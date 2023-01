Hay que decirlo: no es como que el nepotismo en la industria del entretenimiento sea algo nuevo. Pero tal vez, ahora más que nunca, la conversación está a tope sobre ese fenómeno. El debate lleva algunas semanas en tendencia y varios celebridades lo han abordado, con Tom Hanks como una de las últimas figuras en sumarse.

El legendario actor se encuentra en la promoción de su nueva película A Man Called Otto, que además ha significado el debut actoral de su hijo Truman Hanks. Y como posiblemente se esperaban muchos, la también estrella de Forrest Gump estaba en el foco de atención sobre el tema de los llamados ‘nepo babies’.

Tom Hanks junto a su esposa Rita Wilson y su hijo Truman. Foto: Getty.

Tom Hanks dice que el cine también es un negocio familiar

En una entrevista con el diario británico The Sun, se le preguntó a Tom Hanks sobre el casting de su hijo Truman en A Man Called Otto, además de lo que para él significa tener a sus cuatro hijos en el mismo ámbito en los que él trabaja (algunos se han dedicado a la actuación y otros a la producción, la dirección de fotografía o la música).

Hanks hizo una curiosa comparación al decir que la industria del entretenimiento no es muy diferente de dedicarse a la plomería o una florería, que en Estados Unidos y otros países son tradicionalmente son negocios familiares.

Tom Hanks y su hijo, el actor Colin Hanks. Foto: Getty.

“Mira, este es un negocio familiar [el entretenimiento]… Esto es lo que hemos estado haciendo desde siempre. Es en lo que crecieron todos nuestros hijos. Si fuéramos un negocio de suministros de plomería o si administráramos la floristería al final de la calle, toda la familia dedicaría tiempo en algún momento, incluso si solo fuera inventario al final del año”, señaló Tom Hanks.

Para el actor de Náufrago, más allá del renombre de la familia de la que se proceda, al final lo que importa es si la persona tiene el talento suficiente para destacarse en la escena hollywoodense.

“Lo que no cambia pase lo que pase, no importa cuál sea tu apellido, es si haces que funcione o no... Ese es el problema cada vez que cualquiera de nosotros intenta contar una historia nueva o crear algo que tenga un principio, un medio y un final. No importa cuáles sean nuestros apellidos; tenemos que hacer el trabajo para que sea una experiencia verdadera y auténtica para la audiencia“, remató.

Tom Hanks. Foto: Getty.

El tema de los ‘nepo babies’ explotó a finales del 2022

Como les decíamos, toda la controversia alrededor del nepotismo en Hollywood originó un nuevo debate, esto a raíz de un artículo que New York Magazine publicó en diciembre pasado junto con una controvertida portada que les dejamos acá abajo.

El artículo de inmediato fue criticado por un sector del público. Si bien toca puntos importantes sobre cómo algunas figuras han logrado llegar al estrellato debido a la facilidad que les proporciona el apellido de sus familias, tampoco es como que los ‘nepo babies’ sean una tendencia nueva en la escena hollywoodense.

Esta es la famosa portada de los Nepo babies/Foto: New York Magazine