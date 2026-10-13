¿Cómo alguien podría no maravillarse con la mera existencia de una ballena? Son los animales más grandes que jamás hayan existido en la Tierra; incluso más grandes que cualquier dinosaurio.

Pero sí hay personas que no se maravillan con ellas y, por eso, vale la pena recordar que varias especies de ballenas enfrentan amenazas en distintas regiones, como el Golfo de California.

Por eso, las ballenas son protagonistas de ¿Ballenas o Gas?, un cortometraje documental narrado por Ximena Sariñana en español y Jane Fonda en inglés, que denuncia la crisis que viven especies marinas como ballenas, delfines u orcas a partir de los proyectos millonarios de gaseras.

Imagen de ballenas en el corto documental ‘Ballenas o gas’

¿Ballenas o Gas?, una denuncia para salvar el medio ambiente

¿Ballenas o Gas? es un cortometraje documental dirigido por Hugh Pearson, productor y director especializado en la documentación de la vida marina, con créditos en trabajos como Blue Whales: Return of the Giants de 2023 y Nuestro planeta de 2019.

El corto es uno de los muchos esfuerzos de la campaña homónima, ¿Ballenas o Gas?, para denunciar proyectos como AMIGO LNG y Saguaro Energía, los cuales buscan establecer plantas de licuefacción de gas (GNL) en la costa del Golfo de California.

La protección de orcas forma parte de la iniciativa Ballenas o Gas

No sólo son una amenaza por la contaminación y la reducción de espacios vitales para la fauna marina con la construcción de gasoductos, sino también por el tránsito de buques metaneros.

Estos barcos miden más de 300 m de largo y ponen en riesgo a las ballenas (piénsenlo, lo único más grande que una ballena sólo podía ser algo creado por humanos en sus intentos de controlar a la misma naturaleza).

Parte de las denuncias señalan que estas obras beneficiarían a la industria del gas en Estados Unidos en sus intentos de expandirse hacia el mercado asiático.

Imagen de un mapa sobre los proyectos de gas en el Golfo de California

¿Dónde puedo ver ¿Ballenas o Gas??

¿Ballenas o Gas? está disponible de manera gratuita en YouTube. Así que no hay pierde.

Es importante que le echen un ojo para saber qué es lo que ciertas empresas quieren hacer en zonas que deberían estar protegidas en beneficio de la fauna y vegetación, pero también de los habitantes que se ven afectados.