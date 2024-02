Lo que necesitas saber: Parece que se van destapando más detalles sobre la supuesta última película de Quentin Tarantino. Esto es lo que se sabe por ahora.

El cineasta detrás de Kill Bill y Pulp Fiction está a nada de despedirse de la industria… y claro que cerrará su legado con una película. The Movie Critic es el próximo proyecto de Quentin Tarantino, quien se ha mantenido bastante sigiloso a la hora de dar detalles de lo que plasmará en pantalla.

Pero eso no quiere decir que no haya dos que tres cosillas para meterle expectativa a lo que el director traerá pronto. Aquí, les traemos un repaso con lo que se sabe hasta ahora, desde el elenco hasta la trama y más.

Quentin Tarantino/Foto: Getty Images

La trama de ‘The Movie Critic’ de Quentin Tarantino

Se dijo en algún momento que la última película de Tarantino se basaría en Pauline Kael, una reconocida crítica de cine de los 70 que trabajó durante largo rato para el New Yorker.

Sin embargo, esa idea se desechó hacia mediados del 2023 cuando Tarantino ofreció una entrevista a Deadline como parte del Festival de Cannes de ese año. El cineasta fue claro y dijo que en realidad, The Movie Critic se basaría en un sujeto que escribía críticas para una revista pornográfica.

Tarantino mencionó que esta persona en realidad existió (aunque no revela su nombre). Pero a pesar de su labor en medios, realmente nunca fue famoso. Y aquí se preguntarán varios, ¿cómo es que el director de Once Upon a Time in Hollywood sabe de la existencia de este sujeto?

Esto se debe a que durante su juventud, mientras trabajaba reabasteciendo máquinas expendedoras, Quentin leía las críticas de este periodista. “Estaba esta revista porno que tenía una página de películas realmente interesante. Él escribía sobre películas convencionales y era el crítico de segunda línea. Creo que era un muy buen crítico“, dijo Tarantino sobre la persona que inspirará su último largometraje.

Según el propio cineasta, este crítico le llamaba la atención por su ácida manera de escribir. “Su mierd@ era muy divertida. Era grosero como el infierno”, destacó Quentin sobre aquel periodista, del que incluso dice que es una combinación entre Travis Bickle y Howard Stern.

Además de eso, se sabe que la película estará ambientada en 1977 en el sur de California. Y bueno, hasta ahora eso es lo que se ha detallado sobre la trama.

Quentin Tarantino mencionó que el personaje de su nueva película le recuerda a Travis Bickle de ‘Taxi Driver’. /Foto: Columbia Pictures

¿Brad Pitt le entra? Lo que se sabe del elenco

Otro detalle curioso sobre el crítico que protagonizará la cinta, es que solo vivió hasta los 30 y tantos años. Debido a ello, el director mencionó que no podría darle el papel a Leonardo DiCaprio ni a Brad Pitt (sus dos protagonistas de Once Upon a Time) pues ellos ya tienen mucha más edad.

Pero parece que las cosas podrían cambiar… o eso es lo que reportan desde Deadline. Este medio mencionó en un reciente informe que Brad Pitt se uniría al elenco de The Movie Critic de Quentin Tarantino. Eso sí, no se sabe si el también actor de Inglorious Basterds tendrá el papel principal o algún otro.

Fuera de eso, no se ha revelado quiénes más podrían unirse al elenco de la última película de Tarantino. Tampoco se ha revelado qué estudio respaldará a Quentin en esta oportunidad (aunque Sony quien lo hizo en la pasada película del cineasta). Les iremos actualizando todo el dato del elenco y más, aquí mero.

Quentin Tarantino y Brad Pitt podrían colaborar en su tercera película juntos. Foto: Getty.

La posible fecha de estreno de ‘The Movie Critic’ de Quentin Tarantino

Al tratarse de un proyecto que está en su etapa de desarrollo temprano, tampoco se ha establecido una fecha de estreno exacta. Pero por ahí, se dice que el rodaje de The Movie Critic arrancaría hacia finales de este 2024 o inicios del 2025.

Hay que tomar en cuenta que, de confirmarse a Brad Pitt en la cinta, la agenda del actor está ocupada para una buena parte del año en curso. Pitt aparecerá en una entrega sobre la Fórmula 1 para Apple Studios que estará filmando en los próximos meses.

De ser así, podríamos esperar la última película de Tarantino para finales del 2025 o en algún punto del 2026. Pero bueno, eso es mera especulación… Como les dijimos antes, acá les iremos actualizando todo lo que se sabe del filme.

