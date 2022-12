En los últimos días, la palabra nepo babies surgió en la conversación en redes sociales por un artículo que New York Magazine publicó en el que precisamente, declaraban que el 2022 fue el año de aquellas personas privilegiadas que llegaron a las grandes ligas gracias a ser hijos de alguien importante o famoso (POR ACÁ pueden checar el texto completo). Sin embargo, eso no fue todo, ya que en la portada dejaron muy claro su punto con una imagen que como era de esperarse, causó controversia.

Para que se den una idea de lo que hablamos, en la imagen aparecen los rostros de celebridades como Dakota Johnson, Lily-Rose Depp, Ben Platt y Zoë Kravitz, las cuales están editadas sobre cuerpos de bebés. Por supuesto que esto llamó la atención, pues resultaría un poco ofensivo para aquellos que están involucrados en este tema. Pero sobre todo, la publicación neoyorquina hizo que volviera el debate sobre esos jóvenes que se están abriendo paso en el cine y la televisión por “el camino fácil”.

Esta es la famosa portada de los Nepo babies/Foto: New York Magazine

Los nepo babies siempre han existido en todos lados, hasta en Hollywod

Para no hacerles el cuento más largo y explicarlo de manera concisa, el término nepo babies se usa para describir a los hijos de celebridades que han conseguido ocupar lugares importantes en la industria. Sin embargo, el redactor en jefe de Vulture, Nate Jones, agregó una característica a la palabra que muy pocos se atreven a decir, pues estos retoños de famosos “tienen ventaja en Hollywood gracias a sus padres”. En pocas palabras, se tratan de esos actores y actrices que se convirtieron en estrellas aprovechando su posición.

Según el propio autor del artículo, la ideología de los nepo babies es la siguiente: “Inténtalo, y si al principio no lo consigues, recuerda que sigues siendo hijo de una celebridad, así que inténtalo, inténtalo de nuevo”. Algo que por supuesto que no es completamente válido –pues hay excepciones a la regla– pero que aplica en algunos casos, pues hay quienes nomás no dan una y siguen ahí.

Jack Quaid y Dennis Quaid en 2008/Foto: Getty Images

Claro que el nepotismo no es exclusivo de Hollywood, pues lo podemos ver en todos los sectores que se imaginen. Desde la política, el deporte, la música y hasta la ciencia. No importa si eres apto o cuentas con el talento, si tienes el apellido de alguien famoso o eres familiar de una personalidad importante, seguramente ganarás más oportunidades de colocarte en un puesto grande. Sin embargo, según la misma publicación, hoy en día es más evidente a raíz de la pandemia, pues muchas familias conocidas estaban en cuarentena juntas y subieron fotos para pasar el rato. Aunque desde tiempos inmemorables, las producciones de cine y televisión están llenas de actores y actrices que son hij@s de celebridades consolidadas.

Hay un montón de ejemplos que podríamos mencionar, como Carrie Fisher, Liza Minnelli Jamie Lee Curtis, Jane Fonda, Jeff Bridges, Jennifer Aniston, Charlie Sheen, Gwyneth Paltrow, Sofia Coppola, Michael Douglas, Drew Barrymore, Angelina Jolie, Ben Stiller, Laura Dern, Bryce Dallas Howard y Sean Penn, que lograron destacar a pesar de tener bajo sus espaldas un legado familiar frente a la gran pantalla. Pero el artículo de New York Magazine no se refería a ellos como tal, sino a la nueva generación que actualmente está apareciendo en muchísimas películas y series, o a esas celebridades jóvenes que se ganaron los reflectores impulsándose por su familia y que quizá le quitaron una oportunidad a un desconocido con talento.

Francis Ford Coppola y Sofia Coppola/Foto: Getty Images

La nueva generación es la que está siendo señalada

Para que se den una idea, la revista cita a nombres como Zöe Kravitz –a quien vimos en The Batman, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y High Fidelity–, Jack Quaid –que aparece en The Boys, Scream y participa en Oppenheimer de Christopher Nolan–, Maya Hawke –que ha tenido papeles en Stranger Things y Once Upon a Time in Hollywood–, Maude Apatow –mejor conocida como Lexi en Euphoria–, John David Washington –protagonista de TENET también de Nolan– e incluso menciona a Michael Gandolfini y Cooper Hoffman, que también siguen los pasos de sus famosos padres que lamentablemente ya no están con nosotros. Y esto solo es por mencionar a algunos.

