Robert Eggers está de regreso con el primer tráiler de Werwulf, el cual respeta tres elementos fundamentales de su filmografía: la narrativa gótica, la precisión histórica y la presentación directa de un mito o leyenda (ahora del hombre lobo).

Así que, después de brujas, marineros, vikingos y vampiros, lo que seguía, naturalmente, era un hombre lobo: un concepto o figura que ha deambulado durante milenios a través de un montón de relatos, ahora en manos de Robert Eggers.

Aaron Taylor-Johnson en ‘Werwulf’ / Foto: Focus Features

Werwulf

Werwulf nos lleva a la Inglaterra del siglo XIII para conocer a un granjero, esposo y padre de familia, que guarda un secreto, o mejor dicho, una maldición que lo agobia y perturba: es un hombre lobo y, como tal, comete una serie de atrocidades.

Eggers realizó, desde luego, una investigación extensa alrededor del folclore de los hombres convertidos en lobo, su evolución a través de las regiones y las religiones, y lo que representa en las distintas sociedades en las que ha existido.

Así que para prepararnos para ver Werwulf, les contamos de la fascinante evolución del hombre lobo, un ser liminal que existe entre la vida y la muerte, y que ha servido como un reflejo de los miedos y prejuicios de la época, relacionados con la violencia.

Primer tráiler y todo lo que sabemos de ‘Werwulf’ de Robert Eggers / Foto: Focus Features

Gilgamesh

En la La epopeya de Gilgamesh, la Tablilla VI, se relata cómo Gilgamesh rechaza la propuesta de matrimonio de la diosa del amor y la guerra, Ishtar. La razón son los malos tratos que ella les dio a sus viejos amantes, específicamente el caso de un pastor que después de profesarle su amor, harta, lo convierte en lobo y, como tal, es atacado por sus propios perros.

El hombre lobo en la mitología griega

El rey de Arcadia, llamado Licaón, quiere poner a prueba a un mendigo del que se rumora es Zeus.

Licaón, despiadado con los extranjeros, le da de comer carne humana y busca dormirlo para intentar asesinarlo y probar su divinidad. Con esto, Zeus se enfada tanto, que lo castiga convirtiéndolo en lobo.

“Jupiter y Licaón” (1650) Rubens / Foto: Museo del Prado / Wikimmedia

Las Bucólicas de Virgilio

Publicadas en su totalidad en el 37 antes de Cristo, en una parte se describe a

Meris, un pastor que, a partir de la preparación de hierbas y venenos escogidos, se convierte en lobo.

Crónica anglosajona

Se describe la historia del rey Wuffa, cuyo nombre es el diminutivo de wulf o lobo. Él es rey en Anglia Oriental, al este de Inglaterra, y su tribu es conocida como los Wuffings. Son guerreros que invocan la ferocidad de un lobo.

Hombres del norte / Vikingos

Los guerreros berserkers y úlfheðnar entraban en un estado eufórico para las batallas. Para lograrlo, seleccionaban como tótem a un animal para asumir su fiereza. En el caso de los berserkers, eran osos. Para los úlfheðnar, lobos.

Imagen de un ritual en ‘Werwulf’ de Robert Eggers / Foto: Focus Features

Folclore irlandés

En el siglo IX, los lobos representaron un problema en Inglaterra debido a la cantidad y los espacios que habitaban. Por lo que se establecen tributos para propiciar su caza.

Aun así, en Irlanda, como parte de su folclore, se habla de los hombres lobo de Ossory, un reino de licántropos. El más famoso era Laignech Fáelad, el primer guerrero que se transformaba en lobo.

Bisclavret

En el siglo XII, Mientras el rey Edward I ordena la exterminación total de los lobos, en Francia se escribe Bisclavret o El hombre lobo. Es un poema en donde se aborda la historia de un barón de Bretaña cuya esposa lo vende para fugarse con un amante. ¿Cómo? Robándole sus vestiduras para evitar que vuelva a su forma humana.

Otia Imperialia

A inicios del siglo XIII, el clérigo Gervasio de Tilbury escribe la enciclopedia titulada Otia Imperialia, construida con relatos de sus extensos viajes por el continente para establecer cirterios de historia, geografía y política.

Tiene un apartado titulado “De hominibus, qui fuerunt lupi”, sobre hombres que se convierten en lobos durante ciertos ciclos lunares. Nos cuenta de alguien que pierde la razón y se convierte en lobo, y sólo al cortarle una pata, vuelve a su forma humana.

Imagen de un lobo / Foto: Shutterstock

Comercio de lana

En la Inglaterra medieval, el comercio de lana se convirtió en una de las actividades económicas más importantes y “sencillas”. La domesticación de ovejas era ideal en la región a partir del clima, y la lana se vendía para fabricar telas dentro y fuera de la región.

¿Pero quiénes son los principales depredadores de las ovejas? Los lobos. Por lo que la cacería continúo.

El hombre lobo bajo el cristianismo

Bajo la visión cristiana, los hombres lobo eran aquellos que cometían atrocidades, crímenes tan terribles que no podían ser calificados o catalogados como humanos. Se asoció su figura a lo satánico, al estar malditos o haber hecho un pacto con el diablo.

Juicios de brujería y licantropía

En el siglo XVI, durante los juicios de brujería, también se señalaba a personas por licantropía. Usualmente eran asesinos en serie o personas con trastornos mentales.

Uno de los casos más famosos es el de Peter Stubbe, quien en 1589 fue acusado de homicidio y canibalismo. Confesó ser un hombre lobo tras un pacto con el diablo.

Imagen de un ritual en ‘Werwulf’ de Robert Eggers / Foto: Focus Features

La Bestia de Gévaudan

En el siglo XVIII, con la erradicación de los lobos, también se redujeron las leyendas de los hombres lobo. Pero no todas.

Entre 1765 y 1767 se habló de la Bestia de Gévaudan, una criatura que mató a unas 300 personas al sur de Francia. Sus principales víctimas eran niños, quienes presentaban signos de violencia extrema como mutilaciones o decapitaciones.

El hombre lobo en la literatura

En el siglo XIX, la literatura retomó la figura del hombre lobo en obras como:

Wagner, the Wehr-Wolf, de George W. M. Reynolds

A Story of a Weir-Wolf, de Catherine Crowe

The Man-Wolf, de Leitch Ritchie+

Imagen del primer tráiler de ‘Werwulf’ / Foto: Focus Features

El hombre lobo en el cine

En el siglo XX, el cine popularizó al hombre lobo, otorgándole algunos de los elementos más conocidos que no necesariamente forman parte del folclore original.

Por ejemplo, la cinta Werewolf of London, de 1935, creó el mito de que un hombre lobo se crea a través de una mordida, como si fuera un contagio, una enfermedad. The Wolf Man, de 1941, popularizó la cuestión de matar a los hombres lobo con balas de plata.

Se han hecho muchas interpretaciones de ciertos símbolos asociados a los hombres lobos, algunos sobre el rechazo hacia los migrantes, así como las expresiones de violencia derivadas del régimen nazi y la Segunda Guerra Mundial.

Imagen de ‘The Wolf Man’ de 1941 / Foto: MUBI

Lobos adolescentes

Décadas después, los hombres lobos reflejaban, con sus violentas transformaciones, una de las etapas más complejas de la experiencia humana: la adolescencia.

Werwulf

Años después, y con el trabajo de Robert Eggers, podemos esperar un relato que se acerque más a sus primeras concepciones como figuras que abordan la ruptura de la identidad humana.