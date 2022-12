Para cerrar el año con un buen debate, la New York Magazine publicó un extenso artículo sobre la existencia de los llamados nepo babies en la industria del entretenimiento. ¿Y qué son? En pocas palabras, son los hijos o hijas de personas famosas (actores, directores, productores, etcétera) y que ya se encuentran trabajando dentro de la industria en proyectos de alto perfil.

La portada fue directa: cuerpos de bebés en cuneros con la cara de figuras como Zoe Kravitz, Maya Hawke, Lily-Rose Depp, Dakota Johnson y muchos más rostros que actualmente se encuentran en la cima de sus carreras. “¡Ah, mira! Tiene los ojos de su madre. Y también su agente“, se leía en medio de la imagen.

Esta es la famosa portada de los Nepo babies/Foto: New York Magazine

Ahora bien. Los nepo babies no son exclusivos de Hollywood, pero es aquí donde se han hecho más visibles y donde la conversación y el debate se centra: ¿Están ahí porque lo tienen talento y lo trabajaron o sólo porque sus padres forman parte de la realeza de la industria?

La pregunta, en realidad, no es tan absoluta y tiene muchas aristas, pues se ha hablado de la cultura de la meritocracia, y por ende, del talento (que es la falta del mismo o tenerlo de verdad). AQUÍ les contamos más. Pero lo que ha sucedido después, es que algunos de esos nepo babies ya hablaron y dieron su opinión respecto al tema.

Entre dos de las figuras más importantes y destacadas, está Jamie Lee Curtis, quien es hija de Janet Leigh y Tony Curtis, y Kate Hudson, cuyos padres son Goldie Hawn y Bill Hudson. ¿Pero qué dijeron y cómo abren aún más el debate de los nepo babies?

Jamie Lee Curtis en el set de ‘Halloween’ en 1978 / Foto: Getty Images

Jamie Lee Curtis habla al respecto

Curtis es una de las actrices más importantes en Hollywood con una carrera de más de 40 años que cubren varios éxitos comerciales y papeles aclamados por la crítica. Desde luego, su personaje más popular es el de Laurie Strode en la franquicia de Halloween. Curtis consiguió el papel a los 19 años, y es tan icónico como el de Marion Crane en Psycho, interpretado por su madre.

En una entrevista de 2019 con el New Yorker, la actriz dijo que hizo varias audiciones para el papel de Strode, y que al final, ella lo ganó frente a una actriz que jamás mencionará su nombre. Pero al mismo tiempo, dijo que estaba segura que el hecho de que sus padres fueran famosos, y que su madre fuera la protaonista de Psycho, le ayudó para conseguir el papel.

Janet Leigh y Anthony Perkins en ‘Psicosis’ de Alfred Hitchcock.

“Nunca voy a pretender que conseguí el papel por mí misma y ya, de que era una joven que lo consiguió de la nada. Claramente tuve ayuda“, dijo. Sin embargo, la realidad es que Jamie Lee Curtis demostró que era perfecta para el papel, al grado de que este 2022 retomó al personaje en una de las cintas más taquilleras del año.

La actriz, considerando la conversación actual de los nepo babies, decidió hablar a través de sus redes sociales y dijo que no hay un sólo día de su vida profesional, que no le recuerden que es hija de dos estrellas de cine, describiéndose a sí misma como una “OG Nepo Baby”. También dijo que todo lo que se ha dicho, está creado para “minimizar, denigrar y lastimar“.

Pero volvió a ser clara como ninguna otra persona en la industria al reconocer que ha tenido ventajas relacionadas a su estatus como hija de famosos y como una estrella de cine por sí misma. Pero lo que le parece injusto, es que “inmediatamente se hacen conjeturas sobre los hijos de famosos y su ‘falta de talento'”.

Kate Hudson también habló de los nepo babies

Kate Hudson comenzó su carrera al cierre de la década de los 90. Unos años después, obtuvo el personaje que la lanzó a la fama: Penny Lane en Almost Famous. A partir de ahí, protagonizó varias comedias románticas y algunos dramas.

Hudson también ha hablado del nepotismo y los nepo babies, asegurando que no le interesa, pues sabe que está en la sangre de su familia el contar historias. “La gente puede llamarlo como quiera, pero eso no lo va a cambiar“. También dijo que otras industrias como el modelaje, tienen más nepo babies que Hollywood.

“La verdad es que no me importa de dónde vengas o cuál es tu relación con la industria. Si trabajas duro y lo logras, no importa nada más“, cerró su declaración. Al igual que Curtis, la actriz puso sobre la mesa el trabajo duro y el talento, el cual es innegable en algunos de los que se reconocen como nepo babies… pero que la falta del mismo también ha estado presente en otros tantos.

Sutton Foster, Yalitza Aparicio, Kate Hudson, Nicole Kidman, Inez van Lamsweerde, y Karen Elson en una pasarela de Michael Kors/ Foto: Getty Images

¿Cuál es el problema de los nepo babies?

Como mencionamos, hay muchas aristas en estas conversación. Pero nos parece que la postura que Jamie Lee Curtis ha tomado, es la más clara de todas. No se pueden sacar conclusiones sobre el talento de una persona, siendo hijas o hijos de famosos, sólo por el hecho de serlo.

Muchos de ellos, sino es que la mayoría, tienen talento. A lo que se han de enfrentar y puede resultar “complicado”, es a demostrar que lo tienen y que independientemente de sus padres, merecen estar ahí. Pero eso no niega sus privilegios y que muchas veces su apellido los ha favorecido.

Sí, deben hacer castings y seguir un proceso como otros tantos actores. Sin embargo, esas oportunidades pueden llegar más fácil al tener un apellido que los asocia como figuras relevantes de la industria.

Maya Hawke / Foto: Getty.

Por ejemplo, Maya Hawke, quien es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. En 2019 apareció en un pequeño papel en Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, quien tiene una larga relación laboral con Uma Thurman (en dos de sus personajes más populares en Pulp Fiction y Kill Bill). Pues bien. Durante una entrevista, Maya Hawke dijo que ninguna “conexión personal” la ayudó a conseguir el papel en la cinta.

Maya Hawke fue genial en el papel, ¿pero en realidad su relación con su madre no ayudó a que la consideraran para que hiciera las audiciones para el personaje? Algo así sucedió con Honor Swinton-Byrne, quien hizo un gran trabajo en la cinta The Souvenir, dirigida por su madrina Joanna Hogg y protagonizada por su madre, Tilda Swinton.

Reconocer los privilegios, en este caso, de las conexiones familiares en Hollywood, ayudaría a que la conversación sobre igualdad y equidad de oportunidades fuera más clara, y por ende, participara más en una industria que se ha revelado racista y sexista.

‘The Souvenir’ de 2019. / Foto: Cortesía Netflix

En Hollywood hay muchas dinastías familiares en donde es muy claro cómo tener un mismo apellido ha apoyado a sus carreras, las cuales se sostienen con el tiempo con el talento. Los Coppola son un gran ejemplo. Francis Ford Coppola, uno de los directores más grandes de todos los tiempos tiene una hija, Sofia, que es una gran directora, y que pudo demostrar su talento con su primera película, la cual fue producida por su propio padre.

¿Sofia Coppola habría podido filmar su primera cinta sin las facilidades que le otorgó la compañía productora de su padre? No lo sabemos. Lo que sí es claro es que muchos directores o actores muy talentosos, se quedan en las sombras de una industria que no tiene cabida para todos. Quizá detrás del hijo o hija de alguien famoso, y también detrás de una industria que no tiene cabida para todos y donde el talento no siempre es lo que se pone al frente.