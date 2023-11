Checa el tráiler, trama y fecha de estreno de 'Masters of the Air' con Austin Butler

Lo que necesitas saber: La serie de drama bélico se estrenará a inicios del 2024 en Apple TV+. Esto es lo que debes saber.

El 2024 arrancará fuerte en cuestión de series para streaming, y una de las que viene se miran más llamativas es Masters of the Air con Austin Butler como protagonista. Y no es para menos pues esta miniserie, ahí nomás para que se den una idea, tiene a Steven Spielberg y Tom Hanks como productores ejecutivos.

Sí, lo sabemos… No es nada nuevo que este par de leyendas estén envueltas en un proyecto de drama bélico. Además de Rescatando al soldado Ryan (dirigida por Spielberg y protagonizada por Hanks), este combo ha producido dos series ambientadas en la Segunda Guerra Mundial: Band of Brothers del 2001 y The Pacific del 2010.

Imagen ilustrativa. Foto: Apple TV+.

Ahora, como productores ejecutivos nuevamente, retoman el mismo escenario bélico con esta nueva entrega titulada Masters of the Air. Así que vale la pena repasar de qué va este show para que no se lo pierdan en cuanto llegue a Apple TV+ a inicios del año próximo.

La trama de la serie

Aún cuando Masters of the Air es producida por Spielberg y Hanks, hay que ser claros y mencionar que la serie en realidad la crearon John Shiban (quien ha dirigido y escrito en series como Smallville, Breaking Bad, Better Call Saul y The X-Files) junto a John Orloff (escritor en Band of Brothers y A Mighty Heart con Angelina Jolie).

El par de creativos se dieron a la tarea de adaptar el libro Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany, del escritor Donald L. Miller. ¿Y de qué va esta nueva serie entonces?

Portada del libro que inspira la serie. Foto: editorial Simon & Schuster (vía Amazon)

La trama se enfoca principalmente en el Major Gale Cleven, interpretado por Austin Butler, y la participación en la Segunda Guerra Mundial de la 100ª Ala de Reabastecimiento Aéreo, popularmente conocida como la Bloody Hundredth (o Centésima Sangrienta).

Este batallón aéreo estadounidense está radicado en diversos continentes, pero su campo de acción es mayormente conocido en Europa. Su misión a grandes rasgos era bombardear instalaciones y bases militares de la Alemania Nazi, así como las estaciones navales comandadas por estos últimos. Así que ya se imaginarán un poquito de lo que veremos en Masters of the Air.

Imagen de la serie. Foto: Apple TV+.

El tráiler de ‘Masters of the Air’ con Austin Butler

Se ve que le metieron bastante presupuesto a la serie pues desde el tráiler, se puede sentir un estilo muy cinematográfico. En el avance compartido por Apple TV+, podemos ver a Gale Cleven preparándose junto a su batallón para el asedio a suelo alemán, planificando una estrategia de ‘juntémoslos y derribémoslos’.

“Venimos de cada rincón del país con un propósito en común: llevar la guerra a las puertas de Hitler“, dice otro personaje. Y así, se nos muestra no solo la acción bélica propia de una historia como esta, sino también algunas implicaciones morales, los intentos de sobrevivir en misiones consideradas suicidas y mucho más. Chequen el tráiler de Masters of the Air con Austin Butler acá abajito.

Mira nada más a ese elenco

Queda más que claro quién es la estrella de Masters of the Air con Austin Butler, un actor que ha ganado un reconocimiento enorme desde su aparición como Elvis que le valió una nominación al Oscar (aquí nuestra entrevista con él).

Pero no es el único rifado en el reparto. Junto a él, también veremos a Barry Keoghan como el Teniente Curtis Biddick. El elenco es complementado por Callum Turner (a quien recordarán por Animales fantásticos), Anthony Boyle, Nate Mann, Ncuti Gatwa, entre otros.

Y no solo eso, eh… Algunos de los 10 episodios de la miniserie son dirigidos por Cary Joji Fukunaga (escritor de It del 2017 y director de No Time to Die, la última película de James Bond con Daniel Craig), además de Anna Boden y Ryan Fleck, (quienes dirigieron la primera cinta de Capitana Marvel y varios episodios de la serie Billions).

Imagen de la serie. Foto: Apple TV+.

Fecha de estreno de ‘Masters of the Air’

Bueno, bueno… Vayan anotando la fecha en su calendario de estrenos del 2024 porque en realidad, ya no falta mucho para que la veamos. Masters of the Air con Austin Butler llegará a Apple TV+ el 26 de enero próximo. ¿Emocionados o qué onda?

