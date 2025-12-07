Lo que necesitas saber: En breve clip de apenas 10 segundos, se nos muestra el primer adelanto de Milly Alcock como Kara Zor-El.

Hace unos meses vivimos el fenómeno taquillero que generó la película de Superman de James Gunn y ahora, antes de terminar el año, el director compartió el primer teaser tráiler de su próxima película: Supergirl.

Primer adelanto de Supergirl // X:@JamesGunn

Checa el primer teaser tráiler de ‘Supergirl’

Para sorpresa de todos, el icónico director James Gunn compartió el primer teaser tráiler de ‘Supergirl’, su siguiente película del nuevo universo de DC.

En breve clip de apenas 10 segundos, se nos muestra el primer adelanto de Milly Alcock como Kara Zor-El, a quien ya pudimos ver con una breve aparición en ‘Superman.

Y aunque solo podemos ver cómo Kara se encuentra sentada en lo que parece ser una parada de autobuses en medio del campo y la llegada de una nave, fue suficiente para generar emoción entre los fanáticos de DC. Acá te lo dejamos:

¿Cuándo llegará a cines?

Si todo marcha bien, la película dirigida por Craig Gillespie y supervisada por Gunn está planeada para estrenarse el próximo 26 de junio de 2026.

Y aunque aún faltan unos meses para poder ver a Kara, todo parece indicar que en los próximos días DC revelará ahora sí el tráiler completo de la cinta… ¿Emocionados?