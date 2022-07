HBO nos ha traído algunas de las mejores series de los últimos tiempos y por eso, siempre levanta bastante expectativa cuando anuncia algún nuevo proyecto. En ese sentido, unas de sus próximas apuestas es The Idol, el programa creado por The Weeknd y Sam Levinson (la mente detrás de Euphoria).

Bueno, pues agárrense que de a poco se van revelando detalles, tráilers y más cosillas sobre esta entrega. Por acá, les contamos todo lo que se sabe al momento.

Foto: HBO.

¿De qué tratará ‘The Idol’?

Algunas sinopsis que la producción ha revelado, dicen que el show viene “de las perturbadoras y retorcidas mentes de Sam Levinson y Abel “The Weeknd” Tesfaye“. Si tomamos en cuenta lo que el primero nos ha mostrado con Euphoria y lo que el segundo regularmente hace a través de la música, entonces podemos pensar en que este será un programa intenso.

¿Y de qué va la trama? Bueno, no ha habido detalles muy específicos de la historia, pero ya se sabe de qué tratará a grandes rasgos. The Idol nos mostrará la historia de un gurú de la autoayuda -también señalado como un ‘moderno líder de culto’- mientras sostiene una relación amorosa con una estrella del pop en ascenso.

Todo tiene lugar en el contexto de la industria de la música, dicho sea de paso. Y dado que The Weeknd es una estrella de alto perfil en ese negocio, entonces es justo pensar que al menos habrá diversas situaciones basadas en hechos reales (esperemos).

Foto: HBO.

También puedes leer: Team Fezco! Este es nuestro ranking con los 10 mejores y peores personajes de ‘Euphoria’

¿Quienes protagonizan?

Al momento, no se han dado a conocer los nombres de los personajes. Pero está más que confirmado que los protagonistas en The Idol son The Weeknd (acreditado como Abel Tesfaye, que es su verdadero nombre) y Lily Rose-Depp.

Ellos serán esta pareja conformada por el gurú de la autoayuda y la estrella de pop mencionados arriba. Conociendo el estilo dramático un tanto crudo que Sam Levinson le imprime a sus historias, ya podemos esperar que este par de personajes mantengan una relación conflictiva, tóxica, algo codependiente y ese tipo de tópicos.

Como dijimos, esta historia se desarrolla en el contexto de la industria musical y el culto a las celebridades. Así que no será extraño ver la dinámica entre estos y otros personajes a través de la búsqueda del poder, la manipulación, las adicciones, el amor y el desamor, el dinero, el engaño… En fin, un coctelazo digno de una serie dramática de altura.

El elenco lo completan otras figuras de la música actuales como Troye Sivan, Jennie Kim (del grupo de k-pop Blackpink), Hari Nef, Debby Ryan, Anne Heche, Elizabeth Berkley, Tunde Adebimpe (vocalista de TV On The Radio) y Tyson Ritter (cantante de All-American Rejects) entre otros.

Foto: HBO.

Fecha de estreno, capítulos y tráiler

Informes previos mencionaban que The Idol estaba planeada para estrenarse en algún momento de este 2022. Sin embargo, hubo algunas complicaciones que retrasaron la producción, como lo fue la salida de la directora Amy Seimetz en abril de este año.

Así que sí: no hay una fecha de estreno oficial hasta el momento. Pero lo que si tenemos ya es un primer teaser tráiler que The Weeknd mostró exclusivamente en un concierto el sábado 16 de julio, para después postearlo en redes el domingo 17 del mismo mes. Ahí, solo se específica que la serie se lanzará “muy pronto”.

Este avance, que tiene una carga cinematográfica importante, nos muestra el retorcido mundo del espectáculo en el que nos adentraremos, donde el sexo, las drogas, la relaciones afectivas y la música son parte sustancial de todo. También se sabe que será una serie de seis episodios en lo que podría ser su primera temporada.

Aquí abajito pueden ver el teaser. Iremos dándoles más detalles a medida que se vayan revelando, así que atentos.