Por si esto no fuera suficiente, la publicación trajo a la mesa algunos casos que dieron de qué hablar al respecto. Por ejemplo, el hecho de que Ang Lee le diera a su hijo Mason el papel protagonista de la biopic que dirigiría sobre Bruce Lee (ACÁ les contamos los detalles) o lo que pasó con The Rightway, un cortometraje dirigido por la hija de Steven Spielberg, protagonizado por el hijo de Sean Penn y escrito por el hijo de Stephen King. En particular, esta última producción dio de qué hablar en Estados Unidos porque como verán, está hecha simplemente por los retoños de grandes figuras del cine y la literatura.

Mason Lee y Ang Lee/Foto: Getty Images

Algunas figuras sí reconocen su privilegio y otras no quieren hablar al respecto

Así que como verán, es cierto, los nepo babies están presentes en Hollywood y otras industrias, aunque solo unos cuantos están conscientes de la situación privilegiada en la que nacieron, para bien o mal. En noviembre de 2022, Lourdes León, la hija mayor de Madonna, dio una entrevista para The Cut la que habló sobre su propio estatus y reconoció que sí tiene más oportunidad por quien es, pero de cualquier manera, quiere conseguir logros por su propia cuenta:

“Quiero sentir que merezco cosas y no solo que me han dado cosas (…) Y, sí, hay un privilegio innegable que sería estúpida si no me diera cuenta… Los bebés de nepotismo por lo general son bastante desagradables, y mi mamá y mi padre me criaron para ser mucho más inteligente que eso”.

Lourdes Leon y Madonna/Foto: Getty Images

Sin embargo, hay quienes de no están de acuerdo con el término y mucho menos que les digan nepo babies. Tal es el caso de Lily-Rose Depp, quien cuestionó la idea de que su origen la había llevado a participar en proyectos: “Puedo decir con toda seguridad que nada te va a conseguir el papel, excepto ser adecuado para este (…) No tiene ningún sentido”. Cabe aclarar que en este caso, la hija de Johnny Depp y la cantante Vanessa Paradis armó una bronca porque a sus 16 años debutó como modelo para ni más ni menos que Chanel, algo que solamente podría lograr alguien con su estatus. Y como era de esperarse, sus palabras dieron de qué hablar.

Algunas de las compañeras modelos de Lily-Rose la criticaron y gacho. “Tengo muchas amigas nepo baby a las que respeto, pero no soporto escuchar cómo te comparas conmigo. yo no nací en una cómoda almohada sexy con vistas”, escribió la top model Vittoria Ceretti después de que Depp diera su opinión sobre esta situación que como ya lo hemos mencionado, es evidente dentro del entretenimiento.

Lily-Rose Depp y Karl Lagerfeld/Foto: Getty Images

Parece que esta situación no tiene solución

Lo cierto es que a pesar de que los nepo babies efectivamente, tienen un evidente privilegio por su origen y más oportunidades de brillar que cualquiera de nosotros los simples mortales, la gran mayoría tienen un montón de talento y han llegado hasta donde están por su mérito pero, ¿cómo pueden mostrar su valía? Bueno, pues la cosa está complicada, ya que siempre cargarán con el peso de ser hijos de famosos. Pero la situación va más allá, ya que un estudio demostró que el 100 por cien de los retoños de celebridades fueron aclamados por sus colaboradores como talentosos, humildes y dispuestos a esforzarse, aunque no lo hayan demostrado a la hora de trabajar.

Para muchos, los que que no consigan el estrellato por su propia cuenta desaparecerán, mientras que los talentos sin renombre serán descubiertos si siguen trabajando. Sin embargo, hay quienes están en contra de este argumento, como Fran Lebowitz, quien alguna vez dijo que esa afirmación es ridícula e incluyó esta situación dentro del racismo estructural: “Entrar por la puerta es prácticamente todo el juego, especialmente en la interpretación cinematográfica, que, después de todo, no es una profesión que destaque por su rigor”.

Lenny Kravitz y Zöe Kravitz/Foto: Getty Images

Y la pregunta del millón: ¿realmente hay una manera de erradicar esta bronca? La respuesta es bastante compleja, aunque hay quienes señalan que para acabar con los nepo babies habría que hacer una evaluación de la forma en que se maneja la Hollywood y hasta nuestra sociedad. Pero sobre todo, que las figuras de poder quieran hacer cambios, algo que se ve sumamente complicado. Sin embargo, por ahora el primer paso es hablar sobre el tema, pero lo que sigue es que aquellos que tienen alguna clase de privilegio lo acepten y se den cuenta de que es un problema del que quizá no tienen la culpa, pero forman parte de un sistema que para los demás, es injusto.