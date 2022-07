El panel de Marvel dentro de las actividades del MCU se puso bastante bueno. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, apareció en la convención para revelar un montón de anuncios y sorpresas relacionados al cierre de la Fase 4 y los planes para la quinta Fase; es decir, todas las películas y series que llegarán.

Desde luego, los estrenos que tienen mapeados para los próximos años, abren una conversación enorme con el futuro de la franquicia, revelando las fechas de títulos que ya teníamos en el radar, armando así un calendario que abarca de 2023 hasta finales de 2024.

Todo arranca en febrero de 2023 con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, y cierra con Captain America: New World Order en mayo de 2024. Entre esas producciones hay algunos títulos de los que no se ha revelado mucho como Blade o la serie de Agatha. Pero acá les dejamos las fechas y el orden de la Fase 5:

Esta es la Fase 5 del MCU, la cual se anunció en el panel de Marvel de la Comic-Con 2022 ❤️#comiccon2022 #ComicCon #MCU #Fase5 pic.twitter.com/Pirmw6w6i1 — SopitasFM (@sopitasfm) July 24, 2022

La Fase 5 del MCU

Secret Invasion abrirá la Fase 5 entre las producciones para la televisión en exclusiva para Disney+. A esta le seguirán Echo con Maya Lopez interpretada por Alaqua Cox (a quien vimos en Hawkeye). Seguido viene la segunda temporada de Loki con Tom Hiddleston.

A esta le seguirá Ironheart con Riri Williams con Dominique Thorne. Agatha: Coven of Chaos y Daredevil: Born Again cierran la Fase 5 de las series con el regreso de Kathryn Hahn, Charlie Cox y Vincent D’Onofrio.

Imagen del título de la serie de ‘Daredevil’ / Foto: Marvel Studios

Entre las películas se pusieron las cosas más emocionantes. Ya les platicamos que arranca con Ant-Man and the Wasp: Quantumania y la presentación de Cassie Lang con Kathryn Newton. También saldrá Jonathan Majors como Kang El Conquistador.

A esa le sigue Guardians of the Galaxy Vol.3 bajo la dirección de James Gunn, quien dijo que era la última película para estos personajes. Se confirmó la presencia de Harry Styles en esta cinta. Continúa con The Marvels donde regresa Brie Larson como Capitana Marvel com Maria Rambeau y Ms. Marvel con Iman Vellani.

La siguiente película es Blade con Mahershala Ali seguida de Captain America: New World Order con la presentación de Anthony Mackie como el nuevo Capitán América.

¿Cuál es el orden?

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 de febrero de 2023

Secret Invasion – primavera 2023 (Disney+)

Guardians of the Galaxy Vol. 3 – 5 de mayo de 2023

Echo – verano de 2023 (Disney+)

Loki 2 – verano 2023 (Disney+)

The Marvels – 28 de julio de 2023

Blade – 3 de noviembre de 2023

Ironheart – otoño de 2023 (Disney+)

Agatha: Coven of Chaos – invierno 2023/2024 (Disney+)

Daredevil: Born Again – primavera 2024 (Disney+)

Captain America: New World Order – 2 de mayo de 2024