Lo que necesitas saber: 'Mission: Impossible – Dead Reckoning' es uno de los estrenos más importantes del 2023 y para calentar motores, acá les contamos lo que deben saber antes de ver esta película

Parece que el verano del 2023 lo recordaremos como una época en la que no salimos del cine, con el estreno de cintas como Barbie u Oppenheimer. Sin embargo, en la carrera por ver cuál será la película más taquillera de la temporada también tenemos Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, donde Tom Cruise regresa para demostrar que esta franquicia está más fuerte que nunca.

Como recordarán, fue en 1996 cuando se estrenó la primera entrega de esta saga basada en la serie de televisión homónima de los 70, la cual con cada entrega va creciendo y nos sigue dejando al filo del asiento. Sin embargo, después de casi cinco años de espera, Mission: Impossible vuelve en 2023 con dos películas con las que seguramente confirmarán que el cine de acción y las grandes producciones de Hollywood siguen siendo importantes.

Tom Cruise como Ethan Hunt en ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’/Foto: Paramount Pictures

Esto es todo lo que debes saber antes de ver ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning‘

Desde hace algunas semanas, Paramount Pictures estrenó las primeras imágenes y el tráiler de Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One. Y la verdad es que nos quedamos con un gran sabor de boca después de ver estos adelantos, pues se nota que tanto Tom Cruise como el director Christopher McQuarrie y todos los involucrados se pusieron la camiseta para armar una cinta digna de ver en la pantalla grande.

Sabemos que por acá tenemos un montón de fanáticos del cine de acción y en particular de Mission: Impossible, los cuales se saben a la perfección toda la saga. Sin embargo, si ustedes no son fans y quieren checar la nueva película (o simplemente no recuerdan algunas cosas), no se preocupen, que acá les contamos lo que deben saber antes de lanzarse al cine este 13 de julio.

¿Quién es Ethan Hunt?

Ahora sí que debemos comenzar con el protagonista de esta historia. En toda la saga de Mission: Impossible, Tom Cruise interpreta a Ethan Hunt, el personaje principal de la franquicia y agente de la Fuerza de Misiones Imposibles (o IMF por sus siglas en inglés). Y es que este tipo es muy importante para dicha organización, pues puede infiltrarse en prácticamente cualquier lado, convirtiéndolo en un espía sumamente eficaz.

Conforme ha avanzado la saga de Mission: Impossible, Ethan Hunt ha abandonado muchas de sus tácticas de estrategia en favor de la fuerza para combatir cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Más allá de esto, una de las características que lo hacen tan atractivo es la personalidad tan extravagante y extrovertida que se le ha visto al personaje, sobre todo en las últimas películas. Sin duda, uno de los héroes más rifados del cine.

Tom Cruise como Ethan Hunt en la primera película de ‘Mission: Impossible’/Foto: Getty Images

¿Qué pasó antes de ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning‘?

Ok, ya tenemos claro quién es el protagonista, ahora es momento de recordar un poco el pasado. Por supuesto que acá no les vamos a soltar toooodo un resumen de cada una de las películas de Mission: Impossible, pero sí podemos contarles qué pasó en las últimas cintas y en particular, repasar algunos detalles que serán importantes en Dead Reckoning.

La última vez que vimos a Ethan Hunt y la Fuerza de Misiones Imposibles, acababan de evitar que los Apóstoles mataran a un tercio de la población mundial y alteraran la jerarquía mundial. Una vez más detienen al líder de este grupo, Solomon Lane, y en el camino muere August Walk. Mientras tanto, Ethan se reconcilia con su ex esposa Julia, antes de que el equipo se limpie una vez más la frente por lo cerca que estuvieron.

Todavía no sabemos exactamente cómo es que la trama de Fallout influirá por completo en Mission: Impossible – Dead Reckoning, y mucho menos cuál es la línea de tiempo entre las dos películas, pero por lo que hemos visto en los adelantos, algunos de los personajes que estuvieron en estas cintas serán importantes en la nueva.

Los personajes que regresan para ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’

Ya que estamos hablando de los personajes que volverán para Mission: Impossible – Dead Reckoning, es momento de repasar los nombres que regresarán para esta nueva película. Además de Ethan Hunt (claro), tendremos a varios rostros familiares, como los antiguos compañeros del FMI, Luther Stickell (Ving Rhames) y Benji Dunn (Simon Pegg), al igual que la ex agente del MI6 Ilsa Faust (Rebecca Ferguson).

También está Alanna Mitsopolis (Vanessa Kirby), también conocida como “White Widow”, cuyo debut en la última película fue muy bien recibido. Pero lo más sorprendente es el regreso de Henry Czerny como Eugene Kittridge, el ex director de IMF que no se ha visto desde la película original de Mission: Impossible y sin duda, su aparición podría representar el principio del fin y vuelve para despedirse con la franquicia.

Rebecca Ferguson regresa para interpretar a Ilsa Faust en esta película/Foto: Paramount Pictures

En ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’ también tendremos personajes nuevos

Claro que así como vuelven viejos conocidos de la saga, también tendremos personajes completamente nuevos que llegarán especialmente para Mission: Impossible – Dead Reckoning. Entre ellos están el que será el villano principal de esta película, Gabriel, (Esai Morales), aunque aún no conocemos su alcance. Como la mano derecha del antagonista habrá un asesino llamado Paris e interpretado por el actor de MCU, Pom Klementieff.

Otra cara familiar del Universo Cinematográfico de Marvel que se une al universo de Mission: Impossible es Hayley Atwell como Grace, un personaje misterioso que ha sido descrito como una “fuerza destructiva de la naturaleza” y “algo ambiguo”. Los nombres que completan al elenco de esta nueva cinta son: Shea Whigham, Rob Delaney y Cary Elwes, entre otros.

Esai Morales interpretará a Gabriel, el villano de esta entrega de ‘Mission Imposible’/Foto: Paramount Pictures

Y a todo esto, ¿de qué va ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’?

Por último pero no menos importante, dejamos algo que será vital y algo que seguramente muchos quieren saber: de qué va Mission: Impossible – Dead Reckoning. Hasta ahora, Paramount no ha confirmado como tal cuál es la historia que veremos en la pantalla grande. Sin embargo, soltaron una sinopsis que más o menos nos da una idea de la trama que nos presentarán.

Para que chequen cómo está la cosa, lo que mencionan es que en esta película de Mission: Impossible veremos de vuelta a Ethan Hunt junto a su equipo en una misión bastante peligrosa: rastrear y asegurar un arma aterradora que amenaza a la humanidad antes de que caiga en las manos equivocadas… qué tal, suena interesante, ¿no creen? Esto parece básico para Tom Cruise y compañía.

Aunque eso sí, la situación se pondrá más tensa, pues en medio de la búsqueda de esta arma, en Mission: Impossible – Dead Reckoning también resurgirán algunas fuerzas del pasado de Hunt que vendrán a moverle recuerdos y emociones que creía enterradas. Así que como verán, este asunto personal y salvar a sus seres queridos se combinará con el hecho de que nuestro héroe debe cumplir con su misión. La cosa está complicada, ¿a poco no? ¿Están listos para ver esta cinta?

