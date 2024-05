Lo que necesitas saber: Sean Baker se lleva la Palma de Oro en Cannes 2024. ¿Pero qué otras películas salieron victoriosas este año?

Una edición más del Festival de Cannes se llevó a cabo y por fin tenemos a las y los ganadores. Durante 10 días se proyectaron algunas de las películas que más harán ruido a lo largo del año, con una gran mayoría (cabe destacar) de directores legendarios, así como nuevas propuestas que podrían marcar una pauta.

Entre los títulos que más expectativas generaron en Cannes como parte de la Selección oficial, está Megalópolis de Francis Ford Coppola, The Shrouds de David Cronenberg, Oh Canada de Paul Schrader y Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Pero también sorpresas muy grandes como Emilia Pérez de Jaques Audiard o The Substance de Coralie Fargeat y Anora de Sean Baker. Todas estas como parte de la Selección oficial.

El jurado de Cannes para este año fue liderado por Greta Gerwig, quien se armó un equipo bastante interesante que integró al director Juan Antonio Bayona, el actor y escritor Ebru Ceylan, el actor Pierfrancesco Favino, la actriz Lily Gladstone, el cineasta Hirokazu Kore-eda, la actriz y directora Nadine Labaki, la actriz Eva Green y el intérprete Omar Sy.

Y todos ellos decidieron a las y los ganadores para este año. Así que por acá les dejamos los títulos y personajes que se llevaron un reconocimiento, incluida la anhelada Palma de Oro.

Palma de Oro en Cannes 2024

Anora de Sean Baker es la gran ganadora de la Palma de Oro para el Festival de Cannes 2024. Se trata de un dramedy que retoma un tema que hemos visto en varias ocasiones, pero al parecer, nunca como en esta cinta: la relación que se construye entre las distintas clases sociales.

Anora sigue a una stripper de 2023 años de ascendencia rusa llamada Anora, o como ella prefiere que le digan, Ani. Trabaja en un club de Manhattan en donde conoce a Ivan, o como él prefiere que le diga, Vanya, y es hijo de uno de los traficantes de cocaína rusos más ricos en el país.

Ivan lo ha tenido todo mientras Ani ha trabajado para conseguir lo poco que tiene. Entonces, cuando se conocen, parece que no tienen nada en común; sin embargo, se enamoran después de que Ivan le da unos 15 mil dólares para que Ani sea su novia por una semana…

La crítica especializada en Cannes señaló a Anora como una de las películas más divertidas en los últimos años, siguiendo la tendencia de Sean Baker de romper con los estereotipos y desestigmatizar el trabajo sexual. Para que sepan de lo que hablamos, Baker es el responsable de la grandiosa Tangerine de 2015, pero es más conocido por The Florida Project de 2017 o Red Rocket de 2021.

Premio del Jurado

Emilia Pérez de Jacques Audiard se llevó el Premio del Jurado. La película está protagonizada por Karla Sofía Gascón junto a Zoe Saldaña, Selena Gomez y Edgar Ramírez, y está ambientada en el México absorbido por la violencia del narco. Pero no es un drama, sino una comedia musical…

Emilia Pérez se centra en Rita, una gran abogada que se involucra, laboralmente hablando, con el líder de uno de los cárteles más sanguinarios y grandes en el país. De entrada creemos que Rita deberá defender y proteger a su nuevo cliente, pero en realidad, ella deberá ayudarlo en otra cosa: tener una cirugía de cambio de sexo.

Grand Prix

All We Imagine as Light de Payal Kapadia se llevó el Grand Prix en Cannes 2024, el segundo premio más importante del festival. Se trata de la primera película india que entra en la Selección oficial tras 30 años de ausencia. La cinta está protagonizada por tres mujeres que viven en Mumbai.

Director

El reconocimiento como director cayó en manos del cineasta portugués Miguel Gomes por Grand Tour, la cual nos lleva a inicios del siglo XX para contarnos una historia de amor entre un sirviente británico y su inesperada prometida.

Actor

Jesse Plemons se llevó el aplauso y el premio de Cannes por su trabajo en Kinds of Kindness, la última película de Yorgos Lanthimos que también protagoniza junto a Emma Stone.

Actrices (sí, en plural)

El reconocimiento de Cannes en la categoría de actuación femenina no cayó en una sola persona, sino en todo el elenco de Emilia Pérez, entre las que destacan Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz.

Reconocimiento Especial

Mohammad Rasoulof se llevó un reconocimiento especial por The Seed of the Sacred Fig. Ahora bien. Esto es importante, porque el director iraní, antes de que arrancara Cannes, había sido sentenciado a ocho años de prisión y a recibir latigazos. AQUÍ les contamos su historia.

Guion

Coralie Fargeat por The Substance se llevó al premio por su trabajo en el guion. Al momento de que se proyectó esta cinta dirigida por la mismo Fargeat, se perfiló como una de las favoritas para esta edición de Cannes. The Substance cuenta con el protagónico de Margaret Qualley, Dennis Quaid y Demi Moore.

Un Certain Regard en Cannes 2024

Black Dog de Guan Hu

Premio del Jurado

The Story of Souleymane de Boris Lojkine

Director

Este año el reconocimiento a Mejor Director en Un Certain Regard cayó en manos de Roberto Minervini por The Damned y Rungano Nyoni por On Becoming a Guinea Fowl.

Actuaciones

Anasuya Sengupta por The Shameless y Abou Sangare por The Story of Souleymane.

Youth Prize

Holy Cow! (Vingt Dieux) de Louise Courvoisier

Mención especial

Norah de Tawfik Alzaidi

