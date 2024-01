Lo que necesitas saber: Ya está todo listo para los premios Emmy. Te dejamos toda la info para que no te pierdas la ceremonia de este 2024.

Que no se les olvide que se nos deben una premiación del 2023, eh… Luego de varios meses de espera, por fin se realizarán los premios Emmy y sabemos que no se los quieren perder. Así que aquí les decimos dónde ver la ceremonia, repasamos a los nominados y checamos todo el dato para que no se les vaya nada.

Los premios Emmy 2023 se recorrieron al 2024

Originalmente, los premios Emmy del 2023 se tuvieron que haber realizado en septiembre pasado. Pero recordemos que el año pasado, las huelgas de escritores y actores de Hollywood, convocadas por la WGA y la SAG-AFTRA respectivamente, convulsionaron la escena del entretenimiento estadounidense.

Así que no solo se recorrieron proyectos desde películas hasta series, sino que también la premiación considerada como los ‘Oscars de la TV’ debió recorrer su ceremonia ante la negativa de los huelguistas y sindicalizados de la industria de asistir a galas, eventos promocionales de contenido y más…

Premio Emmy/Foto: Getty Images

Pero bueno, las cosas se solucionaron y para no dejar de reconocer a lo mejor de la televisión como es debido, la Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) estableció el lunes 15 de enero para que se lleve a cabo la entrega 75 de los premios Emmy.

¡’Succession’ domina! Estos son los nominados

Luego de una temporada final que nos mantuvo al filo del asiento y que la colocó como una de las mejores series de la historia, se esperaba que Succession dominara las nominaciones de los premios Emmys 2023 (que como dijimos, se celebran por ahora en este 2024).

Y bueno, se cumplió la predicción: la serie de HBO creada por Jesse Armstrong tiene 14 nominaciones en categorías principales. Ojo que esto no quiere decir que aspira a la catorcena de estatuillas porque tiene a varios miembros de su elenco nominados en una sola categoría.

Dato curioso: Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong compiten a Mejor Actor de una Serie de Drama, convirtiéndose en el mayor número de nominaciones (3) que una serie consigue en esas categoría.

‘Succession’ lidera las nominaciones a los premios Emmy de esta edición. Foto: Getty.

Sucede algo similar con Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática, donde Succession tiene a 4 actores compitiendo (Alan Ruck, Nicholas Braun, Aleksander Skarsgard y Matthew Macfayden). Sarah Snook, quien interpreta a Shiv Roy en la serie, se perfila como la favorita a Mejor Actriz de una Serie Dramática luego de triunfar en los Golden Globes.

Si nos enfocamos en las series de comedia de los premios Emmy, tenemos a otra serie que le puso fin a su historia dominando las nominaciones. Nos referimos a Ted Lasso, que con su tercera y última temporada logró 8 nominaciones de categorías principales (21 en el balance general contando Creative Emmys).

¿Será que Jason Sudeikis cierre el legado de la serie de Apple TV+ llevándose las estatuillas a Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor en una Serie de Comedia? No la tendrá fácil con Jeremy Allen White y The Bear. Veremos qué sucede el 15 de enero. Aquí la lista con los nominados en las categorías principales.

‘Ted Lasso’ es la serie de comedia más nominada en esta edición de los Emmys. Foto: Apple TV+.

¿Quién conduce la ceremonia?

Para esta ocasión, será el mero mero Anthony Anderson quien conduzca la ceremonia 75 de los premios Emmy. El también actor viene de un año relativamente relax en lo que se refiere a actuaciones y demás. Su último proyecto importante fue la serie black-ish, que protagonizó de 2014 al 2022.

Anthony Anderson conducirá la ceremonia de los Emmys 2023 (que se realizan por ocasión extraordinaria en este 2024). Foto: Getty.

Dónde ver los premios Emmy 2023 (que se realizan en el 2024)

Si no se quieren perder ningún detalle de la previa y todo, pueden ver la alfombra roja de la premiación a través de las señales de E! Entertainment desde la 5:00 PM (horario de México) el lunes 15 de enero.

¿Y dónde ver los premios Emmy? Bueno, la entrega que se realizará en el Peacock Theater de Los Ángeles se podrá sintonizar a partir de las 7:00 PM a través de TNT en televisión por cable, y en HBO Max si eres más de plataformas de streaming.

Y claro, también podrán seguir toda la entrega en las redes sociales y aquí en el sitio de Sopitas.com. Pues ya está… Ahí les dejamos el dato para que no se les vaya ningún detalle.

