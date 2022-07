Este 2022 marca el regreso en grande de Brendan Fraser con The Whale, la última película de Darren Aronofsky que se estrenará en competencia en el Festival de Venecia. AQUÍ la Selección oficial. No es que el actor se haya perdido en los últimos años, pero pasó de ser uno de los rostros más conocidos en los 90 y principios del 2000, a permanecer con un perfil muy bajo en los últimos 10 años.

Pero ahora, con esta nueva producción bajo el manto de A24, la conversación por fin se centra en él y la impresionante imagen que maneja para esta película. Fraser es el protagonista de The Whale en donde interpreta a un sujeto solitario que pesa unos 270 kilos.

Los detalles de la cinta se han conservado en secreto, y hasta ahora sólo se ha revelado que la película será clasificación R, a partir de la adaptación de una exitosa obra teatral de 2012 que habla sobre depresión, soledad y redención. Así que acá les contamos más de The Whale y el regreso de Brendan Fraser.

Brendan Fraser protagoniza ‘The Whale’ para Darren Aronofsky / Foto: A24

The Whale

En 2012, Samuel D. Hunter estrenó la obra The Whale donde nos presentó a Charlie, un profesor de inglés que pierde a su familia tras revelar su homosexualidad. Estancado en el sentido más literal y metafórico de la palabra al pesar casi 300 kilos, Charlie se encierra en su casa sin tener contacto con nadie.

Las únicas personas con las que se relaciona son sus estudiantes (da clases en línea con la cámara apagada para que no lo vean), una enfermera llamada Liz, su hija adolescente Ellie y su exesposa Mary, con quienes apenas recupera el contacto.

Un día, las cosas cambian cuando se aparece ante su puerta un joven llamado Elder Thomas, un mormón que parece ser la clave para que Charlie recobre el sentido de su vida. Y así, The Whale se convierte en un ensayo sobre amor, cuerpo, religión, educación, sexualidad, paternidad, y literatura. Un retrato de soledad y conexiones humanas… algo que a veces parece sobrar y hacer tanta falta en Hollywood (respectivamente).

La película de Aronofsky

Para la película, Fraser interpreta a Charlie, y lo hace junto a un elenco bastante interesante que integra a Sadie Sink (Max de Stranger Things), Hong Chau, Ty Simpkins y Samantha Morton. Todos bajo la dirección de Darren Aronofsky, quien regresa después de la controversial mother! de 2017.

Uno de los elementos más interesantes en The Whale es la presencia del cinefotógrafo Matthew Libatique, conocido colaborador de Aronofsky en películas como Pi, Requiem for a Dream, The Fountain, Black Swan, Noah y mother! (todas excepto The Wrestler).

Esta película es la segunda producción de Labatique en Venecia, pues también llega por su trabajo en Don’t Worry Darling de Olivia Wilde.

Darren Aronofsky en 2019 / Foto: Getty Images

El regreso de Brendan Fraser

Como decíamos, Brendan Fraser fue uno de los actores más populares durante la década de los 90 con varias comedias como George de la selva, y para cerrar el milenio, protagonizó uno de sus éxitos comerciales más grandes: La momia, la cual se convirtió en una enorme trilogía.

En 2001 se estrenó la secuela, y tres años después, Fraser protagonizó Crash de Paul Haggis, ganadora del Oscar a Mejor Película en donde compartió elenco con Sandra Bullock, Matt Dillon, Ryan Phillippe, y más.

Luego, le entró al quite con otra película de dimensiones grandes titulada Viaje al centro de la tierra, y ese mismo año, en 2008, también estrenó la tercera entrega de La momia. Pero este fue el principio del fin, pues durante las filmaciones de la cinta, Brendan Fraser se lastimó, y tuvo que someterse a un sinfín de cirugías.

Brendan Fraser en ‘George de la selva’ / Foto: Mubi

Las cirugías que lo alejaron del set

Se operó la columna con una laminectomía, pero las cosas no salieron bien y un año después, tuvo que meterse de nueva cuenta al quirófano. Y de ahí se desataron varias intervenciones como una artroplastia parcial de rodilla, una cirugía para reparar las cuerdas vocales, etcétera.

Durante una entrevista para GQ en 2018, el actor dijo que durante siete años, salía y entraba a distintos quirófanos. Eso, desde luego, afectó su capacidad laboral, finanzas y también sus relaciones personales.

De hecho, durante las filmaciones de esta cinta, Fraser anunció su divorcio con Afton Smith después de nueve años de matrimonio y tres hijos juntos. El más chico de ellos, nacido en 2006, fue diagnosticado con síndrome del espectro autista.

Brendan Fraser en 2008 / Foto: Getty Images

El actor reveló que fue víctima de abuso de poder y sexual por parte de Philip Berk, expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. No sólo fueron las constantes cirugías las que lo alejaron del set, sino también el trauma generado por el abuso de Berk tras un encuentro en 2003. AQUÍ la noticia.

A esto se le suma la muerte de su madre en 2016 después de una dura batalla contra el cáncer. Unos días después de su muerte, reveló Fraser, se vio obligado a promover The Affair, una serie en la cual no tiene un protagónico (y además, lo regresaron al mundo de las entrevistas convirtió después de años).

Pero ahora todo pinta distinto para Brendan Fraser. En 2021 apareció en No Sudden Move de Steven Soderbergh, y pronto se anunció que estaba fichado para aparecer en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese junto a Leonardo DiCaprio y protagonizaría The Whale para Aronofsky. También se dio a conocer que formaría parte del elenco de Batgirl.

Brendan Fraser en 2021 / Foto: Getty Images