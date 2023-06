Parece que el 2023 será el año en el que los videojuegos invadirán la pantalla grande. No sólo lo decimos por ‘Super Mario Bros. La Película’, sino también porque este año también llegará a los cines del mundo la adaptación de ‘Five Nights At Freddys’.

Este martes 27 de junio Blumhouse y Universal Pictures lanzaron el tráiler oficial de ‘Five Nights at Freddys‘, la popular franquicia de videojuegos de terror cuya historia se centra en el empleado de seguridad de un restaurante llamado Freddy Fazbear’s Pizza.

Tráiler oficial de ‘Five Nights At Fredy’s’. Foto: Universal Pictures

Ya hay tráiler oficial de la película ‘Five Nights At Freddys’

El tráiler oficial de ‘Five Nights At Freddys’, película que estará dirigida por Emma Tammi, nos mostrará cómo después de vivir en el desempleo, Mike Schmidt (Josh Hutcherson) consigue chamba como guardia nocturno en la pizzeria Freddy Fazbear’s Pizza.

Aunque parece un trabajo normal, pronto Mike descubre que los muñecos animatrónicos del lugar (y los cuales no se ven nada amigables) tiene algo turbio y están relacionados con la desaparición de los niños en la zona donde se ubica el restaurante en cuestión.

Josh Hutcherson protagonizará esta cinta de ‘Five Nights At Freddy’s’. Foto: Universal Pictures.

Chequen el adelanto de ‘Five Nights at Freddys

La cuestión es que sin quererlo, Mike tendrá que involucrarse en la perturbadora situación con tal de proteger y salvar a su hija, quien es el próximo objetivo de los animatrónicos que en la historia buscan alimentarse de sangre de víctimas jóvenes.

En fin, pónganse cómodos y disfruten de este adelanto oficial de la película ‘Five Nights At Freddy’s’, la cual llegará a los cines a finales de este 2023 y donde también aparecerá Matthew Lillard, quien dio vida a Shaggy en las películas de ‘Scooby-Doo’. ¡No podemos esperar para verla!

¿Cuándo se estrenará la película de ‘Five Nights At Freddys’?

Como pudieron notar, los fans no han evitado notar (nos incluimos) que el tráiler de ‘Five Nights At Freddy’s’ tiene una vibra tipo ‘The Last of Us’. De hecho, en algunas escenas hasta nos da la impresión de que Josh Hutcherson le da un aire a Pedro Pascal.

La película de Five Nights at Freddys llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 27 de octubre del 2023 (en temporada de Halloween) y aunque aún no hay una fecha específica para México, se espera que el estreno sea por esos días. ¿Qué les pareció este tráiler?

Foto: Universal Pictures