Rhea Seehorn tiene su nombre escrito en la historia de la televisión con letras de oro, sin duda. Al escuchar su nombre, de inmediato nos viene a la mente esa tremenda protagonista llamada Kim Wexler que a lo largo de seis temporadas, se convirtió en uno de los personajes más queridos de Better Call Saul.

Cualquiera diría entonces que el papel más importante de su carrera le llegó ya en un momento tardío de la vida, rebasados los 40 y tantos años de edad. Pero el tiempo es relativo y tampoco es que sea un parámetro para medir el éxito de quien se dedica a la actuación. Es un camino complicado figurar en la industria y nadie más que Rhea lo sabe.

Esta es su historia.

Rhea Seehorn. Foto: Getty.

Rhea Seehorn

Deborah Rhea (pronunciado como ‘Ray’) Seehorn nació el 12 de mayo de 1972 en Virginia y desde muy pequeña tenía claro los ideales con los que crecería. Ejemplo de ello es que ya entrada en la adolescencia temprana, se inclinó por presentarse con la gente utilizando solo su segundo nombre.

“Las Deborah/ Debbie que conocía o veía en la televisión siempre parecían ser porristas realmente atractivas. Y no era mi carril en absoluto en la escuela“, dijo al actriz en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2020.

Durante su infancia-adolescencia, Rhea vivió de aquí para allá debido al trabajo de sus padres. Su mamá era asistente ejecutiva de la Marina y su papá agente del Servicio de Investigaciones Navales de Estados Unidos. Cambió de residencia viviendo en diversos estados de EE.UU e incluso, llegó a pasar alguna temporada en Japón.

Rhea junto a su madre. Foto: Especial.

Los años pasaron y fue en su etapa universitaria cuando se acercó al tema actoral. Rhea Seehorn, que estudiaba una carrera de artes visuales, debió escoger una material optativa como se lo ordenaba la Universidad George Mason en Fairfax, de su natal Virginia. Así llegó a las clases de actuación, que claro no eran su pasión definitiva.

Seehorn tenía pretensiones de pintora, una pasión que le inculcó su padre quien falleció cuando ella tenía por ahí de 18 años. Dicen algunos amigos cercanos que la partida de su padre fue un parteaguas para que el vínculo con las artes visuales no terminara por cuajar… y así, según parece, se inclinó por otro tipo de arte, el escénico.

Comenzando en la actuación

Tras cursar la universidad, Rhea Seehorn se mudó a diversas ciudad de los Estados Unidos como Washington D.C. y Nueva York. Pasó de ser voluntaria y asistente a conseguir algunos papeles en diversas producciones. Pero eran apariciones esporádicas, así que de vez en vez debía conseguir empleos diferentes para solventar gastos.

Viviendo en Washington, coincidió con el actor de doblaje Christopher Walker. El reconocido especialista de voz, en declaraciones ofrecidas a The New York Times, la describe como “extremadamente trabajadora… No creo que ella sintiera la necesidad de callarse o apaciguarse, o ser una persona complaciente“. Ahí una prueba de su carácter.

Rhea trabajó reparando baños, como empleada de una tienda de discos y gracias a su experiencia previa en la actuación, incluso aparecía en videos de capacitación para empleados de corporaciones como AT&T.

Seehorn en su aparición para la serie ‘Homicide: Life on the Street’. Foto: Especial.

Pero las oportunidades en la TV no iban a tardar en aparecer, pues la primera vino con la serie policial Homicide: Life on the Street en un papel secundario como una chica llamada Jenny.

Entre 2002 y 2003 se mudó a Los Ángeles para estar cerca de la gran escena hollywoodense, con el fin de potenciar su carrera. Sin embargo, las cosas no eran fáciles. En diferentes entrevista, Rhea Seehorn ha mencionado que los staffs de producción o directores de casting le pedían que fuera ‘más femenina’.

Incluso por su condición de rubia veinteañera, la querían encasillar para papeles de la clásica novia del protagonista. Pero ella no dejó que esos estereotipos frenaran sus ganas por conseguir papeles de corte más serio o al menos más sobresalientes.

Sus actuaciones destacadas y la llegada a ‘Better Call Saul’

La etapa dosmilera de Rhea Seehorn la vio destacarse de manera modesta en comedias de situación que en realidad duraron poco como Whitney o I’m With Her. Ella, por su parte, siempre fue de lo más destacable de aquellos shows.

El asunto es que regularmente la postulaban para sitcoms y la bronca con ello, es que comenzaba a encasillarse en ese tipo de shows. Los papeles dramáticos, esos que son los que encumbran a los actores, no se los daban, quizá por el perfil que ya tenía respecto a su aparición en programas de inclinación más cómica.

Rhea junto al cast de ‘I’m with Her’ en 2003. Foto: Getty.

La propia Rhea ya empezaba a buscar cabida en shows de corte humorístico antes que en los de corte más dramático, pero no bajaba la esperanza. Así fue como conoció a la directora de casting Sharon Bialy.

La relación de Rhea Seehorn con Bialy es curiosa ya que esta última coordinó dos castings de proyectos que la actriz estaba buscando, pero no la eligió para los papeles que buscaba. Una de esas producciones era el drama criminal del 2015 de Prime Video, Sneaky Pete, cocreado por David Shore y Bryan Cranston.

Así que Bialy, posiblemente por su cercanía con Cranston, tenía conocimiento de lo que pasaba con el mundo de Breaking Bad. Sharon no pudo darle a Rhea los papeles para los que había audicionado, pero sí le comentó que fuera paciente ya que la gente de Breaking Bad estaba trabajando en algo nuevo con mucho potencial dentro de ese mismo universo televisivo. Sí, hablamos de Better Call Saul.

Rhea Seehorn junto a Bob Odenkirk en un promocional de ‘Better Call Saul’.. Foto: AMC/Sony.

“Solo recuerdo haberle dicho: ‘No funcionó, pero está por surgir algo que sé que será el trabajo adecuado para ti’... Y nunca digo eso, porque nunca puedes predecir lo que sucederá. Pero ya había leído el piloto de Better Call Saul y tuve el instinto de que ella sería genial para el papel. Le dije: ‘Solo ten paciencia…'”, contó Bialy en una entrevista.

De esta manera, Rhea Seehorn llegó al papel de Kim Wexler que a lo largo de seis temporadas demostró un increíble desarrollo de personaje. Pasó de menos a más; se convirtió en una parte central de Better Call Saul, dejando de lado ser vista solo como el interés amoroso del protagonista para hacerse de un espacio casi propio.

Y Seehorn, claro está, consiguió su rol más importante jamás soñado: el de un personaje con trasfondo, profundo, importante y serio, uno que ya le ha valido nominaciones a los Emmy en los que es una de las grandes favoritas. Grande, Rhea.

Con información de The New York Times y Rolling Stone.