La verdad es que nunca vamos a tener suficiente de Star Wars. Bueno, tampoco se ve que Disney y Lucasfilms se vayan a cansar de expandir la franquicia, así es que eso es una buena noticia para los fans de hueso colorado que disfrutan mucho de los shows en streaming ligados a la historia.

Pues a emocionarse una vez más porque se acaban de revelar los planes para una nueva serie ambientada en este universo intergaláctico. Y ahora, será el mismísimo Jon Watts quien se sentará en la silla del director de este proyecto.

Lo que sabemos de la nueva serie de ‘Star Wars’ que hará Jon Watts

En este 2022, la expectativa está a tope con todo lo que se tiene listo respecto a Star Wars. Y en ese sentido, es justo decir que la serie de Obi-Wan Kenobi -con el regreso de Ewan McGregor y Hayden Christensen a la saga- se encuentra en el top de contenidos más relevantes del momento.

Pero más allá de eso, los planes de la casa de Mickey Mouse y Lucasfilms contemplan más entregas de shows para Disney+, con una que produce y dirige Jon Watts, el mero mero que recién terminó su participación en la trilogía de Spider-Man con Tom Holland y que hace unos días, se bajó oficialmente del proyecto de Fantastic Four para Marvel Studios.

La revista Vanity Fair amarró una exclusiva con Disney y en este artículo, se revelaron los detalles de este proyecto que aún no tiene título oficial, pero que se identifica con el nombre clave ‘Grammar Rodeo’, que hace referencia a un conocido capítulo de Los Simpson donde Bart y sus amigos roban un coche y escapan de sus casas.

Hasta donde se sabe, la nueva serie se ubicará en la línea temporal de Star Wars que comprende los eventos posteriores a The Return of the Jedi, justo tras la caída del Imperio. Y si necesitan más referencias, todo indica que compartirá temporalidad con The Mandalorian. Eso sí, la trama no se ha revelado como tal, pero ya hay algunos indicios interesante de la misma.

Tal como señala VF, “el programa se describe como una versión galáctica de las películas clásicas sobre la mayoría de edad de los años 80 que producía Amblin Entertainment (compañía de Steven Spielberg y Kathleen Kennedy, quien de hecho es la actual presidenta de Lucasfilms)“. Más allá de eso, no hay una historia concreta revelada aunque ya se sabe que se buscan a cuatro niños protagonistas de entre 11 y 12 años en los castings. No hay aún una fecha de lanzamiento prevista.

Los próximos estrenos de Lucasfilms

Como mencionamos, Disney y Lucasfilms tienen muchos lanzamientos de series en puerta. Tras The Book of Boba Fett, el estreno más próximo es Obi-Wan Kenobi, que se estrena este próximo 27 de mayo. Luego, tendremos la serie Andor protagonizada por Diego Luna repitiendo su papel de Rogue One como Cassian Andor y esta, llega a finales del verano del verano de este 2022.

Después, se viene el lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian, con la mira puesta en su estreno para finales de este año o comienzos del 2023. Y ya el año que viene, esperaremos con ansias el estreno de la serie de Ahsoka con Rosario Dawson (personaje que ya ha tenido varias apariciones en series animadas, en The Mandalorian y The Book Of Boba Fett).

