Del juego a la tele: Checa acá el primer adelanto de la serie de 'The Last of Us'

Estamos seguros que muchos andan emocionados por el estreno de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones que nos contará un momento importante en la historia de la Casa Targaryen. Sin embargo, más allá de emocionarnos por el primer episodio de esta serie y todo lo que pasó (ACÁ les dejamos las mejores reacciones que nos dejó este capítulo), HBO Max aprovechó el hype que había en el mundo para soltar adelantos de sus siguientes producciones y sin duda, la que nos voló la cabeza fue The Last of Us.

Como recordarán, fue en febrero de 2021 cuando nos enteramos que HBO andaba trabajando en una adaptación a la pantalla chica de este espectacular juego lanzado en 2013 por Naughty Dog que se convirtió en un clásico instantáneo y uno de los mejores títulos de los últimos tiempos. En aquel momento también supimos que Pedro Pascal sería el encargado de interpretar a Joel, mientras que Bella Ramsey (a quien recordarán como la pequeña Lyanna Mormont en GoT) daría vida a Ellie, pero desde entonces no habíamos tenido noticia sobre este proyecto… hasta ahora.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en la serie de ‘The Last of Us’/Foto: HBO Max

HBO Max por fin soltó un primer vistazo a la serie de ‘The Last of Us’ y se ve épico

Mientras todos nosotros andábamos conociendo a los personajes de House of the Dragon, HBO Max nos dejó con el ojo cuadrado soltando ni más ni menos que el primer teaser de la serie The Last of Us y prepárense, porque aunque las cosas no están muy claras, les firmamos lo que quieran que tanto los fanáticos de hueso colorado de este videojuego como los entusiastas de la televisión quedarán contentos y picados con esta producción, pero vamos por partes que acá hay algunas cosas que comentar.

Para los que no sepan de qué va el juego, su historia se centra en Joel y Elie, dos sobrevivientes –que tienen una dinámica de padre e hija– que viajan por un Estados Unidos posapocalíptico donde un virus ha convertidos a las personas en zombies violentos. Sin embargo, en este vistazo que dura apenas unos cuantos segundos, por fin vemos a Pedro Pascal y Bella Ramsey en acción, y la verdad es que tanto ellos como Craig Mazin y Neil Druckmann (los creadores de este show) y los encargados en general se están rifando, porque hay escenas que salieron directamente de las consolas.

Foto: HBO Max

Todavía falta un rato para ver esta serie…

Dentro de este adelanto hay imágenes que nos muestran a Joel aparantemente enseñándole a Ellie cómo agarrar una arma, cuidándola mientras escapan de un peligro e incluso conocen a Bill –interpretado por Nick Offerman–, un sobreviviente que encuentran en su viaje. “Todos los que he cuidado han muerto o me han dejado”, dice la chica para que nos demos una idea del escalofriante mundo en el que vive.

Recuerden que la serie de The Last of Us llegará en exclusiva al catálogo de HBO y HBO Max hasta el 2023. Pero mientras esperamos a que anuncien una fecha oficial de estreno y que revelan algunos detalles más, chequen a continuación el primer teaser de esta serie que seguramente tanto los fans del juego como de la televisión amarán: