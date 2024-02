Lo que necesitas saber: Agárrense, porque se vienen cuatro películas biográficas de cada uno de los miembros de The Beatles. Acá les contamos los primeros detalles.

Si algo tenemos muy claro es que la era de las biopics en Hollywood llegó para quedarse. Desde hace un buen rato hemos visto en la gran pantalla películas sobre varias figuras importantes de la historia de la música. Sin embargo, por fin será el momento de ver en los cines la vida y obra de la banda más importante e influyente de todos los tiempos: The Beatles.

Las cintas sobre los Fab Four no son nuevas, pues ellos mismos, cuando todavía estaban juntos, protagonizaron producciones como A Hard Day’s Night, Help! y Magical Mystery Tour, también se aventuraron a la animación con Yellow Submarine e incluso los hemos visto en documentales como el de Let It Be o recientemente, Get Back de Peter Jackson en Disney+.

Por fin veremos la historia de cada uno de los integrantes de The Beatles en el cine/Foto: Getty Images

Sin embargo, jamás hemos visto una película que como tal, nos cuente historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Lo más cercano que hemos estado a eso son cintas como Nowhere Boy con Aaron Taylor-Johnson, In His Life: The John Lennon Story o Chapter 27 protagonizada por Jared Leto, que se centra en Mark David Champan, el “fan” que asesinó a Lennon.

Se vienen cuatro películas sobre la vida y obra de cada miembro de The Beatles

Pero ahora, probablemente al ver el potencial y éxito de las películas biográficas en la actualidad, la industria del entretenimiento –pero sobre todo Paul, Ringo y las familias de Lennon y Harrison– por fin se animó a contar en la pantalla grande la historia de cada uno de los integrantes de The Beatles. Y para ser honestos, es un proyecto ambicioso y enorme el que traen entre manos.

De acuerdo con Deadline, Sony Pictures Entertainment, el cineasta ganador del Oscar por American Beauty, Sam Mendes (junto con su empresa Neal Street Productions) y Apple Corps se aliaron para hacer cuatro cintas individuales sobre cada uno de los miembros del cuarteto de Liverpool… así como lo leen.

Sam Mendes(‘American Beauty’, ‘1917, ‘Spectre’ y ‘Skyfall’) será el director de las biopics de The Beatles/Foto: Getty Images

Mendes dirigirá cada una de películas, en un hecho verdaderamente histórico en la industria cinematográfica y musical, pues es la primera vez que Apple Corps y The Beatles –Paul McCartney, Ringo Starr y las viudas de John Lennon y George Harrison- ceden todos los derechos sobre la vida y la música para llevar sus historias hasta la pantalla grande.

Según la misma fuente, Sam Mendes es la mente detrás de todo este proyecto (pues logró convencer a Paul, Ringo, Sean Lennon y Olivia Harrison para echar a andar su plan), el cual contará historias interconectadas desde el punto de vista de cada miembro de los Fab Four.

Posible fecha de estreno y trama de las cintas de los Fab Four

Lo que se sabe hasta ahora es que las biopics de The Beatles nos mostrarán a John, Paul, George y Ringo desde la mayoría de edad, pasando por cuando se convirtieron en estrellas mundiales pop hasta en artistas innovadores y vanguardistas que se transformaron en leyendas. De eso más o menos irán cada una de las cintas.

Otra cosa que nos emociona es que Sam Mendes tendrá la libertad de explorar en la vida de cada uno de los Beatles, sin nada que Ringo Starr, Paul McCartney y las familias de George Harrison y John Lennon quieran ocultar algo o pretendan contar una versión particular ‘autorizada’ de su ascenso a la fama. Así que eso de plano es muy interesante.

The Beatles durante la fiesta de presentación de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’/Foto: Getty Images

Por el momento, se espera que las películas biográficas de The Beatles lleguen a los cines de todo el mundo en 2027, aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno ni muchos menos elenco. Pero ahora va la pregunta del millón, ¿qué actores les gustaría que interpretaran a los Fab Four en estas cintas? Armen equipos de cuatro y debatan…

