cines que posee Quentin Tarantino en Los Ángeles. Rocky Morton y Annabel Jankel acudieron a la función y se sorprendieron con la cantidad de gente que asistió a verla.

“Había gente haciendo cola alrededor de la cuadra para comprar boletos adicionales…[durante la función] rieron y aplaudieron en todos los momentos correctos. No lo estaban haciendo irónicamente; era genuino“, dijo Morton. “Se necesitaron 30 años de malos sentimientos para que desaparecieran en una noche”, dijo Jankel

Annabel Jankel. Foto: Getty

El propio Quentin Tarantino ve en Rocky Morton y Annabel Jankel a un par de cineastas que, como él mismo, tienen un estilo poco usual de hacer cine. Tarantino no solo prestó su cine en Los Ángeles para proyectar Super Mario Bros de 1993 nuevamente, sino que anteriormente ha destacado D.O.A. de Morton y Jankel como una gran película.

Un momento sumamente raro, si tomamos en cuenta que en las últimas tres décadas, el fallecido Bob Hoskins (quien tuvo el papel de Mario en esa cinta) siempre desestimó Super Mario Bros de 1993, llamándola una de sus peores experiencias. Lo mismo pasó con Dennis Hopper, y en menor medida con John Leguizamo.

Este último la ha abrazado de mejor manera en años recientes, ya con el beneficio de la perspectiva. Incluso, Leguizamo recientemente demeritó la nueva cinta animada bajo el argumento de la poca representación entre los personajes principales, componiendo un elenco de voces solo con actores blancos.

John Leguizamo. Foto: Getty.

Entrevista por ‘Super Mario Bros. La Película’

En fin, Super Mario Bros de 1993 tiene un legado más interesante del que uno podría recordar. Y aunque no fue un hitazo en su momento, es una de las que abrió la brecha para que la industria del entretenimiento se fijara en las adaptaciones de videojuegos al cine o incluso la tele. Una mejores, otras peores, pero una nueva oportunidad nació con ella.

