Lo que necesitas saber: 'Talk to Me' está inspirada en algunas vivencias de la vida real de sus directores, los hermanos Danny y Michael Philipou. Esta es la historia.

Talk to Me (o Háblame como se le conoce en Latinoamérica) ya mero llega a México tras su estreno en otros países, llegando como una de las sorpresas no solo del verano, sino del año cortesía de A24, quienes adquirieron los derechos de distribución hace poco. Y sí: hay una experiencia de la vida real detrás de la historia de Talk to Me que la hace aún más interesante.

Los hermanos gemelos Danny y Michael Philippou son los directores detrás de esta cinta, y son ellos mismos quienes han contado cómo surgió la idea para este proyecto. Además de ello, ha llamado al atención el reconocimiento que han conseguido pues pasaron de ser youtubers y creadores de contenido, a ganar notoriedad como cineastas. Así que conozcamos su historia, ¿les late?

Sophie Wilde interpreta a Mia en ‘Talk to Me’. Foto: A24.

Pero primero, ¿de qué trata ‘Talk to Me’?

Podemos decir que Talk to Me le ha dado un giro a las películas sobre posesiones demoniacas, espíritus del más allá y todo aquello que tenga que ver con asuntos sobrenaturales. ¿Y de qué trata la cinta entonces?

Aquí, conocemos a una joven llamada Mia, quien ha intentado sobrellevar el trauma que le dejó el trágico y misterioso fallecimiento de su madre. Una noche, durante una fiesta a la que va con una de sus mejores amigas, decide participan en un ritual que supuestamente permite comunicarse con espíritus de la gente muerta.

Imagen de ‘Talk to Me’ / Foto: A24

Para el ritual, se utiliza una extraña mano embalsamada que es la que establece la conexión entre nuestra realidad y ‘el más allá’ (por decirlo de alguna manera). Así, Mia busca una manera de reencontrarse con su madre, pero al mismo tiempo surgirán las dudas sobre en quién confiar; si en los vivos o los muertos. Acá les dejamos nuestra reseña de la peli.

De una vez les decimos que esta cinta redefine lo que es el cine de terror, especialmente aquellas historias sobre las posesiones demoniacas y todo ese rollo. Interesante, ¿no lo creen? Y como dijimos, la historia de Talk to Me está basada en algunas experiencias de la vida real…

La inspiración detrás de ‘Talk to Me’

Quizá se pregunten de dónde sacaron los hermanos Philippou la inspiración de la mano embalsamaba que permite a la gente tener contacto con los muertos. Si bien es un elemento sobrenatural en la película, la mano es una especie de analogía sobre cómo la gente extraña el contacto con esas personas que ya no están con nosotros.

Ese detalle en la historia de Talk to Me, se inspira en un accidente automovilístico que sufrió el director Danny Philippou, lo que provocó que entrara en estado de shock. “Me partí el ojo y pensaron que podría haberme roto la columna. Después estuve en el hospital y no podía dejar de temblar”, contó el cineasta a Esquire.

El elemento de la conexión humana cobra sentido gracias a un ser querido del propio Danny, quien lo explica así: “Entró mi hermana, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Mientras lo hacía, el temblor simplemente se detuvo… El toque de mi hermana, alguien a quien amaba, me sacó de eso. Así que el contacto humano y las conexiones siempre fueron algo muy fuerte para mí“.

La mano embalsamada que aparece en ‘Talk to Me’. Foto: A24.

La historia de Talk to Me no se detiene en eso. La película nos muestra a este grupo de chicos que invocan espíritus con la mano embalsamada, y esa parte de la trama se inspira en un cortometraje que los hermanos Philippou recibieron de su amigo Daley Pearson, otro joven cineasta australiano.

En el corto de Pearson, que era más cómico en realidad, se ve a un grupo de niños jugando con las posesiones demoniacas. Y esta parte la complementaron con otra vivencia real de otro amigo que estaba experimentando con drogas y teniendo reacciones bastante intensas debido a ello.

“Había un video de un vecino mío que vi durante un tiempo, y estaba experimentando con drogas por primera vez… Sus amigos no lo estaban ayudando; lo estaban filmando y riéndose de él. Ese fue un gran punto de inspiración”, revelaron los hermanos a Games Radar.

Danny y Michael Philippou, los directores de ‘Talk to Me’. Foto: Getty.

¿Quiénes son los hermanos Philippou?

Bastante interesante la historia de Talk to Me, ¿verdad? Pues bien, el misticismo alrededor de la película se hace más interesante si tomamos en cuenta que los hermanos Danny y Michael Philippou están debutando como directores luego de dedicarse a hacer videos de YouTube.

Los Philippou empezaron filmando sus juegos y otras travesuras desde adolescentes. Pero después, decidieron profesionalizarse y llevarlos a YouTube para su canal conocido como RackaRacka, con más de seis millones de suscriptores.

Quizá ya se hayan encontrado con algunos de sus contenidos de terror y parodias. En ese sentido, diversos medios mencionan que el video más popular que han lanzado en internet es el de Harry Potter vs Star Wars, lanzado en 2014. Aquí abajo se los dejamos.

¿Cómo ven a los hermanos Philippou y la historia de Talk to Me? En una de esas, estamos presenciando el inicio de una carrera prometedora en el cine. Y ahora que su película de terror se ha confirmado para tener una secuela, seguro que leeremos su nombre más seguido en todos lados.

Te puede interesar