Hace no mucho, Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, dijo que quería dejar descansar un rato el universo de aquella emblemática serie, esto en el entendido de que se acercaba el final de Better Call Saul. ¿Cuál sería entonces su siguiente gran proyecto? Esa era la cuestión para los fans y pues no dejó pasar mucho tiempo para que se diera a conocer en qué anda trabajando.

Durante el pasado mes de agosto, diversos medios habían revelado que el propio Vince tenía prácticamente listo el concepto de su nuevo programa y que estaba en la búsqueda de algún estudio que le interesara. Pues bien, todo indica que Apple TV+ lo agarró e incluso la protagonista de esta nueva historia sería Rhea Seehorn.

Vince Gilligan y Rhea Seehorn. Foto: Getty.

Lo que sabemos sobre la nueva serie de Vince Gilligan con Rhea Seehorn

Vamos a ponerlo así: aunque no nos guste, es claro que Vince Gilligan está buscando nuevos panoramas creativos más allá de lo que el universo de Breaking Bad nos entregó. Como les decíamos, él mismo ha dejado claro esto último, así que tal vez no deberíamos esperar una nueva entrega con ese tipo de drama… aunque por su talento a la hora de escribir, podemos esperar un trabajo destacado.

La nueva serie de Gilligan, informa Deadline, ha sido adquirida por Apple TV+ y será producida nuevamente en colaboración con la división televisiva de Sony (tal como lo fueron Breaking Bad y Better Call Saul). Todavía no se ha revelado cuál será el nombre de este show, pero las fuentes indican que el papel principal de esta producción lo tendrá Rhea Seehorn (la querida y recordada Kim Wexler).

Además de la revelación de Seehorn como protagonista, se dice que esta serie ya está confirmada para tener al menos dos temporadas. Se menciona que cerca de nueve plataformas estuvieron en la búsqueda de hacerse con la idea de Gilligan, quien estimaba que su nuevo proyecto necesitaba un presupuesto de entre 13 y 15 millones de dólares por episodio para su realización… y bueno, Apple fueron quienes empujaron más fuerte en la negociación.

Vince y Rhea. Foto: Getty.

Rhea ya merecía su protagónico; ¿De qué tratará la serie?

“Después de quince años, pensé que era hora de tomarme un descanso de escribir antihéroes… ¿y quién es más heroico que la brillante Rhea Seehorn? Ya es hora de que tenga su propio programa y ​​me siento afortunado de poder trabajar en él con ella”, dijo Vince Gilligan en declaraciones tomadas de Deadline.

En este punto se preguntarán de qué tratará la serie. El mismo Vince ha dicho que no revelará todavía la trama a detalle de esta producción, pero se sabe que está alejada totalmente del mundo de las drogas que vimos en las dos series más conocidas del guionista.

Lo que se dice sobre la nueva serie es que es un ‘drama de género híbrido’ que se puede comparar con The Twilight Zone (conocida en español como La dimensión desconocida) y en la que se explorará principalmente la condición humana de una forma inesperada, esto mientras nuestro mundo se va modificando. Suena loquísimo, ¿no lo creen? Bueno, no queda de otra que esperar a que se den detalles más concretos, más elenco y fechas de estreno.

Fotos: Getty/AMC