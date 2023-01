No cabe duda que arrancamos el 2023 con el pie derecho en cuanto a entretenimiento, pues estamos iniciando con estrenos bastante fuertes. Sobre todo hablando de la televisión y específicamente de HBO Max, quienes lanzan en estos primeros días de enero uno de sus proyectos más fuertes de todo el año. Por supuesto que hablamos de The Last of Us, la adaptación televisiva de este ya legendario videojuego que llegó para impactar a millones de gamers en todo el mundo.

Fue en 2013 cuando Naughty Dog y Sony estrenaron de manera oficial este juego, en donde seguimos la travesía de Joel y Ellie, un par de sobrevivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales. Para 2020 llegó la segunda parte que volvió a volverla la cabeza a todos los fanáticos de los videojuegos, pero desde años antes, se hablaba de que podrían adaptar esta trama en la pantalla grande, aunque el proyecto jamás se armó (POR ACÁ les contamos la historia de la película fallida de Sam Raimi).

Por fin llega la serie de ‘The Last of Us’ y es momento de repasar al elenco de la serie

Sin embargo, el mismo año en el que llegó la secuela de The Last of Us, HBO confirmó que estaban trabajando en una serie basada en este juego, una noticia que por supuesto que nos emocionó, tanto a los entusiastas de la televisión como a los fans de las consolas. Poco a poco fueron soltando detalles de esta producción, como las primeras imágenes y teasers hasta que finalmente, publicaron el tráiler oficial, el cual de plano nos dejó con la boca abierta y elevó nuestras expectativas hasta el cielo.

Es por eso que aprovechando que este 15 de enero por fin llega la serie basada en este videojuego a HBO Max y para calentar motores, es momento de repasar al elenco que aparecerá en el live-action, para que sepan quién es quién en la adaptación y sobre todo, veremos si los actores son parecidos –o no tanto– con las versiones del juego. ¿Están listos? Ahí vamos.

Pedro Pascal – Joel

Comencemos con uno de los protagonistas de The Last of Us, ni más ni menos que Joel. Él es un sobreviviente que está atormentado por el trauma de su pasado, el cual tiene la tarea de sacar de contrabando a una niña llamada Ellie de una zona de cuarentena y finalmente, a través de los Estados Unidos. En la serie, el mismísimo Pedro Pascal le da vida a este personajazo, quien tiene una enorme carrera y ha demostrado ser un gran actor, aunque quizá no se parece tanto a la versión del videojuego… ¿ustedes qué dicen?

Bella Ramsey – Ellie

Continuando con los meros meros de The Last of Us, por supuesto que debemos mencionar a Ellie, una niña de 14 años que muestra mucha rebeldía e ira, pero que en el fondo tiene una necesidad de pertenencia y de aclarar su pasado. Es inmune a la infección que atacó a todo el mundo y puede ser la pieza clave para crear una vacuna que cure a la humanidad. Para la adaptación televisiva, eligieron ni más ni menos que a Bella Ramsey (a quien recordarán como Lady Lyanna Mormont en Game Of Thrones) y sin duda, parece ser la indicada para el papel.

Gabriel Luna – Tommy

Dejando de lado a los rostros reconocibles del juego, es momento de hablar de algunos de los personajes que acompañan a nuestros protagonistas en la historia de The Last Of Us. Empezando por Tommy, el hermano menor de Joel y un ex soldado que mantiene el idealismo y la esperanza de que existirá un mundo mejor, es por eso que ayuda a su hermano en esta misión tan complicada. En el live-action, Gabriel Luna (que seguro han visto en Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D) es el actor que se quedó con el papel y pinta para que sea de los favoritos de esta serie.

Anna Torv – Tess

Ahora vamos con otra de las aliadas de los protagonistas de The Last of Us en este viaje tan intenso. Por supuesto que nos referimos a Tess, una sobreviviente bastante dura y compañera de Joel en el mundo del contrabando. Anna Torv es la actriz que se quedó con este personaje y así como en el videojuego, será el interés amoroso de Joel y darán a entender de manera sutil que tuvieron una relación.

Merle Dandridge – Marlene

Hablando de los sobrevivientes que luchan en un mundo tan caótico como el de The Last of Us, es hora de mencionar a Marlene. Ella es la líder de las Luciérnagas, un movimiento de resistencia que espera liberarse de la opresión de los militares que “resguardan” a la población. Curiosamente, Merle Dandridge es quien interpreta a este personaje en el videojuego, pero decidieron que ella era la ideal para dar vida a esta mujer fuerte en la serie de HBO Max… cómo lo ven.

Nico Parker – Sarah

Ahora bien, quizá Sarah no fue uno de los personajes que vimos a lo largo del primer juego de The Last of Us, pero es importante para comprender la actitud del protagonista de este título. Ella es la hija de Joel, una niña que lamentablemente muere asesinada por los militares y que hace que evidentemente, su papá termine con un enorme trauma. En la adaptación televisiva, Nico Parker la interpretará y sin duda, se nos hará un nudo en la garganta cuando la veamos en pantalla.

Murray Bartlett – Frank

Por supuesto que no podemos dejar de lado a esos personajes secundarios que quizá no tengan los reflectores en el videojuego, pero parece que tendrán un papel más protagónico en la serie. Entre ellos está Frank, un sobreviviente bastante que vivía en un pueblo aislado y que lamentablemente conocemos tras su muerte. Sin embargo, en la producción de The Last of Us de HBO Max tendrá aparecerá más, pues será interpretado por Murray Bartlett (que probablemente vieron como Dom Basaluzzo en Looking).

Nick Offerman – Bill

Bill se encuentra en la misma situación de Frank, pues ambos viven juntos y enfrentan obstáculos parecidos, solo que este hombre paranoico, agresivo y desconfiado es socio de Joel y Tess. Para el papel en la serie de The Last of Us, los productores eligieron a ni más ni menos que Nick Offerman, actor reconocido por dar vida a Ron Swanson en Parks and Recreation, y que quizá nos de momentos cómicos en medio de una historia tan intensa como la del juego.

Storm Reid – Riley

Acercándonos a la recta final, tenemos a Riley, que en el primer juego de The Last of Us es “amiga” de Ellie que más tarde se una a las Luciérnagas. Sin embargo, parece que para la serie de HBO Max, la actriz Storm Reid dará vida a una nueva versión del personaje, pues solamente sabemos que en la pantalla chica será una niña huérfana que crece en el Boston postapocalíptico.

Scott Shepherd – David

Por último pero no menos importante, cerramos esta lista sobre el elenco de la serie de The Last of Us con David, el predicador y líder de una secta de caníbales con el que se topan Joel y Ellie en algún punto de su aventura. No sabemos qué rol tendrá dentro de la producción de televisión, lo único que tenemos claro es que será interpretado por el actor Scott Shepherd, que ha aparecido en proyectos como Jason Bourne, El Camino: A Breaking Bad Movie y The Young Pope.

