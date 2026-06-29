En poco más de 10 años, Robert Eggers construyó una de las filmografías más aclamadas, fascinantes e interesantes en mucho tiempo, y ahora suma una película más: Werwulf, basada en la figura del hombre lobo basada en mitos, leyendas y relatos reales.

Werwulf es la sexta película del director, uno que ama tanto la precisión histórica que ha jurado jamás hacer una cinta ambientada en el presente. Y por eso, ahora nos iremos a la Inglaterra medieval con un granjero que guarda un oscuro secreto: es un hombre lobo.

Para estar preparados para uno de los estrenos más grandes de este 2026, con todo y la salida del primer tráiler, les dejamos todo lo que deben saber de Werwulf, de Robert Eggers, protagonizada por Aaron Taylor-Johnson.

Willem Dafoe en el tráiler de Werwulf / Foto: Focus Features

El tráiler de Werwulf

Focus Features liberó el primer tráiler oficial de Werwulf, la cual nos lleva a una granja en la Inglaterra del siglo XIII, donde conocemos a un granjero que también es esposo y padre de familia que desde joven, fue sometido a una suerte de ritual que lo tiene maldito desde ahí.

Y esa maldición se manifiesta cuando toma forma de hombre lobo, cometiendo distintas atrocidades en el pequeño pueblo que habita. Su esposa y su familia, tras revelarse, no le deja solo. Y esto es clave porque según el mismo Eggers, el amor de ellos es lo único que lo mantiene volviendo, de alguna manera, a su forma humana.

Aquí les dejamos el tráiler que, no nos dejarán mentir, es una mezcla de la mayoría de las películas de Eggers, al menos de The VVITCH, The Northman y Nosferatu.

El equipo detrás de Werwulf

Robert Eggers, el mismo que le dio a los góticos Nosferatu, y antes The Northman, The Lighthouse y The VVitch, escribe y dirige Werwulf. Y no lo hace solo, pues se volvió a jalar a Sjón, el poeta islandés con quien coescribió The Northman.

Algo interesante del director de Nueva Inglaterra es que siempre vuelve con su mismo equipo, y eso incluye a Jarin Blaschke como su director de fotografía, quien lo ha acompañado en cada una de sus cintas.

La edición vuelve a correr a cargo de otra de sus colaboradoras: Louise Ford, quien también lo ha acompañado desde el principio de su carrera.

Aaron Taylor-Johnson en ‘Werwulf’ / Foto: Focus Features

El diseño de producción es una de las cosas más importantes en las películas de época, sobre todo en las cintas de Robert Eggers, porque él mismo trabajó en este departamento antes de entrarle a la dirección. Y para Werwulf, volvió a fichar a Craig Lathrop, nominado al Oscar por su trabajo en Nosferatu y sí, como adivinarán, también ha estado presente en toda la filmografía del estadounidense.

Otro nombre relevante en Werwulf es el de Marie Gabriel-Rotie, una coach de movimiento que colaboró en Nosferatu para ayudar a Lily-Rose Depp en su fisicalidad con el personaje de Ellen Hutter. Para esta cinta, trabajó con Taylor-Johnson durante meses para definir las contorsiones de su cuerpo.

Aaron Taylor-Johnson trabajó con una coach de movimiento para Werwulf / Foto: Focus Features

El elenco de la película

Hay varios nombres en el elenco de Werwulf que repiten con Eggers. Desde luego está su protagonista, Aaron Taylor-Johnson, quien primero colaboró con él en Nosferatu para un papel secundario. Él es un granjero que está bajo una maldición terrible.

Y en la misma lista está Lily-Rose Depp, también repetida de Nosferatu. Ahora interpreta a la esposa del granjero y madre de sus hijos.

Parece que ya no será película de Eggers si no incluye a Willem Dafoe, quien ya va por su cuarta colaboración desde su protagónico en The Lighthouse, su aparición en The Northman y, desde luego, Nosferatu. Para este título, tomará el papel de un cazador.

Nicholas Hoult y Aaron Taylor-Johnson en ‘Nosferatu’ de Robert Eggers/Foto: Focus Features

También nos emociona muchísimo tener en el elenco de Werwulf a Ralph Ineson, con quien arrancó el director en The VVitch y regresó con Nosferatu.

¿Hay alguien nuevo en el cast? Sí. Tenemos a Bodhi Rae Breathnach, actriz irlandesa a la que vamos a ver cada vez más. Ella apareció en 2025 en Hamnet, de Chloé Zhao, y en 2026 primero estrenó Shelter junto a Jason Statham, para dar paso a Sense & Sensibility como una de las hermanas Dashwood y Werwulf.

Es importante decirles que ninguno de los personajes, salvo un perro, tiene nombre en la película.

Willem Dafoe en ‘Nosferatu’ de Robert Eggers/Foto: Focus Features

Detalles interesantes

Algo que nos parece interesante sobre Werwulf, asociado al trabajo de Eggers, es que para esta cinta se acercaron a dos profesores de Oxford para desarrollar el diálogo escrito y hablado en inglés medio, correspondiente a la etapa del idioma entre los siglos XI y XV.

Desde luego que no veremos detalles de la figura del hombre lobo que no correspondan al folclore inglés y europeo. Y eso incluye elementos como las balas de plata o las mordidas, mitos inventados en Hollywood en el siglo XX.

Imagen de un lobo / Foto: Shutterstock

Para la película trabajaron con híbridos de perros y lobos, mismos que también aparecieron en Nosferatu. La cosa es que Taylor-Johnson sí estuvo cerca de lobos reales para reconocer su comportamiento y poder sumarlo a su interpretación.

La película fue filmada en Dartmoor, un parque nacional en Devon, Inglaterra. Aunque también filmaron en los impresionantes bosques de Gales. La cosa es que no son locaciones reales, sino que reconstruyeron los espacios como iglesias, basadas en estructuras reales.

*Estos datos salieron de la entrevista que dio Eggers a Esquire para el primer vistazo.

Fotografía de Dartmoor, el parque donde filmaron ‘Werwulf’ / Foto: Shutterstock

Fecha de estreno de Werwulf

Werwulf tiene una fecha de estreno programada para el 25 de diciembre de 2026.

Diciembre se viene rudo con varios estrenos importantes como Dune: Part Three, el cierre de la trilogía de Denis Villeneuve; y ese mismo día, Avengers: Doomsday, de los Russo, la cual pretende regresarle al MCU las glorias del pasado.

La tercera entrega de Jumanji, con Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black, también llegará en diciembre, acompañada del estreno de la primera temporada de la serie de Harry Potter para HBO.