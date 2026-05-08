El diablo viste a la moda 2 logró algo que pocas secuelas consiguen: reunir de nuevo a todo su elenco principal para interpretar a personajes que ya son icónicos. Pero con 20 años de carrera encima y múltiples nominaciones (y premios) al Oscar por parte de sus protagonistas, la duda era: ¿cuánto les iban a pagar?

Sí, esta es una nota de dinero. Y más específicamente, de los salarios del elenco liderado por Meryl Streep, considerada por muchos como la mejor actriz viva, junto a Anne Hathaway y Emily Blunt.

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Meryl Streep, la pieza clave

Meryl Streep fue nominada al Oscar como Mejor Actriz por su interpretación de Miranda Priestly en la película original de 2006. Su trabajo fue tan contundente que, aunque Andy Sachs parecía la protagonista, Miranda siempre fue el verdadero centro de la historia.

Por eso, para Disney, la figura más importante en esta secuela era Streep. De acuerdo con fuentes citadas por Variety, firmó por 12.5 millones de dólares. Una cifra altísima… pero también acorde a su estatus.

Es interesante recordar que, cuando la película original cumplió 10 años, Streep reveló que por primera vez en su carrera negoció su salario:

“La oferta, en mi opinión, era un poco —si no insultante—, quizá no reflejaba mi verdadero valor para el proyecto”.

En ese momento tenía 55 años, múltiples nominaciones al Oscar y una trayectoria consolidada. Finalmente, logró duplicar su oferta inicial y se estima que recibió entre 4 y 5 millones de dólares. Ahora, dos décadas después, su salario asciende a 12.5 millones.

Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci en ‘El diablo viste a la moda 2’ / Foto:20th Century Studios

No dejó solas a Hathaway y Blunt

Lo interesante no viene con la cifra porque, siendo honestos, pudo ser más pensando que es Meryl Streep. Lo que hace la nota interesante y poderosa, por decirlo de alguna manera, es cómo lo negoció.

De acuerdo con las mismas fuentes, impulsó un acuerdo para que Anne Hathaway y Emily Blunt recibieran exactamente el mismo salario: 12.5 millones de dólares cada una.

Imagen de El diablo viste a la moda / Foto: Disney

Un movimiento poco común en Hollywood, donde los sueldos suelen marcar jerarquías claras sobre quién “vale más” dentro de una producción. Históricamente, además, los actores hombres han recibido mayores pagos incluso sin ser protagonistas.

Este tipo de acuerdos pone en discusión esos modelos. Y no es la primera vez que surge el tema. Por ejemplo, Sharon Stone reveló que se quedó con el vestuario de su personaje en Basic Instinct (1992) como forma de compensar la diferencia salarial con Michael Douglas.

12 millones… y un extra por taquilla

El potencial de El diablo viste a la moda 2 era claro desde antes de su estreno. Y lo ha confirmado en taquilla: en poco más de una semana, ya se acerca a lo que la película original recaudó en total (326 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto de 35 millones).

Por eso, además de su salario base, Streep, Hathaway y Blunt habrían negociado bonos por taquilla. Es decir, un porcentaje de las ganancias conforme avanza la recaudación. Este modelo lo han aprovechado muy bien figuras como Scarlett Johansson, convirtiéndose en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood.

Imagen de ‘El diablo viste a la moda 2’ / Foto: Disney

Si la película mantiene su ritmo, se estima que cada una podría superar los 20 millones de dólares en ingresos totales…

Y con estos números, incluso sin confirmación, queda bastante claro hacia dónde se fue una buena parte del presupuesto de más de 100 millones de dólares de El diablo viste a la moda 2.