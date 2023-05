Quentin Tarantino reveló los primeros detalles de 'The Movie Critic', su última película

Desde hace un buen rato, el propio Quentin Tarantino declaró que con su décima cinta, se retiraría por completo. Muchos no lo creían y pensaron que era una broma, pero todo indica que la cosa va en serio, pues el cineasta de 60 años ya soltó los primeros detalles de The Movie Critic, la cual será su última película.

Fue en marzo de este año cuando diversos medios de la industria cinematográfica confirmaron que el director estadounidense ya estaba trabajando en lo que será la cinta con la que se despedirá del cine. En aquel momento solo supimos el nombre de esta producción, pero ahora, el propio Quentin Tarantino reveló más información sobre The Movie Critic.

Quentin Tarantino en 2019/Foto: Getty Images

Quentin Tarantino por fin reveló los primeros detalles de ‘The Movie Critic’

Resulta que recientemente, Deadline entrevistó a Quentin Tarantino y dentro de la plática, soltó detalles importantes de The Movie Critic. Para empezar, confirmó que su última película comenzará la preproducción en junio de 2023 en Los Ángeles, pero lo más interesante fue que reveló la trama en la que se centrará esta cinta.

Quentin Tarantino mencionó que The Movie Critic se basa en un periodista de “revistas pornográficas” a quien el cineasta leía cuando era joven y trabajaba como reabastecedor de máquinas expendedoras. La película está ambientada en 1977 en el sur de California, y dice que el protagonista será una mezcla entre Howard Stern y Travis Bickle de Taxi Driver.

“Todas las demás cosas eran demasiado obscenas para leer, pero luego estaba esta revista porno que tenía una página de películas realmente interesante. Escribía sobre películas convencionales y era el crítico de segunda línea. Creo que era un muy buen crítico. Era tan cínico como el infierno. Sus críticas fueron un cruce entre el Howard Stern temprano y lo que Travis Bickle podría ser si fuera un crítico de cine. Piensa en las entradas del diario de Travis”. “Pero este crítico de revistas porno era muy, muy divertido. Fue muy grosero, ya sabes. Maldijo. Usó insultos raciales. Pero su mi*rda era muy divertida. Era tan grosero como el infierno. Escribía como si tuviera 55 años, pero solo tenía uno 30. Murió a los 30 años. No estuvo claro por un tiempo, pero ahora he investigado un poco más y creo que fue por complicaciones debido al alcoholismo”.

Quentin Tarantino reveló la trama de ‘The Movie Critic’, su última película/Foto: Getty Images

Quentin Tarantino también mencionó que está buscando a un nuevo protagonista para esta película

Por último pero no menos importante, Quentin Tarantino declaró que ya está buscando al protagonista de The Movie Critic, pues quiere a un actor estadounidense de unos 30 años con el que no haya trabajado antes. Y al parecer, ya tiene en la mira al nombre que encabezará su última película.

“Todavía no lo he decidido, pero va a ser alguien de 35 años. Definitivamente será un nuevo protagonista para mí. Tengo una idea de alguien a quien puedo imaginar haciéndolo muy bien…”, dijo Quentin Tarantino sobre la estrella que podría protagonizar The Movie Critic.

Quentin Tarantino junto a Daniella Pick en los Golden Globes 2023/Foto: Getty Images

Para terminar, Quentin Tarantino resumió que la idea de The Movie Critic es contar la historia de “un tipo que realmente vivió, pero nunca fue realmente famoso, y solía escribir críticas de películas para una revista porno”. ¿Qué les parece? ¿Les emociona la trama que este enorme director nos contará en su última película?