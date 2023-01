El primer juego de The Last of Us se lanzó en el 2013 y de inmediato, provocó una euforia total en los amantes de los videojuegos del estilo survival horror.

Sí, mantiene algunos tópicos propios del género como los zombies, un virus que lleva al caos post-apocalíptico, protagonistas que deben sobrevivir en el entorno… Pero más allá de eso, destacó debido a su historia, narrativa y desarrollo de corte cinematográfico.

Es decir, el videojuego no solo se trataba sobre matar seres infectados; también te tenías que sobreponer a los intereses de los sobrevivientes humanos. Y además, las tramas de los personajes se trataban a profundidad, haciéndote conectar con ellos por completo. Una verdadera joya de la industria que a poco más de 10 años de su lanzamiento, ya es considerado uno de los mejores títulos de todos los tiempos.

Logo de la serie. Foto: HBO.

Así que con todo eso detrás, no era extraño que algunos estudios de Hollywood inmediatamente vieran posibilidad de adaptar la historia para otros medios. Pero no… no nos referimos a la serie que se estrena en este 2023.

Unos ya lo sabrán, otros tal vez no, pero antes de que HBO se hiciera con los derechos para hacer su entrega de The Last of Us con Pedro Pascal y Bella Ramsey en los papeles de Joel y Ellie respectivamente, Sam Raimi había sido el encargado de llevar el juego a la gran pantalla.

Los productores de las películas de ‘Resident Evil’ la tenían en sus manos

Fue por allá del 2014 cuando se dio a conocer que Sam Raimi estaba a cargo del proyecto para dirigir la película de The Last of Us. Y la decisión parecía sensata, esto en el entendido de que el cineasta es bien conocido por su amor al cine de horror, siempre destacado por su trabajo con la franquicia de Evil Dead.

Por si fuera poco, el equipo de desarrollo de la cinta contemplaba también a Neil Druckmann, el escritor y creador del videojuego. Es decir, tenías a un maestro del cine de terror además de la mente original detrás de la historia, así que en teoría, todo pintaba de maravilla.

Sam Raimi. Foto: Getty.

Tal vez lo que no encajaba tan bien en la fórmula, es que los derechos de la película los tenía Screen Gems. Y no por el hecho de que no fuera un estudio capaz de encabezar una mega producción. Al contrario, tienen un legado y un historial filmográfico nada desechable.

La bronca era que esta casa productora, ya había tenido una experiencia medio rara desarrollando una serie de películas basadas en uno de los videojuegos de zombies más emblemáticos de la historia: las de Resident Evil protagonizadas por Milla Jovovich.

Y bueno, como recordarán, esa franquicia cinematográfica dejó una ganancia bastante jugosa en taquilla, pero su recepción con la crítica especializada nunca fue muy destacada que digamos (mucha gente todavía no se explica por qué se hicieron seis de esas cintas). Así que había cierta desconfianza sobre lo que Screen Gems podría hacer con la historia de The Last of Us.

El proyecto de ‘The Last of Us’ para el cine estaba estancado; había rumores de actrices para Ellie

Pasaron un par de años y el proyecto de la película de The Last of Us seguía en pie, pero estancado. Entre 2015 y 2016, Neil Druckmann estuvo trabajando en varios borradores de guiones para la cinta. Pero el proceso no era muy sencillo pues el director creativo se dividía entre desarrollar el concepto del videojuego Uncharted 4, y darle cabida al guión del largometraje del que hablamos.

Se sabe que Druckmann planeaba algunos cambios para la cinta de TLOF, pero poco o nada se sabe sobre por dónde iban esos detalles. Eso sí, él ya le tenía fe a su adaptación, tanto que empezaba a coordinar sesiones de lectura con diversos actores.

Lo que sí se sabe es que Maisie Williams, que por aquellos tiempos era una de las caras más queridas de Game Of Thrones, se interesó por el papel de Ellie. Se dice que actriz buscó ponerse en contacto con Sam Raimi y todo hubiera avanzado perfectamente, de no ser porque su agenda y sus compromisos con el rodaje de GOT le complicaban sumarse a las audiciones, pruebas y de más.

Maisie Williams. Foto: Getty.

Regresando al tema del guión de The Last of Us… El asunto es que la visión de Neil Druckmann sobre cómo debía ser la película, era muy diferente de la de Screen Gems (que le pertenece a Sony).

El propio Sam Raimi, en una entrevista con motivo de la película Don’t Breathe que el produjo en 2016, confirmó que Neil y la casa productora no estaban llegando a ningún acuerdo sobre el guión.

El creador del videojuego quería que la película mantuviera el toque oscuro y de ambientación tétrica que hizo tan popular al material de origen, pero los ejecutivos de la compañía de producción querían que la cinta tuviera muchas más secuencias de acción para venderla mejor en taquilla. El fin del proyecto estaba cerca.

Neil Druckmann y Sam Raimi. Foto: Getty.

¿Por qué ya no se hizo la cinta?

Dado que Sam Raimi llegó al proyecto de The Last Of Us por su pasado en Sony (con quienes hizo la saga de Spider-Man de Tobey Maguire ni más ni menos), era normal que el director buscará un punto intermedio entre lo que Screen Gems quería y lo que Neil Druckmann buscaba.

En algún momento, se pensó en hacer la cinta al estilo de Guerra Mundial Z; una historia de zombies que no era de terror o suspenso, sino más de acción sin medida. Y Druckmann, como lo ha dicho expresamente en varias ocasiones, quería algo de horror pero con toques cinematográficos cercanos a No Country for Old Men, más de corte thriller e incluso neo-western.

Pues bien, las negociaciones se estancaron, no se avanzaba con la preproducción y el proyecto se cayó. Y como sabemos, finalmente encontró espacio en HBO, donde a Neil Druckmann le gustó la idea de que Craig Mazin –uno de los cerebros de Chernobyl– se uniera al equipo creativo.

Así llegamos hasta este momento cumbre del 2023, donde veremos cómo ha resultado la serie que pinta para ser una de las mejores adaptaciones de videojuegos que se hayan visto en medios fuera de las consolas.