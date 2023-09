Checa el primer tráiler de 'The Boy and The Heron', la nueva película de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki

Lo que necesitas saber: Studio Ghibli y Hayao Miyazaki están de vuelta con 'The Boy and The Heron', una película que pinta para ser una de las mejores del 2023.

El 2023 ha sido un gran año para los fans del cine, pues en todos estos meses han llegado al cine y plataformas digitales películas increíbles. Sin embargo, si a ustedes les late la animación –y en particular la japonesa–, seguramente andan emocionados con el estreno de The Boy and The Heron, la nueva cinta de Studio Ghibli.

Desde hace un buen rato les contamos de este proyecto, con el que el gran Hayao Miyazaki regresa a la dirección después de una década del estreno de The Wind Rises. A pesar de que estamos contentos porque vuelve esta leyenda de la animación, nos deja con un sabor agridulce, pues posiblemente sea la última película que dirija. De cualquier manera, tenemos muchas expectativas por lo que hizo con esta producción, que está basada en la novela How Do You Live? de Genzaburo Yoshino y tiene toques semibiográficos del cineasta japonés.

El legendario Hayao Miyazaki volverá con ‘The Boy and The Heron’//Fotos: Getty Images/Studio Ghibli.

Studio Ghibli por fin nos mostró el primer adelanto de ‘The Boy and The Heron’ de Hayao Miyazaki

Son muy pocos los detalles que Studio Ghibli ha soltado sobre The Boy and The Heron, pues solamente nos mostraron un póster así como un par de imágenes que hicieron que nos emocionáramos porque tienen todo el estilo visual de Miyazaki. Sin embargo, después de mucha espera, por fin tenemos el primer tráiler de esta cinta y de plano, pinta que será una de las cosas más maravillosas que veremos en 2023.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, en este avance (que nos deja más preguntas que respuestas) conocemos a Mihato, un joven quien lamentablemente pierde a su madre. En medio de todo esto, su familia pasa por un periodo de transición y es justo en ese momento donde el protagonista descubre un mundo fantástico que comparten los vivos y muertos. Ahí, el chico vivirá una aventura que le cambiará la vida para siempre.

Mihato es el protagonista de ‘The Boy and The Heron’/Foto: Studio Ghibli

A pesar de que no nos revelaron mucho sobre la trama, la simple estética visual y el misterio de los personajes hace que nos den más ganas de ver esta cinta. Pero sobre todo, llama muchísimo la atención una frase que aparece en el adelanto: “Donde la muerte llega a su fin. La vida encuentra un nuevo comienzo”.

Por ahora, sabemos que The Boy and The Heron llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 8 de diciembre, aunque todavía no está claro si se estrenará en México y Latinoamérica. Pero mientras esperamos a que confirmen este dato y para calentar motores, a continuación les dejamos el primer teaser tráiler de la nueva película de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki.

Te puede interesar