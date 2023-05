Yorgos Lanthimos tomó por sorpresa a Hollywood en 2015 con The Lobster, una sátira romántica sobre el control que la sociedad ejerce sobre nuestras relaciones románticas y sexuales. Luego se lanzó con The Killing of a Sacred Deer en 2017 y The Favourite en 2018, esta última su película más aclamada. Y ahora, este 2023 está de regreso con Poor Things junto a Emma Stone.

Estamos seguros que no somos los únicos que estamos emocionados con el regreso de Lanthimos al cine, pues lo hace junto a Emma Stone, con quien colaboró en The Favourite y con quien además de Poor Things, trabajará para su próxima cinta titulada (hasta ahora) AND.

Pero en lo que esa próxima cinta toma forma, mientras ya se han ido revelando detalles de Poor Things, de la cual tenemos algunas imágenes y un pequeño teaser que nos muestra un escenario extraño para una historia insólita… muy a la Yorgos Lanthimos. Pero acá les contamos todo lo que deben saber.

Emma Stone como protagonista de ‘Poor Things’ / Foto: Searchlight Pictures

¿De qué va Poor Things con Emma Stone?

Poor Things es una adaptación de la novlea del mismo nombre escrita por Alasdair Gray, y tiene como protagonosta a Bella Baxter, una mujer que pierde la vida de manera trágica. Su cuerpo cae en manos del doctor Godwin Baxter, un genio cuyos métodos son dudosos para la comunidad científica.

El doctor Godwin revive a Bella, y suplanta su cerebro con el de un bebé no nacido. Es así como la protagonista comienza a conocer el mundo y todas las cosas que este le ofrece. Pero a la vez que descubre cosas, comienza a frustrarse, por lo que decide escaparse con su amante, un abogado llamado Duncan Wedderburn.

Willem Dafoe como el doctor Godwin Baxter en ‘Poor Things’ / Foto: Searchlight Pictures

Teaser de Poor Things

A finales de abril, Searchlight Pictures liberó las primeras imágenes de Poor Things donde le pudimos dar un primer vistazo a Emma Stone, Willem Dafoe y Ramy Youssef. Pero ahora se liberó un teaser de poco más de 30 segundos que resulta bastante revelador.

En él vemos a Stone como Bella, quien aparece primero en una cama donde experimentan con ella muy al estilo de Frankenstein. Luego, la vemos en algunos escenarios donde se muestra sorprendida por las cosas: la ropa, la luz, la música, el baile.

¿Quién forma parte del elenco y quién está detrás de Poor Things?

Emma Stone toma el protagónico como Bella Baxter mientras Willem Dafoe es el doctor Godwin Baxter. Mark Ruffalo es el abodado Duncan Wedderburn y vemos también los personajes de Ramy Youssef como Max McCandless quien parece un ayudante del doctor Baxter, y a Jerrod Carmichael como Harry Astley.

Christopher Abbot también forma parte del elenco como Sir Aubrey de la Pole Bessington. Kathryn Hunter toma al personaje de Swiney mientras Margaret Quallet tiene un personaje que no se ha revelado.

La película está dirigida por Yorgos Lanthimos con un guion de Tony McNamara, quien coescribió The Favourite. La fotografía es de Robbie Ryan, quien también participó en The Favourite. El editor es Yorgos Mavropsaridis, quien ha trabajado en todas las películas de Lanthimos.

Mark Ruffalo como Duncan Wedderburn en ‘Poor Things’ / Foto: Searchlight Pictures

¿Cuándo se estrena Poor Things?

Searchlight Pictures anunció que Poor Things se estrenará en cines de Estados Unidos el 8 de septiembre de 2023. Aún no se ha confirmado si será la misma fecha de estreno fuera del país y en México. Así que tendremos que esperar para que se confirme.