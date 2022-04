¡Alucinante! Checa el tráiler oficial de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla y después de mucha espera, falta muy poco para el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things. Fue en 2019 cuando Netflix estrenó los más recientes episodios de esta serie –una de las más populares e importantes de su catálogo– y desde entonces, tuvimos qué aguantar un buen rato a que soltaran información sobre la nueva historia de Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will y compañía.

En mayo de 2021, el gigante del streaming nos mostró un teaser protagonizado por el personaje de Millie Bobby Brown que nos dejó más preguntas que respuestas. Poco a poco aparecieron nuevos vistazos que nos daban muy poquitos detalles de la trama –como los actores que se unirían al elenco– hasta que finalmente durante las últimas semanas de ese mismo año, soltaron el primer tráiler que le voló la cabeza a muchos (ACÁ lo pueden checar).

Ahora sí, tenemos el tráiler oficial de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

Sin embargo, llegó el 2022 y con él mas información sobre la cuarta temporada de Stranger Things. Netflix confirmó con bombo y platillo la fecha de estreno de los nuevos episodios, los cuales dividirán en dos para mantenernos con la expectativa a tope. Pero desde hace algunos días anunciaron que muy pronto tendríamos el tráiler oficial de esta entrega y ahora sí, agárrense porque las cosas se pondrán intensas para la pandilla.

En este nuevo avance vemos los estragos que dejó la pelea que tuvieron con el Mind Flayer, que terminó con el sacrificio de Billy. Es por eso que Max visita su tumba y mientras le cuenta que todos en Hawkins intentaron ser felices, pero las cosas empeoraron desde aquel entonces. Enseguida aparecen imágenes de Hopper en Rusia y sobre todo, que Eleven a pesar de no tener poderes, será una pieza clave para lo que van a enfrentar.

Falta muy poco para el estreno de los nuevos episodios

Durante el vistazo dejan muy claro que la pandilla está a punto de entrar a una guerra de la que no pueden escapar. Luego de ver que Dustin y compañía visitarán el Upside Down y tras varias escenas que hicieron que se nos cayera la quijada, aparece el villano principal de esta temporada del cual no sabemos ni su nombre pero en aspecto, luce más aterrador que el Demogorgon. Abróchense los cinturones porque este es el inicio del fin para la serie.

Recuerden que la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things estará disponible en el catálogo de Netflix el próximo 27 de mayo, mientras que la segunda la veremos hasta el 1 de julio. Pero en lo que esperamos a que se estrene el volumen 1 y para que vayan calentando motores, chequen a continuación el alucinante tráiler oficial y emociónense como nosotros con este vistazo que seguramente les volará la cabeza: