En este 2023, hemos visto una buena cantidad de cintas teroríficas de todo tipo. Tenemos grandes franquicias como Scream, The Nun y próximamente El exorcista. También algunas sorpresas interesantes como Talk to Me. Y luego, están las pelis medio raras (incluso chuscas) como Winnie Pooh: Blood and Honey o la película de terror noruega Good Boy.

Justo, esta última se ha vuelto bastante viral recientemente, y no es para menos. A un año de su estreno en festivales internacionales de cine, la cinta se lanzó tanto en Reino Unido como en Estados Unidos en este mismo año, dejando a bastante gente sacada de onda por la historia.

La trama ‘Good Boy’, la inquietante película de terror noruega

¿Y de qué va Good Boy? Bueno, esta película de terror nos introduce en la vida de Sigrid, una joven noruega que está buscando a su pareja ideal… o al menos alguien con quién pasarla bien en una app de citas.

Así es como conoce a Christian, quien es un tímido, serio y atractivo millonario. Parecen hacer click al instante cuando pasan la noche juntos en la casa de él. Pero las cosas se van a poner muy perturbadoras cuando ella descubra que su ‘chico ideal’ vive con una persona que se disfraza y actúa como perro.

Aquí el tráiler

Con esa breve descripción de la trama, esta película de terror resulta un tanto perturbadora. Y para que vean de qué va esta cinta noruega, ya tenemos un tráiler que seguro los va a dejar con cara de WTF.

Aquí, podemos ver a Sigrid mientras empieza a coquetear con Christian, quien le dice a ella que solo vive con su perro llamado Frank. Todo sale bien, tienen su encuentro casual en la casa del millonario, pero en la mañana, la chica despierta solo para encontrarse con que el perro de su amante es en realidad una persona disfrazada.

“Es importante que lo trates como a un perro. No lo trates como humano”, le dice Christian a Sigrid. Ella solo observa al humano-perro y lo acaricia con una reacción perturbadora de que no entiende nada.

Lo siguiente que vemos es a la chica intentando encontrar una salida, pero por supuesto el escape no será nada fácil ahora que sabe lo que esconde el apuesto millonario.

Y este último, solo explica que su perro Frank “es una persona que ha pasado por mucho. Nadie ha estado ahí para él…. Es el único al que le agrado por cómo soy“, dice el adinerado e inquietante galán.

Más allá del terror, el misterio crece por saber quién es esta persona detrás del disfraz de perro, y cuál es su relación con el pasado de Christian. Aquí les dejamos el tráiler de la película de terror Good Boy.

Elenco, director y estreno de ‘Good Boy’

Se preguntarán quién está detrás de Good Boy… Esta película de terror noruega es el tercer trabajo del director Viljar Bøe. Por otra parte, los protagonistas son Gard Løkke en el papel de Christian, con Katrine Lovise Øpstad Fredriksen como Sigrid.

¿Y qué onda con la fecha de estreno? Bueno, como mencionamos antes, tuvo su estreno en algunos festivales de cine internacionales en el 2022, pero fue hasta este 2023 cuando se lanzó vía streaming en el Reino Unido y Estados Unidos los días 11 y 8 de septiembre respectivamente.

Por ahora, no se sabe si tendrá un estreno en México como tal; si llegará a alguna plataforma o a la pantalla grande… Pero bueno, si Winnie Pooh: Blood & Honey llegó a las salas de cine mexicanas, no sería tan descabellado pensar que esta también lo puede… ¿Les gustaría verla?

