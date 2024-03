Lo que necesitas saber: Después de lanzar el tráiler del reboot de 'The Crow', el director de la película original por fin dio su opinión sobre esta cinta.

Hay quien dice que los clásicos no se deben tocar, más si son joyas queridas por muchos. Sin embargo, sabemos que últimamente existe en Hollywood una tendencia de volver a hacer algunas películas exitosas para presentárselas a una nueva generación, aunque la mayoría no esté de acuerdo. Tal es el caso de The Crow, que pronto regresará con un reboot que ha dado de qué hablar.

Fue en en 1994 cuando se estrenó esta cinta basada en la serie cómics homónima que, antes de su lanzamiento en cines, logró atención porque lamentablemente durante el rodaje murió a los 28 años el protagonista, Brandon Lee tras ser tiroteado por accidente en una escena.

Este 2024 se estrenará el reboot de ‘The Crown’

Durante un buen tiempo se pensó en abandonar el proyecto, pero a manera de tributo al actor, decidieron continuar con la producción de The Crow, la cual se convirtió en un clásico de culto de los 90 que tuvo varias secuelas pero honestamente, no alcanzaron el nivel que nos entregaron con la cinta original.

Es por eso que después de tantos años intentado retomar la historia de Eric Draven (con actores como Jason Statham y Jason Momoa), este 2024 por fin veremos el reboot de esta trama, ahora con la dirección de Rupert Sanders (Snow White and the Huntsman y Ghost In the Shell) y Bill Skarsgård como protagonista.

Bill Skarsgård como Eric Draven en el reboot de ‘The Crow’/Foto: Vanity Fair

El director de la película original de ‘The Crow’ habló sobre la nueva versión

Por supuesto que cuando se supo que The Crow tendría una nueva versión, muchos pegaron el grito en el cielo, pues nadie se imaginaba que tocaran esta película. Sin embargo, el público y fans no son los únicos que han opinado sobre este proyecto, pues Alex Proyas, director de la película original de 1994, dio su opinión al respecto.

De acuerdo con Variety, Proyas escribió un post en Facebook (el cual ya borró de su cuenta) donde citaba un artículo llamado “El tráiler del remake de Crow obtiene una asombrosa cantidad de No me gusta en YouTube” y en el que el cineasta dijo lo siguiente.

“Realmente no me alegra ver negatividad sobre el trabajo de otros cineastas. Y estoy seguro de que el elenco y el equipo realmente tenían buenas intenciones, como todos tenemos en cualquier película. Así que me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo”.

Bill Skarsgård en ‘The Crow’/Foto: Lionsgate

Sobre todo, Alex Proyas mencionó que no le encanta la idea de un reboot porque para él, The Crow “no es sólo una película. Brandon Lee murió haciéndolo, y se terminó como testimonio de su brillantez perdida y su trágica pérdida. Es su legado. Así debe seguir siendo”.

De cualquier manera, aunque Proyas no esté tan contento con la idea de que retomen esta historia que nos presentó a mediados de los 90, es un hecho que en el verano del 2024 llegará la versión protagonizada por Bill Skarsgård y FKA Twigs. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con Alex o no?

Te puede interesar