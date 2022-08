Sí. La temporada final de Game of Thrones desafío las expectativas de millones de fans para decepcionar a una gran mayoría. Lo recordamos bien. Y muchas de esas personas, al escuchar sobre un spin-off titulado House of the Dragon, juraron por la Madre de los dragones que no volverían a ilusionarse con algo relacionado a Westeros.

Pero “Oh, sorpresa”. Después de tres años de aquel extraño y un tanto incongruente final con una Daenerys enloquecida, es que se estrenó esta serie centrada en la dinastía de la Casa Targaryen (AQUÍ una guía completa); es decir, en los antepasados de la protagonista de GoT.

¿Y cuál ha sido el veredicto? A juzgar por las reacciones de la audiencia en redes sociales, henos aquí, teniendo una fe ciega en HBO, George R.R. Martin al mostrar un primer episodio de House of the Dragon que recupera lo que hizo tan grande a Game of Thrones: fuego, dragones (más de tres), sangre, traiciones y la lucha por el poder.

Rey Viserys I Targaryen en ‘House of the Dragon’ / Foto: HBO

Antes del estreno

Si bien el mundo extraña a Daenerys Targaryen montando a sus tres dragones y luchando contra el ejército del Rey de la Noche, hemos de decirles que esta primera entrega de House of the Dragon está llena de dragones y personas extremadamente rubias platinadas montándolos con mucha naturalidad.

Desde antes de que se estrenará, la audiencia ya calentaba motores, pues se trata de una de las apuestas más grandes de HBO Max para este 2022 con un elenco integrado por Paddy Considine, Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Eve Best y más. AQUÍ te contamos quién es quién.

literalmente house of the dragon es lo único en lo que pensé todo el día pic.twitter.com/HEOr9LLOMs August 21, 2022

Yo hoy viendo House of the Dragon después de que Game of Thrones terminó hace 3 años pic.twitter.com/qVYyvwhnqo — paulina ? ⚯͛ #Apruebo (@paulinau) August 21, 2022

Los indignados del final de GOT

Esperando ver House of The Dragon

#LaCasaDelDragón pic.twitter.com/zoL9oI7tAN — TJJ (@TJJ_83) August 21, 2022

El internet reacciona a House of the Dragon

No les vamos a dar spoilers, pero como les adelantamos, House of the Dragon tiene tod la esencia de Game of Thrones. Lo que queremos decir es que no le teme a la violencia, la cual forma parte de la historia original a partir de que Martin se basó en las tradiciones y formas medievales de la sociedad europea.

House of the Dragon nos muestra la lucha por el Trono de Hierro entre los Targaryen, específiamente la descendencia del rey Viserys I que en un inicio temió por una guerra entre su hermano, el príncipe Daemon, y su hija Rhaenyra. Para luego ampliar la pelea con otros de su misma sangre,

En 20 minutos ya hubo dragones, trono, violencia, desmembramientos y sexo. Esto es #GameOfThrones no hay dudas ??? #HouseoftheDragon pic.twitter.com/TqYSQJL4si — House Manson (@CapitAnna) August 22, 2022

EL PRIMER CAPÍTULO DE HOUSE OF THE DRAGON pic.twitter.com/zDFWZGeih8 — Nico (@NicolasSchrute) August 22, 2022

La serie se llama House of the DRAGON



La portada tenía un dragón



El trailer tenía un dragón



Yo viendo un dragón:#HouseoftheDragon pic.twitter.com/HP6Pou0M0t — Scroffy (@ElScroffo) August 22, 2022

El sonido del intro de GoT al final de House of the Dragon me llegó en el alma. — Ale? (@AleinYellow) August 22, 2022

Yo al escuchar la intro de GoT en House of The Dragons #HouseOfTheDragonHBO pic.twitter.com/tnjTnA6X4l — Jorge Escobar (@Jor_Escobar) August 22, 2022

Yo: ya supere juego de tronos

Yo luego de 2 segundos de House of the dragon: pic.twitter.com/Bx5K6eIoJC — Sofía?? (@Drawingskiess) August 22, 2022

Yo hace unas semanas: ya la danza de los dragones está escrita, no pueden hacer nada realmente impactante con house of the dragon



Literalmente yo ahora mismo: pic.twitter.com/sHm3IvqKHB — Elflax ? (@ElflaxP) August 22, 2022

El primer episodio de house of the dragon me hizo llorar, reír, maldecir y quedarme en shook. Increíble pic.twitter.com/4YwrJPGNhw — ▪︎Gafapasta▪︎ (@BIYINLADY) August 22, 2022

Esta semana se nos acabó Better Call Saul, pero empezó House of the Dragon pic.twitter.com/OcjWbYG8wl — MaxTominay (@Maximilianogs06) August 22, 2022

como me dejó el primer capítulo de house of the dragon ?????? pic.twitter.com/90Rrc4gJVE — ema (@em4mr) August 22, 2022

Yo viendo el primer episodio de House of the Dragon pic.twitter.com/3LsYPJJa3q — Pierre Henríquez (@Pierreantuan) August 22, 2022

Aaay nooo, me va a dar algoo. Que hermoso primer episodio de House of the Dragon pic.twitter.com/Y170TYiQ8H — Scherbatsky (@natitita) August 22, 2022

Después de ver House of the Dragon pic.twitter.com/wcBhmNW2t5 — Gi (@GisselleCalcena) August 22, 2022