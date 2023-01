En las últimas semanas, nos hemos clavado gacho con The Last of Us, sobre todo por la llegada de la adaptación televisiva de HBO del popular videojuego que cada domingo nos tiene al filo del sillón siguiendo la aventura de Joel y Ellie en medio de un mundo consumido por una pandemia (ACÁ pueden checar algunos datos curiosos de la serie y la franquicia). Parece que al menos la versión live-action de esta historia estará con nosotros por un buen rato, aunque es probable que jamás volvamos a explorar este universo con sus icónicos personajes en las consolas.

Como recordarán, fue en 2020 cuando Naughty Dog lanzó la segunda entrega de este título, la cual nos dejó con el ojo cuadrado por la trama tan intensa que nos presentaron. Dos años después apareció el remake del juego original para las consolas más recientes, que junto al estreno de la serie, están atrapando a una nueva generación de gamers. Sin embargo, hay malas noticias para los gamers, pues los creadores de ambos videojuegos no tiene planes de desarrollar una tercera entrega.

The Last Of Us Part II. Foto: Naughty Dog

Parece que jamás tendremos una tercera parte de ‘The Last of Us’

Resulta que en una reciente entrevista para Buzzfeed, el copresidente de Naughty Dog y quien también participa en la producción de HBO, Neil Druckmann, declaró que el estudio podría no hacer una continuación de The Last Of Us Part 2, pues no tienen la obligación de entregar un nuevo título porque le dieron a esta historia un gran cierre: “Sólo porque algo tenga éxito, la gente piensa que existe toda esta presión y que tenemos que hacer una secuela. Pero ese no es el caso”.

Además de confirmar que le están dando los toques finales a Uncharted 4 (título que también tuvo su película live-action protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg), Druckmann mencionó que hablando de The Last of Us, dependerá de ellos si quieren continuarlo con una tercera parte o no, aunque la balanza está inclinada a que jamás aparezca un nuevo juego de esta franquicia:

“Sé que hay un montón de gente preguntándose por ‘The Last Of Us Parte 3’ y si se hará o no. Todo lo que puedo decir es que somos muy, muy privilegiados de que nuestro editor Sony nos haya apoyado en cada paso del camino para seguir nuestras pasiones”. “Si podemos crear una historia convincente con un mensaje universal y una declaración sobre el amor, como hicieron el primer y el segundo juego, contaremos esa historia. Si no se nos ocurre nada, tenemos un cierre muy fuerte con la segunda parte y ese será el final”.

Foto: Naughty Dog

Por último pero no menos importante, Neil Druckmann recordó que en Naughty Dog están trabajando¶ actualmente en un juego multijugador independiente de la historia de Ellie y Joel ambientado en el universo de The Last Of Us, pero no reveló más detalles al respecto.

Ni modo, todo indica que por ahora, nos tendremos que conformar con ver la serie en HBO. Por supuesto que no es queja, pues además de retomar imágenes sacadas directamente de las consolas, también nos están mostrando cosas que jamás vimos en los videojuegos.